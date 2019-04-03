Елена Коровушкина Автор Finparty



Все статьи автора Да Винчи, Вермеер, Климт: похищенные и не найденные полотна

Это только в голливудских боевиках знаменитые произведения искусства похищаются при помощи современной техники и супернавыков грабителей. В обычной жизни ворам помогают халатность музейных работников и эффект неожиданности.

The New York Times пишет о пропаже картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» стоимостью $450 млн. Информация пока полуофициальная, возможно, переполох возник на пустом месте и полотно находится у своего законного владельца — наследного принца Саудовской Аравии. Однако официальных опровержений не поступает, была отменена экспертиза картины, а в сентябре 2018 года не состоялась выставка, где «Спаситель мира» должен был стать гвоздем программы. Пусть да Винчи найдется, а пока мы вспомним другие известные художественные произведения, чье местонахождение остается неизвестным.





Ян Вермеер. «Концерт»

Дата пропажи: 18 марта 1990 года

Место пропажи: Музей Изабеллы Стюарт Гарднер (Бостон, США)

Оценочная стоимость: $200 млн

Ограбление Музея Гарднер считается одной из самых крупных картинных краж в истории. Были похищены 13 произведений искусства общей стоимостью $500 млн. Посреди ночи в художественную галерею позвонили двое мужчин в форме полицейских. Якобы они услышали подозрительный шум во дворе здания и должны были проверить, все ли в порядке. Попав внутрь, грабители надели наручники на двух охранников и больше часа резвились в залах. Они вырезали картины из рам, прихватили с собой китайскую чашу для вина и бронзовый наконечник с наполеоновского флага. Самым ценным из украденных полотен оказался «Концерт» Вермеера.

Судя по грубости работы и нелогичному выбору произведений искусства, в Музее Гарднер действовали дилетанты. Однако за прошедшие 29 лет похищенные предметы так и не были обнаружены, и на месте пропавших картин висят пустые рамы. В 2013 году ФБР объявила, что выяснила имена преступников, но оказалось, что те уже умерли. Ажиотаж вокруг ограбления даже спародировали в «Симпсонах»: в одном из эпизодов пьяный отец семейства Гомер случайно находит «Концерт» в доме своего начальника.





Густав Климт. «Портрет женщины»

Период пропажи: 1996—1997 годы

Место пропажи: Галерея современного искусства Риччи Одди (Пьяченца, Италия)

Оценочная стоимость: неизвестна

Эта работа Климта спокойно висела в провинциальном итальянском музее, пока глазастая студентка-искусствовед не углядела сходство полотна с «Портретом молодой женщины», который считался утраченным в 1910-х годах. Директор галереи сделал рентгеновский снимок и обнаружил, что одна картина написана поверх другой. Тут же на свет всплыла романтическая история о том, как Климт влюбился в красивую девушку, но она рано умерла, и художник закрасил ее портрет, чтобы не травить себе душу.

По такому сенсационному случаю руководство музея решило организовать выставку и затеяло ремонт. Директор галереи позже признавался, что хотел подогреть интерес к предстоящей экспозиции, инсценировав похищение полотна. Но оказалось, что «все уже украдено до нас». Через некоторое время в музее заметили, что в суматохе ремонта картина Климта действительно куда-то делась, причем точно неизвестно, когда. Карабинеры обнаружили раму от нее на крыше галереи. Расследование дало неожиданные результаты: стопроцентной уверенности нет, но, похоже, украденная работа была искусной подделкой, а оригинал исчез еще за несколько месяцев до официальной пропажи.





Поль Сезанн. «Вид на Овер-сюр-Уаз»

Дата пропажи: 1 января 2000 года

Место пропажи: Музей Эшмола (Оксфорд, Великобритания)

Оценочная стоимость: £3 млн

Хорошая физическая форма, скальпель, скотч, веревочная лестница, дымовая шашка, небольшой вентилятор — вот все, что понадобилось неизвестному грабителю, чтобы стать счастливым обладателем незаконченного (но отнюдь не дешевого) пейзажа Сезанна. В новогоднюю ночь, когда из-за взрывов фейерверков сложно было что-то расслышать, грабитель забрался на крышу музея, прорезал дыру в стеклянном окне на потолке, спустился вниз, задымил камеры наблюдения, похитил картину и скрылся в неизвестном направлении. Вся кража заняла от силы десять минут. Ни картина, ни преступник не были обнаружены, так что музей лишился своего единственного Сезанна. Наверняка руководство представляло себе «проблему 2000 года» как-то иначе.





Винсент Ван Гог. «Маки»

Дата пропажи: 21 августа 2010 года

Место пропажи: Музей Мухаммеда Махмуда Халиля (Гиза, Египет)

Оценочная стоимость: $50—55 млн

А еще говорят, что снаряд не попадает в одну и ту же воронку дважды. С «Маками» Ван Гога произошел именно такой казус. Сначала картину похитили из египетского музея в 1977 году, но десять лет спустя нашли в Кувейте. Руководство учреждения не сделало должных выводов, и полотно украли снова в 2010-м. Как выяснилось по горячим следам, в галерее из рук вон плохо защищали экспонаты от злоумышленников: из 43 камер наблюдения работали только семь. Охрана и вовсе была занята своими делами, поэтому преступник спокойно пододвинул диван, забрался на него, вырезал «Маки» из рамы и беспрепятственно унес с собой. После этого 11 сотрудников египетского Министерства культуры предстали перед судом по обвинению в халатности. А министр жаловался в интервью, как он устал в одиночку думать о сохранности национальных музейных сокровищ, как просыпается среди ночи от страшных снов и как сильно ему надоели некомпетентные работники.





Огюст Ренуар. «Мадлен с цветами в волосах, опирающаяся на локоть»

Дата пропажи: 8 сентября 2011 года

Место пропажи: частный дом в Хьюстоне (США)

Оценочная стоимость: $1 млн

Если в вашей гостиной висит подлинник Ренуара, то стоит как следует позаботиться о безопасности помещения. Но даже это не всегда уберегает коллекционеров от неприятных сюрпризов. Владелица частного дома в Хьюстоне смотрела вечером телевизор, когда услышала шум на первом этаже. Она бесстрашно отправилась разузнать, в чем дело, и столкнулась с вооруженным грабителем в маске. Когда он потребовал деньги и драгоценности, хозяйка указала на картину на стене, объяснив, что та стоит гораздо дороже всего остального. Женщина, к счастью, не пострадала, а украденный Ренуар значится в списке ФБР «Топ-10 разыскиваемых произведений искусства».





Огюст Ренуар. «Залив, море, зеленые скалы»

Дата пропажи: 28 ноября 2018 года

Место пропажи: аукционный дом Dorotheum (Вена, Австрия)

Оценочная стоимость: $130 000—180 000

Кража в духе «Третьяковка-стайл». Трое преступников (один с трогательным бумажным пакетом из обувного магазина Ecco), не таясь, вошли в аукционный дом, поднялись на второй этаж, спокойно сняли полотно, достали его из рамы и унесли с собой. Согласно сообщению Ассоциации по расследованию преступлений против искусства ARCA, полиция Нидерландов арестовала одного из подозреваемых — гражданина Украины Вадима Гужву. В его номере отеля в Амстердаме нашли тот самый бумажный пакет. На родине Гужва обвинялся в краже картины Айвазовского в Одесском художественном музее и работы Поленова — в Севастопольском.