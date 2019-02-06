Какие деловые навыки можно развить, изучая искусство

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Основатель школы популярного искусства Op Pop Art Анастасия Постригай рассказывает, как связаны импрессионисты и умение прогнозировать, почему айтишникам стоит изучать Ван Гога, а всем остальным — медитировать на работы Матисса.

Анастасия Постригай

Умение прогнозировать

Изучение искусства формирует вкус во всем. Когда годами рассматриваешь картины художников разной степени одаренности, начинаешь понимать, где настоящий шедевр, а где продукт пиара высшей пробы. В повседневной жизни развивается умение сочетать цвета и отказываться от дорогих, статусных, но безвкусных вещей. Кроме того, у погружения в искусство есть еще один неочевидный, но важный эффект: этот процесс помогает выработать способность к прогнозированию.



История знает немало примеров, когда картины непризнанных при жизни художников в дальнейшем были хитами продаж. С появлением в начале XX века арт-дилеров таких случаев стало гораздо меньше: интуиция и коммерческий талант этих людей обеспечили успешную карьеру не одному десятку живописцев.

Первому арт-дилеру, которого звали Поль Дюран-Рюэль, бизнес поначалу приносил убытки. На протяжении 30 лет он поддерживал самых бесперспективных на тот момент художников — импрессионистов. Ставка на Клода Моне, Огюста Ренуара, Альфреда Сислея сыграла далеко не сразу, и только глубокое понимание законов развития искусства, а также безупречный художественный вкус подсказывали Дюрану-Рюэлю, что его вложения не напрасны.

Поль Дюран-Рюэль. Портрет Ренуара

Прогноз оказался верным: в 1870-х годах импрессионистов считали изгоями, а уже в 1900-х за их работы давали суммы, сопоставимые со стоимостью хорошей недвижимости в Париже. Этот пример показывает, что изучение истории искусства может помочь открыть и развить в себе талант визионера.

Фокусировка на текущем моменте



Если «продюсер» импрессионистов Дюран-Рюэль умел прогнозировать, то сами они учат нас сосредотачиваться на текущем моменте и брать от него максимум. Суть импрессионизма заключается в том, что мастер передает не точный облик предмета, а его образ в конкретное мгновение. Например, Клод Моне писал Руанский собор несколько десятков раз. При этом картины не были одинаковыми, потому что художник изображал здание в разное время суток, оно всегда выглядело по-иному. Такие образы невозможно придумать или воспроизвести по памяти — работая над картиной, автор должен находиться «в моменте».

Когда в музее вы рассматриваете импрессионистское полотно, взгляд скользит по нему, выхватывая отдельные мазки один за другим. Мозг поначалу не может сложить их в единое целое, потому что в подобных произведениях нет четких контуров и линий. Стоит отойти на несколько шагов — и все, пазл сложился: вы воспринимаете изображение целиком. Но перед этим несколько минут вы концентрировались на деталях, а ваш мозг обрабатывал всю входящую информацию, в данном случае зрительную. В следующий раз это может быть не картина Моне, а, например, рабочие документы.

Клод Моне. «Руанский собор»

Креативность



Большинство людей считают, что быть креативным — значит создавать что-нибудь с нуля. История доказывает, что на самом деле важнее умение взглянуть на уже существующие вещи под новым углом. Например, Стив Джобс не изобретал персональный компьютер, но он довел его до совершенства. Каждый человек способен придумать что-то такое, что не совпадет с чужими идеями, хотя и на них базируется.



Изучая искусство, вы начинаете смотреть на привычные предметы с необычных сторон. Пабло Пикассо умел писать не хуже мастеров Возрождения, но пошел дальше: проанализировал всю историю живописи и изобрел кубизм. Марсель Дюшан, один из отцов совриска, в 1917 году привез на выставку обыкновенный писсуар и открыл миру совершенно новое направление — реди-мейд. Нейробиологи могут сказать, что это идеальный пример дивергентного мышления, когда хорошо известный объект используется неожиданным образом. На что историки искусства согласно закивают и назовут писсуар Дюшана одним из самых великих произведений XX века. Специалистам по изучению мозга точно стоит включить этот кейс в учебники, а всем, кто занимается бизнесом, — поучиться у автора арт-объекта креативности.

Марсель Дюшан

Саморазвитие

В любом деле творчество смешано с рутиной, и нужно работать над тем, чтобы первое не оказалось под завалом второго. Нейробиологи уже давно выяснили, что наш мозг меняется в течение всей жизни: чем больше опыта, эмоций и впечатлений мы получаем, тем пластичнее он становится. Проще говоря, нам жизненно необходимо время от времени заниматься чем-то абсолютно новым.



В самом начале карьеры лектора я проводила серию арт-вечеров в столичных компаниях. Моими слушателями были IT-директора разного уровня, причем многие из них впервые соприкасались с темой искусства. Я переживала за результат: казалось, что людям такой серьезной и сложной специальности скучно слушать о Ван Гоге и Микеланджело. Тем приятнее было получить обратную связь — выяснилось, погружение в новую тему повысило продуктивность людей и их готовность генерировать свежие идеи в своей работе.

Ван Гог. «Воспоминания о саде в Эттене»

Способность расслабляться, оставаясь собранным

Анри Матисс писал, что мечтает об искусстве, которое «дает отдых уму интеллектуального работника, делового человека, литератора подобно тому, как удобное кресло дает отдых физически усталому человеку». Художник сам стал автором таких произведений. Его яркие, гармоничные, полные чистого цвета работы расслабляют, но не лишают собранности. В следующий раз, когда потребуется переключиться между видами деятельности, рассмотрите хотя бы одну картину Матисса и понаблюдайте за своими ощущениями. Возможно, она так благотворно на вас повлияет, что пережить затем несколько совещаний подряд и остаться эффективным будет гораздо легче.



Анри Матисс. «Музыка»