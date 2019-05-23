Альфа-Банк поддержал арт-баттл на выставке Da! Moscow

Один из аспектов эмоционального типа человека — способность восстанавливать душевное спокойствие и ясность мышления после различных неприятностей. Как определить свой уровень стрессоустойчивости и что помогает его повысить?

18 мая в Гостином Дворе в рамках выставки Da! Moscow, генеральным партнером которой выступил Альфа-Банк, состоялся арт-баттл Покраса Лампаса и Валерия Чтака. Посетители в режиме реального времени наблюдали, как работают художники.

18 мая в Гостином Дворе в рамках выставки Da! Moscow, генеральным партнером которой выступил Альфа-Банк, состоялся арт-баттл Покраса Лампаса и Валерия Чтака. Посетители в режиме реального времени наблюдали, как работают художники.

Покрас Лампас, Владимир Овчаренко, Валерий Чтак

Формат публичных состязаний давно и успешно используется в самых разных направлениях искусства. Есть рэп-баттлы, танцевальные, музыкальные, художественные. В данном случае был, понятно, последний. Организаторы Da! Moscow поставили друг против друга двух бесконечно разных и очень сильных художников — галерейного и уличного. За два с половиной часа они должны были создать картины на огромных полотнах три на четыре метра. А зрителям, соответственно, предстояло голосовать за лучшую.

В левом углу условного ринга — если так можно назвать часть Гостиного Двора, отведенную под баттл, — готовился к поединку Покрас Лампас. Источники в Сети сообщают, что в своем творчестве художник экспериментирует с каллиграфией и другими способами письма, а также элементами стрит-арта. Вызывающая у дизайнеров немедленный сердечный приступ фраза «поиграйте со шрифтами» — это про Лампаса. Сам художник говорит, что придумал отдельное направление в искусстве — «каллиграфутуризм». Он расписывает холсты, стены и все, что попадается под руку, затейливыми буквами, складывая из них слова. А еще участвует в разных арт- и не только проектах. В Альфа-Банке, например, очень довольны прошлогодней коллаборацией с ним. «Выпущенный в 2018 году пятитысячный тираж молодежной карты Next c дизайном Покраса смели за несколько дней, — поделилась с FP руководитель отдела бренда Альфа-Банка Кристина Вдовина. — А на фестивале Alfa Future People он придумал дизайн одной из сцен. Было классно».

Работы Покраса Лампаса







Работы Покраса Лампаса 1 /5

В правом углу «ринга» расположился автор знаменитого в узких кругах слогана «Я не знаю, я из Москвы» Валерий Чтак. Работы концептуалиста украшают коллекции одного банка (мы сами видели!), нескольких музеев и множество частных собраний. Например, в новой квартире Андрея Малахова он расписал целую стену. Стиль Чтака узнаваем, его произведения — это «50 оттенков серого» в буквальном смысле. Плюс немного черного и белил. Еще один важный элемент его лаконичных работ — фразы на русском, сербском, польском, французском, иврите.

Андрей Малахов

Работы Валерия Чтака







Работы Валерия Чтака 1 /5

Художники разные по психотипу, и от этого наблюдать за ними было еще интереснее. Один — общительный и жизнерадостный, второй — немногословный и саркастичный. Инь и янь, вода и огонь, фен и шуй.

Расхождение характеров было видно невооруженным глазом. Например, оно проявлялось в наборе используемых инструментов. У Лампаса — аэрозоли, аэропистолеты, маркеры, нити, скотч, тройные и двойные кисти. У Чтака — карандаш, малярный валик, кисть. Непохожесть чувствовалась и в ритме музыки, под которую художники рисовали. Первый час все слушали плейлист Валерия, второй — Покраса.

Мастера творили, зрители терпеливо ждали. Одни бродили вдоль галерейных стендов, где было много хороших работ. Вторые заглядывали в лекторий Da! Talks послушать художника Дмитрия Гутова, который объяснял, из чего складывается цена на его картины-тексты. Третьи изучали ассортимент магазинов Da! Маг и «Da! Книги», а также обсуждали увиденное за кофе на фудкорте E! Da.

Лампас работал, как он сам сказал, «чётенько». Графичные линии, симметрия, структура, точные замеры по линейке. Получалось красиво. Свою картину он закончил раньше соперника, но остановиться не смог и «на сдачу» расписал еще пол и стены вокруг, зашифровал в этих надписях «приветы» участникам следующего арт-баттла (19 мая команда художников Егора Кошелева и Миши Most должна была рисовать «против» дуэта Playbodik и Егора Ches). Затем граффитчик переключился на фотосессию с посетителями, рассказы о своих рабочих инструментах и роспись футболок всем желающим.

Чтак творил медленно и вдумчиво. Долго было неясно, что же у него выйдет в итоге. Художник красил и отходил издалека посмотреть, что получается. В какой-то момент он и вовсе пропал из поля зрения. Можно было подумать, что решил все бросить, но нет: оказалось, просто пошел прогуляться — ждал, пока высохнут первые слои краски. Потом снова рисовал и отходил, отходил и рисовал. Вот так слой за слоем, шаг за шагом, спокойно и без надрыва он буквально из ничего создавал на холсте объект концептуального искусства.

Чья работа лучше, зрители решить так и не смогли. Обе получились классными и всем нравились. «В итоге у нас два победителя», — так закончил арт-баттл основатель галереи Ovcharenko и аукциона Vladey Владимир Овчаренко, инициатор проведения Da! Moscow.