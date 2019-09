«Открытие Private Banking» пригласило гостей на фотовыставку

23 сентября члены клуба Art of Life, созданного private-подразделением банка «Открытие», побывали на первой в России выставке классика американской фотографии Гарри Бенсона «The Beatles и не только».

23 сентября члены клуба Art of Life, созданного private-подразделением банка «Открытие», побывали на первой в России выставке классика американской фотографии Гарри Бенсона «The Beatles и не только».

Наталия Герасина, Виктория Денисова, Анна Хаустова

Напомним, что в рамках клуба Art of Life регулярно проводятся камерные встречи с представителями науки и искусства. Обычно они проходят во флагманском офисе «Открытие Private Banking» на Остоженке. Но в этот раз мероприятие впервые было выездным: завсегдатаи и новые гости клуба собрались в галерее «Центр фотографии им. братьев Люмьер».

«Художественная фотография — замечательный вид современного искусства. В нем важно не то, что фиксирует камера, а что видит и хочет сказать автор», — сказала во вступительном слове руководитель «Открытие Private Banking» Виктория Денисова.

Виктория Денисова

А Гарри Бенсон, которому в декабре исполнится 90 лет, для гостей вечера специально записал видеообращение. Он всех поприветствовал, коротко рассказал о себе и отметил, что снимал не только The Beatles, но и других деятелей искусства и даже 12 последних президентов США. Также он выразил сожаление, что не может присутствовать на мероприятии лично, пожелал всем приятного просмотра и хорошего вечера.

Гарри Бенсон

Для того чтобы сильнее погрузить гостей в историю и контекст экспозиции, искусствовед и глава кураторского отдела галереи Наталия Герасина провела экскурсию. Она рассказала, в каких обстоятельствах Бенсон сделал свои фотографии и как работал. На его снимках — выдающие личности в разные моменты жизни: Эми Уайнхаус после рехаба, Майкл Джексон в расцвете сил, Фрэнк Синатра, чувствующий себя неловко в маске котика, Дональд Трамп, еще не президент, но уже миллионер, Клинтоны, еще не пережившие «Моника-гейт», танцующие Рейганы, Бобби Фишер — эксцентричный, но пока не помешавшийся на почве собственной гениальности и высокомерия.

Наталия Герасина



1 /2

Большая часть выставки посвящена самой известной в мире четверке из Ливерпуля. Как оказалось, поначалу Бенсон не стремился работать с музыкантами, видел свое предназначение в более серьезной социальной фотожурналистике. Он уже готовился лететь в Африку, когда ему позвонил фоторедактор Daily Express и отправил в Париж с The Beatles. По словам Бенсона, музыка ливерпульской четверки поразила его, и с этого момента он стал официальным фотолетописцем группы — снимал ее участников в самые продуктивные для их творчества годы, с 1964-го по 1966-й. А после фотографии «Битва подушками», сделанной в парижском отеле «Георг V» в три часа ночи, и сам проснулся знаменитым.

Черно-белые работы, представленные в галерее, показывают разные моменты жизни The Beatles. Вот они сочиняют песни, поют, дурачатся, читают письма поклонников. Почти каждую фотографию сопровождают комментарии Бенсона, напечатанные прямо на стенах.



1 /2

«7 февраля 1964 года рейс авиакомпании PanAm из Лондона приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди. Песня I Want To Hold Your Hand стала хитом № 1 всего несколько дней назад. Тогда я договорился с битлами, что они обернутся и посмотрят на меня, когда будут выходить из самолета, но из-за волнения, они совсем забыли про это. Я окликнул их. Ринго услышал меня и напомнил остальным, так получился этот кадр».

«В Атлантик-сити в отеле казино Taj Mahal, будущий президент обратил внимание на зону безопасности, которая называлась «Клетка» упомянул что-то о миллионе долларов. Я сказал, что никогда не видел миллион долларов наличными и мог бы сделать хороший кадр. Мы шли в окружении вооруженных охранников — даже несмотря на то, что у нас не было доступа к секретной информации, мы вызвали переполох. Несколько крупье собрались снаружи, чтобы посмотреть на это».



Владимир Гурьянов, Елена Шерстнева

В конце экскурсии гостей ждала еще пара сюрпризов. Представители «Открытие Private Banking» разыграли пять увесистых сборников-альбомов с работами легендарного фотографа и лично им подписанные — такие украсят любую библиотеку. А Наталия Герасина неожиданно провела еще одну экскурсию по соседним залам, где расположилась юбилейная ретроспектива знаменитого Владимира Лагранжа, чье творчество стало отражением «оттепельных» 60-х.