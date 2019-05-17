Свобода наличности: 15 граффити, посвященных деньгам

А не участвуют ли дизайнеры в мировом заговоре? С этого вопроса Елена Ищеева начала встречу «Бриллиантового клуба»﻿ в офисе модельера Виктории Андреяновой. Оказался вопрос шутливым или нет, пришлось разбираться всем вместе по ходу дискуссии и примерок.

Как и любое искусство, работы уличных художников отражают пороки общества и показывают отношение авторов к происходящему в мире. Мы подготовили для вас подборку самых интересных изображений на финансовую тему: умных, ироничных и остросоциальных.

Как и любое искусство, работы уличных художников отражают пороки общества и показывают отношение авторов к происходящему в мире. Мы подготовили для вас подборку самых интересных изображений на финансовую тему: умных, ироничных и остросоциальных.





Сочи, Россия

Портрет Остапа Бендера (в исполнении Андрея Миронова) и его бессмертная фраза «Утром — деньги, вечером — стулья» красуются в Сочи на улице Орджоникидзе. Это граффити — часть стрит-арт-проекта художников из Витебска Яна Кузьмина и Глеба Каштанова. По утверждению последнего, сочинские риелторы очень похожи на Бендера, именно их собирательный образ вдохновил авторов на создание изображения.



Афины, Греция

Город буквально напичкан граффити, и, конечно, не обошлось без финансовой темы. Так, на одной из стен можно увидеть работу группы Ino — мужчину «без лица» с поднятыми в триумфе руками и падающие сверху купюры. Нижняя часть картины как бы перечеркнута, и это неспроста. Рисунок создан при поддержке греческой ассоциации гепатологов и посвящен борьбе с гепатитом С. Таким образом художники призывают людей не гоняться за деньгами, а задуматься о своем здоровье. Ino вообще славится остросоциальными сюжетами, которые можно увидеть на улицах многих городов мира.







Бразилия

В 2014 году многие бразильцы были страшно недовольны тем, что правительство вложило громадные деньги в чемпионат мира по футболу. Ведь целый ряд отраслей в стране остро нуждается в финансировании, а многие граждане находятся за чертой бедности. К протесту присоединились уличные художники, создавшие серию граффити, в которой поднимается тема неоправданных расходов на мундиаль.



Нью-Йорк, США

А вот одна из работ самого известного уличного художника современности — Бэнкси. На ней изображен человек с Нью-Йоркской фондовой биржи, который спешит куда-то, оглядываясь, с кучей долларов в руках. Надпись рядом гласит: «Вы грабите — мы стреляем».



Будапешт, Венгрия

Проблему безудержного стремления к деньгам обыграли уличные художники Будапешта. На стене изображен мужчина в деловом костюме и с портфелем, из последних сил старающийся ухватить купюру в 100 евро. Еще немного — и герой сюжета упадет, так и не достигнув заветной цели.



Франкфурт, Германия

Художники из Франкфурта обличают всеобщее стремление к богатству при помощи образа знаменитой «сердитой кошки» — Grumpy Cat . Надпись на картине гласит: «Больше денег — больше грусти». Примечательно, что это граффити украсило стену строительной площадки Европейского центрального банка.

Афины, Греция

Еще одна социальная работа из Афин, на сей раз посвященная финансовому кризису. Уличные художники привлекают внимание к проблемам в национальной экономике, из-за которых страдают в первую очередь простые люди.



Париж, Франция

Этим рисунком уличный художник Ludo говорит о том, что на смену устаревшей финансовой системе пришла новая. Мы в буквальном смысле видим расцвет биткоина на могилах основных мировых валют. Правда, в реальности арт-прогноз пока не оправдывается, так что похороны случились преждевременно.



Изображение говорит само за себя: пока отец тянется за деньгами, дочка пытается привлечь к себе его внимание. Неизвестный художник поднимает проблему отношений родителей и детей, а также показывает, что в своем стремлении к материальным ценностям мы порой забываем о самом важном.



Майорка, Испания

Еще один пример протеста против капиталистических ценностей. Свинья-копилка призывает складывать в нее ваши деньги. Шляпа-котелок и галстук-бабочка вызывают ассоциации с воротилами Уолл-стрит и намекают на то, кому в итоге достанутся все сбережения.



Бристоль, Великобритания

И снова Бэнкси. Картину «Любовь или деньги» можно увидеть в английском Бристоле — родном городе художника. В своей фирменной ироничной манере он как бы задает зрителям вопрос, что они выберут: любовь или деньги? А в образе человека в капюшоне, возможно, Бэнкси зашифровал сам себя.



Уэльс, Великобритания

Заброшенный корабль «Герцог Ланкастер» на побережье северо-востока Уэльса получил новую жизнь благодаря международной стрит-арт-группе DuDug. Художники изобразили на нем фигурки обезьян, означающие «не вижу, не слышу, не скажу». Герои сюжета одеты в деловые костюмы и сидят на деньгах — еще одна едкая сатира на современное общество.







Симферополь, Крым

Художника с псевдонимом Шарик, создавшего это изображение, уже окрестили «крымским Бэнкси». У них и правда есть общие черты: оба работают в трафаретной технике и высмеивают пороки общества, и тот и другой загадочны и неуловимы. Данное граффити говорит нам о том, что деньги — это не только ценность, но и опасность. И что не стоит увлекаться их зарабатыванием в ущерб другим сферам жизни.







Франфурт, Германия

И снова граффити на ограждении строительной площадки новой штаб-квартиры Европейского центрального банка. Мы видим изображение Ангелы Меркель в окружении мешков с деньгами и надпись «Деньги или мораль».







Завершим наш обзор очень лаконичным сюжетом неизвестного автора, означающим: любовь дороже денег. Не забывайте об этом!

