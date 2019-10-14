Клиенты «Системы Капитал» узнали о подходах к арт-инвестициям

Вечером 1 октября УК «Система Капитал» собрала гостей на традиционную осеннюю встречу. Ее центральным событием стала лекция известного британского арт-дилера Джеймса Баттервика об историях фальсификаций в русском искусстве.

Сергей Пчелинцев (East-West United Bank), Игорь Бусаров («Система Капитал»), Всеволод Розанов (АФК «Система»)

В ожидании главного события вечера гости проводили время за неформальным общением и обсуждением новостей финансового рынка. Генеральный директор «Системы Капитал» Игорь Бусаров поделился с FP последними итогами работы компании и планами. «Главная наша история — это, конечно, выход на розничный рынок с брендом «МТС Инвестиции», — рассказал он. — При этом нам удается активно увеличивать и средства институционалов под управлением. Также не так давно мы запустили ПИФ «Биотехнологии», в портфель которого входят в основном зарубежные акции данного сектора. В планах — запуск биржевого ПИФа вслед за лидерами отрасли».

По словам Бусарова, паевые фонды «Системы Капитал» чувствуют себя очень неплохо, особенно инвестирующие в облигации в рублях и долларах. Они несколько лет стабильно занимают лидирующие позиции по доходности. А рублевый ПИФ акций принес доходность свыше 167% за пять лет, значительно опередив индекс Мосбиржи.



Тем временем разговоры в зале все больше переходили к теме искусства. «Здесь замечательная атмосфера. «Системе Капитал» это вообще свойственно: на ее праздниках всегда бывает что-то интересное, — поделился впечатлением директор департамента по работе с частными и институциональными клиентами МТС Банка Сергей Авраменко. — Я интересуюсь искусством как любитель, не с профессиональной точки зрения. Но думаю о том, чтобы рассмотреть этот вид инвестиций».

С приветственным словом выступил председатель совета директоров УК «Система Капитал» — управляющий партнер АФК «Система» Всеволод Розанов. «Такое нечасто бывает: люди собрались не просто на вечернее мероприятие, а послушать лекцию, — отметил он. — С каждым разом к нам приходит все больше друзей, что, наверное, соотносится с ростом нашего бизнеса. В прошлом году произошло значительное событие для компании — мы превысили миллиард долларов под управлением. В 2019-м мы хотим замахнуться еще выше — на 100 миллиардов рублей. Надеюсь, что и дальше будем радовать вас успехами».

Всеволод Розанов

Далее на сцену поднялся Джеймс Баттервик для рассказа о том, как не ошибиться при выборе картин известных художников, быть осторожным и рациональным.

Для того чтобы сам Баттервик согласился купить ту или иную работу, должны одновременно соблюдаться три условия. Нужно, чтобы торги проводил один из крупнейших аукционных домов, сделкой занимался кто-то из ведущих арт-дилеров, а у полотна был известный провенанс (история владения). Если картина не удовлетворяет хотя бы одному из этих критериев, лучше отказаться от такой покупки. И тем более следует насторожиться, если предложенная цена серьезно ниже, чем у сопоставимых объектов.

Джеймс Баттервик

В подтверждение этого тезиса арт-дилер и коллекционер напомнил о крупных скандалах в мире искусства, когда под видом работ русских авангардистов XX века покупателям предлагались сомнительные работы. Для разоблачения нечистых на руку продавцов во многих случаях приходилось проводить серьезное расследование. Ведь цена ошибки может быть очень высокой.

Баттервик рассказал, что иногда сомнительные арт-дилеры допускают довольно глупые ляпы, стремясь создать видимость серьезной истории у объекта. Так, в одном из каталогов встречалось множество грамматических ошибок. Самой забавной из них был неправильный перевод карточного термина «дама червей» на украинский язык. В нем одно слово используется для обозначение масти, а другое — в качестве названия беспозвоночных. В данном случае выходило, что речь идет о «королеве червей» в значении главной среди этих живых организмов.

После выступления эксперта гости продолжили общение. Но разговоры часто возвращались к вопросам инвестиций в искусство. Прилетевший на мероприятие из Люксембурга управляющий директор East-West United Bank Сергей Пчелинцев подчеркнул в беседе с FP, что прозвучавшая лекция была очень интересной и познавательной. И теперь, если клиенты обратятся к нему за консультацией по рассмотренной теме, он будет знать, что им рассказать и о чем предупредить.

«Хочу отметить, что «Система Капитал» вкладывает душу в то, чтобы каждый год радовать гостей и подбирать таких провокационных лекторов, — поделился мнением Всеволод Розанов. — Правда, я сегодня обогатился только интеллектуально и пока не планирую инвестировать в предметы искусства».

Динара Абдуханова, Павел Тришкин, Анастасия Минкина, Татьяна Акованцева («Система Капитал»)