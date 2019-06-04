Нет, ждали! «Регион» устроил закрытый показ выставки Репина

Будучи партнером проекта Минфина по финансовому просвещению, этой весной Почта Банк поставил рекорд. В апреле он провел более 1900 мероприятий для детей и молодежи по всей стране, включая небольшие города и поселки.

Популярность встреч формата Officeparty набирает обороты: гостей на них бывает все больше, вопросы звучат все острее. Представители «Хоум Кредита» пришли в офис «Банки.ру» уже во второй раз. И не с пустыми руками, а с новым продуктом.

28 мая группа компаний «Регион» пригласила друзей и партнеров на одну из самых громких выставок весны — ретроспективу Ильи Репина. Гости заново открыли для себя художника, творчество которого встроено в культурный код каждого жителя нашей страны.

28 мая группа компаний «Регион» пригласила друзей и партнеров на одну из самых громких выставок весны — ретроспективу Ильи Репина. Гости заново открыли для себя художника, творчество которого встроено в культурный код каждого жителя нашей страны.

Закрытые мероприятия в главных российских музеях становятся для многих компаний традицией. Гости могут не только хорошо провести время, пообщаться, но и в спокойной обстановке приобщиться к шедеврам живописи в сопровождении лучших экскурсоводов. «Регион» уже второй раз пригласил друзей и партнеров в новую «Третьяковку», где им предстояло пройтись по трем этажам музея и увидеть работы, охватывающие более 50 лет творчества Репина.

Игорь Марич (Московская биржа), Петр Костиков («Регион»), Сергей Титов (Московская биржа), Елена Булкина (Промсвязьбанк)

Светлана Данилова, Евгений Яковлев (Custodian)

Тихий фоновый джаз, легкий фуршет, освежающие напитки быстро переключили присутствующих из рабочего режима в расслабленный. Гостей поприветствовала директор фонда поддержки Третьяковской галереи Ольга Драничкина. «Мы очень рады, что друзья «Региона» снова пришли к нам в гости, — сказала она. — Сегодня у вас есть возможность посетить уникальную выставку, приуроченную к 175-летию со дня рождения Ильи Ефимовича Репина. Вы увидите как хрестоматийные полотна мастера, которые мы все знаем с детства, так и работы, неизвестные широкой публике».

Ольга Драничкина

Большая ценность таких собраний в том, что, переходя из зала в зал, можно проследить весь творческий, да и жизненный путь художника. С того момента, как юношей он участвовал в конкурсе на малую золотую медаль санкт-петербургской Академии художеств с картиной «Иов и его друзья» до периода создания последних работ в вынужденной ссылке в Финляндии.

Картина «Иов и его друзья»

Слева — Екатерина Зайцева («Регион»)

На выставке представлено много эскизов и фрагментов картин, которые показывают, как менялись мысли и настроения Репина от первых набросков до готовых полотен. «Больше всего в этом смысле меня поразила известная работа «Не ждали», — говорит член правления, управляющий директор Московской биржи Анна Кузнецова. — В первой версии у картины одна эмоция, а в финале совершенно другая. Изначально художник изобразил на картине возвращающуюся из ссылки девушку, которую встречает довольно молодая женщина. В последнем варианте это мужчина, которого встречает пожилая женщина, на заднем плане появилась прислуга. Настроение полотна кардинально поменялось, стало более трагичным».

Кстати, Репин мог бесконечно править и дорисовывать свои шедевры, так что Павел Третьяков распорядился не пускать его в галерею с палитрой и стремянкой.

«Не ждали»

Одна из самых знаменитых картин художника «Бурлаки на Волге» была задумана им на четвертом курсе Академии художеств. Два лета подряд Репин приезжал на великую русскую реку, чтобы писать натурные портреты с бурлаков. Это было непросто, потому что суеверные люди считали, будто художник при рисовании заберет их душу и они умрут. Наконец после долгих уговоров бурлаки пришли, но чистые и подстриженные. В общем, трудностей хватало, но они, как мы понимаем, того стоили.

«Бурлаки на Волге»

На всем известную картину «Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре» смотришь иначе, когда узнаешь, что позировала для нее мать другого художника — Валентина Серова. Она была известным композитором и дамой, которая боролась за равные права для женщин.

«Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре»

Репин во многих вещах был новатором. Он одним из первых в русской живописи стал разрабатывать тему смеха — в работе «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Одним из первых попытался передать не событие, а время. В картине «Не ждали» — это миг перед тем, как семья решит, принять или нет неожиданно вернувшегося каторжанина. А в работе «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных» художник ухватил момент, когда человек, уже мысленно попрощавшийся с жизнью, снова ее обретает.

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану»

«Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных»

При создании полотна «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения» Репин не только делал зарисовки с многочисленных собраний высокопоставленных лиц, но и фотографировал их на камеру «Кодак», что было весьма прогрессивно для того времени.

«Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения»

У Юрия Гершова из «Федеральной сетевой компании» экспозиция вызвала свои эмоции. «У меня немного специфическое ощущение, так как я воспринимаю историю России конца XIX — начала XX века достаточно болезненно, — рассказал он. — Мне кажется, что интеллигенция того времени погубила империю. Многие художники, писатели, поэты, меценаты, портреты которых мы видим на выставке, были очарованы народовольцами, революционерами. Они способствовали потере сакральности императорской власти, поддерживали абсолютно людоедские идеологии. Разглядывая их лица, я ловил себя на мысли, что в их глазах есть искорка сумасшествия».

Инара Верникова, Юрий Гершов (ФСК ЕЭС)

К слову о портретах: их на выставке много и они представлены очень органично. Рядом располагаются дочери художника, идут одна за другой картины, на которых изображен Лев Толстой — Репин был с ним очень дружен...

Одним словом, выставка получилась невероятно интересной, и каждый из гостей открыл для себя известного с детства художника с новой стороны. Так что тем для обсуждений после экскурсии было достаточно. Надеемся «Регион», продолжит эту традицию и познакомит своих гостей еще со многими величайшими творцами.