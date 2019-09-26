«Открытие Private Banking» пригласило гостей на фотовыставку

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23 сентября члены клуба Art of Life, созданного private-подразделением банка «Открытие», побывали на первой в России выставке классика американской фотографии Гарри Бенсона «The Beatles и не только».
Напомним, что в рамках клуба Art of Life регулярно проводятся камерные встречи с представителями науки и искусства. Обычно они проходят во флагманском офисе «Открытие Private Banking» на Остоженке. Но в этот раз мероприятие впервые было выездным: завсегдатаи и новые гости клуба собрались в галерее «Центр фотографии им. братьев Люмьер».
«Художественная фотография — замечательный вид современного искусства. В нем важно не то, что фиксирует камера, а что видит и хочет сказать автор», — сказала во вступительном слове руководитель «Открытие Private Banking» Виктория Денисова.
А Гарри Бенсон, которому в декабре исполнится 90 лет, для гостей вечера специально записал видеообращение. Он всех поприветствовал, коротко рассказал о себе и отметил, что снимал не только The Beatles, но и других деятелей искусства и даже 12 последних президентов США. Также он выразил сожаление, что не может присутствовать на мероприятии лично, пожелал всем приятного просмотра и хорошего вечера.
Для того чтобы сильнее погрузить гостей в историю и контекст экспозиции, искусствовед и глава кураторского отдела галереи Наталия Герасина провела экскурсию. Она рассказала, в каких обстоятельствах Бенсон сделал свои фотографии и как работал. На его снимках — выдающие личности в разные моменты жизни: Эми Уайнхаус после рехаба, Майкл Джексон в расцвете сил, Фрэнк Синатра, чувствующий себя неловко в маске котика, Дональд Трамп, еще не президент, но уже миллионер, Клинтоны, еще не пережившие «Моника-гейт», танцующие Рейганы, Бобби Фишер — эксцентричный, но пока не помешавшийся на почве собственной гениальности и высокомерия.
Большая часть выставки посвящена самой известной в мире четверке из Ливерпуля. Как оказалось, поначалу Бенсон не стремился работать с музыкантами, видел свое предназначение в более серьезной социальной фотожурналистике. Он уже готовился лететь в Африку, когда ему позвонил фоторедактор Daily Express и отправил в Париж с The Beatles. По словам Бенсона, музыка ливерпульской четверки поразила его, и с этого момента он стал официальным фотолетописцем группы — снимал ее участников в самые продуктивные для их творчества годы, с 1964-го по 1966-й. А после фотографии «Битва подушками», сделанной в парижском отеле «Георг V» в три часа ночи, и сам проснулся знаменитым.
Черно-белые работы, представленные в галерее, показывают разные моменты жизни The Beatles. Вот они сочиняют песни, поют, дурачатся, читают письма поклонников. Почти каждую фотографию сопровождают комментарии Бенсона, напечатанные прямо на стенах.
«7 февраля 1964 года рейс авиакомпании PanAm из Лондона приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди. Песня I Want To Hold Your Hand стала хитом № 1 всего несколько дней назад. Тогда я договорился с битлами, что они обернутся и посмотрят на меня, когда будут выходить из самолета, но из-за волнения, они совсем забыли про это. Я окликнул их. Ринго услышал меня и напомнил остальным, так получился этот кадр».
«В Атлантик-сити в отеле казино Taj Mahal, будущий президент обратил внимание на зону безопасности, которая называлась «Клетка» упомянул что-то о миллионе долларов. Я сказал, что никогда не видел миллион долларов наличными и мог бы сделать хороший кадр. Мы шли в окружении вооруженных охранников — даже несмотря на то, что у нас не было доступа к секретной информации, мы вызвали переполох. Несколько крупье собрались снаружи, чтобы посмотреть на это».
В конце экскурсии гостей ждала еще пара сюрпризов. Представители «Открытие Private Banking» разыграли пять увесистых сборников-альбомов с работами легендарного фотографа и лично им подписанные — такие украсят любую библиотеку. А Наталия Герасина неожиданно провела еще одну экскурсию по соседним залам, где расположилась юбилейная ретроспектива знаменитого Владимира Лагранжа, чье творчество стало отражением «оттепельных» 60-х.
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Фото: Надя Дьякова
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