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Клиенты Citigold побывали на выставке Sotheby's

24 октября в Музее архитектуры имени А. В. Щусева открылась экспозиция «Шедевры русского искусства на осенних аукционах Sotheby's». Первыми топ-лоты будущих торгов увидели премиальные клиенты Citi — для них устроили предпоказ.

Елена Панова, Валентин Макаров, Ольга Ваксина, Андрей Петров (Citigold Private Client)
Елена Панова, Валентин Макаров, Ольга Ваксина, Андрей Петров (Citigold Private Client)

Во внутреннем дворе МУАРа этим вечером было многолюдно. Для предаукционной выставки предметов русского искусства в Москве Sotheby's традиционно выбрал павильон «Руина» — бывший флигель усадьбы Талызиных. Когда-то здесь располагались конюшни и каретный сарай, затем казенная палата. В 1990-х помещения пострадали от пожара, но реконструировать их смогли только в 2017 году. Проект оказался настолько хорош, что на международном фестивале «Зодчество» был признан экспертами эталонным примером реставрации-консервации и отмечен наградой «Серебряный знак». Архитекторы по возможности сохранили старинные кирпичные своды, деревянные балки, слои красок на стенах. И вот такое музейное пространство старинного особняка, которое само вполне себе экспонат, послужило фоном для выдающихся образцов русской живописи XIX—ХХ веков. 

Ева Кечейан-Флойд, Питер Цвикевич, Ребекка Масиейра-Кауфман (Citi US)
Ева Кечейан-Флойд, Питер Цвикевич, Ребекка Масиейра-Кауфман (Citi US)

Дорогих во всех смыслах гостей встречали представители Ситибанка, а также их коллеги из Citi US, которые выступили партнерами этого мероприятия. Не знаем, специально так получилось или случайно, но архитектурность считывалась на вечере примерно во всем — игристое подавали в бокалах-флейтах идеальной формы, а закуски — в виде безусловно ровных конусов, кубов и прочей геометрии.  

Экскурсию по выставке провел глава аукциона русской живописи Sotheby's Рето Барметтлер. Экспозиция состояла из 30 работ разных художников — от Пимена Орлова и Федора Бронникова до Петра Кончаловского и Роберта Фалька. 

Ключевым предметом коллекции Барметтлер назвал «Сферический супрематизм» Ивана Клюна — картину, написанную в 1923 году и ранее находившуюся в собрании Георгия Костаки. По словам эксперта, произведения этого автора крайне редко встречаются в частных коллекциях, поэтому появление работы на торгах — важное событие. Оценивается она в 2,5—3,5 млн фунтов стерлингов.

Рето Барметтлер
Рето Барметтлер

Другие наиболее значимые лоты — «Натюрморт с кувшином и иконой» Михаила Ларионова с эстимейтом 1,2—1,8 млн фунтов стерлингов и «Древний град Углич» Константина Юона. «Это также редкий экземпляр, — пояснил Барметтлер. — До недавнего времени о картине было известно только по фото из архива художника, опубликованного в 50-е годы». Предварительная стоимость полотна — 600 000—800 000 фунтов стерлингов.

Прежде чем подняться на второй этаж, экскурсанты ненадолго задержались у витрины с предметами декоративно-прикладного искусства. Интерес вызвал кулон мастерской Карла Фаберже под названием «Снежинка» из горного хрусталя и бриллиантов. Он сделан в 1913 году по эскизу Альмы Пиль. По заказу нефтепромышленника Эммануила Нобеля ювелир разработала целую коллекцию таких «снежинок», куда входили не только подвески, но и броши. Все предметы были изготовлены в единственном экземпляре как сувениры из России женам деловых партнеров предпринимателя. Полюбовались гости и на ларец мастера-эмальера Федора Рюккерта, также сотрудничавшего с Фаберже. Эстимейты этих лотов — 40 000—60 000 и 100 000—150 000 фунтов стерлингов соответственно.

 
 
 
 
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На втором этаже Барметтлер обратил внимание гостей на «Венецию в сумерках» Алексея Боголюбова (400 000—600 000 фунтов стерлингов) и картину «Гимн Пифагорейцев восходящему солнцу» Федора Бронникова (300 000—500 000 фунтов стерлингов), которая долго находилась в частной коллекции семьи Гуччи. Отдельного внимания заслужили «Портрет адмирала Оскара фон Кремера» (120 000—180 000 фунтов стерлингов), написанный Борисом Кустодиевым как этюд к монументальному полотну Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года», а также «Женский портрет» Василия Тропинина. На обороте последней работы есть траченная временем пометка, что картина участвовала в художественной выставке портретов 1905 года.

Особый интерес у посетителей вызвали миниатюрные пейзажи Ивана Похитонова, чья экспозиция открылась в Третьяковке 31 октября, а также «Оборотень» Николая Рериха. Минут десять мы, гости, и сам Рето Барметтлер всматривались в эту картину в попытках увидеть вервольфа (говорят, он там есть). Не нашли.  

Мария Иванова (Ситибанк), Ребекка Масиейра-Кауфман (Citi US)
Мария Иванова (Ситибанк), Ребекка Масиейра-Кауфман (Citi US)

 
 
 
 
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Тех же, кто, пройдя два этажа экспозиции, добрался до антресолей (мы! мы!), ждал сюрприз — лаундж-зона и коктейльный бар. Фактурный бармен в бороде и татуировках смешивал затейливый (как он сам назвал — «весенне-осенний») коктейль. Но неожиданно рабочая труба позвала нас вперед, и мы малодушно сбежали. Теперь жалеем.  

После официального открытия выставка проработала еще два дня. В это время ее могли посетить все желающие. Затем большинство картин отправились в Лондон на аукцион, который состоится 26 ноября.

 
 
 
 
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Фото: Елена Кукина
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