Клиенты Citigold побывали на выставке Sotheby's

29 октября банк пригласил журналистов на пресс-завтрак, в ходе которого поделился результатами исследования рынка платежных карт и рассказал о первом пластике с «честным грейс-периодом».

24 октября в Музее архитектуры имени А. В. Щусева открылась экспозиция «Шедевры русского искусства на осенних аукционах Sotheby's». Первыми топ-лоты будущих торгов увидели премиальные клиенты Citi — для них устроили предпоказ.

24 октября в Музее архитектуры имени А. В. Щусева открылась экспозиция «Шедевры русского искусства на осенних аукционах Sotheby's». Первыми топ-лоты будущих торгов увидели премиальные клиенты Citi — для них устроили предпоказ.

Елена Панова, Валентин Макаров, Ольга Ваксина, Андрей Петров (Citigold Private Client)

Во внутреннем дворе МУАРа этим вечером было многолюдно. Для предаукционной выставки предметов русского искусства в Москве Sotheby's традиционно выбрал павильон «Руина» — бывший флигель усадьбы Талызиных. Когда-то здесь располагались конюшни и каретный сарай, затем казенная палата. В 1990-х помещения пострадали от пожара, но реконструировать их смогли только в 2017 году. Проект оказался настолько хорош, что на международном фестивале «Зодчество» был признан экспертами эталонным примером реставрации-консервации и отмечен наградой «Серебряный знак». Архитекторы по возможности сохранили старинные кирпичные своды, деревянные балки, слои красок на стенах. И вот такое музейное пространство старинного особняка, которое само вполне себе экспонат, послужило фоном для выдающихся образцов русской живописи XIX—ХХ веков.

Ева Кечейан-Флойд, Питер Цвикевич, Ребекка Масиейра-Кауфман (Citi US)

Дорогих во всех смыслах гостей встречали представители Ситибанка, а также их коллеги из Citi US, которые выступили партнерами этого мероприятия. Не знаем, специально так получилось или случайно, но архитектурность считывалась на вечере примерно во всем — игристое подавали в бокалах-флейтах идеальной формы, а закуски — в виде безусловно ровных конусов, кубов и прочей геометрии.

Экскурсию по выставке провел глава аукциона русской живописи Sotheby's Рето Барметтлер. Экспозиция состояла из 30 работ разных художников — от Пимена Орлова и Федора Бронникова до Петра Кончаловского и Роберта Фалька.

Ключевым предметом коллекции Барметтлер назвал «Сферический супрематизм» Ивана Клюна — картину, написанную в 1923 году и ранее находившуюся в собрании Георгия Костаки. По словам эксперта, произведения этого автора крайне редко встречаются в частных коллекциях, поэтому появление работы на торгах — важное событие. Оценивается она в 2,5—3,5 млн фунтов стерлингов.

Рето Барметтлер

Другие наиболее значимые лоты — «Натюрморт с кувшином и иконой» Михаила Ларионова с эстимейтом 1,2—1,8 млн фунтов стерлингов и «Древний град Углич» Константина Юона. «Это также редкий экземпляр, — пояснил Барметтлер. — До недавнего времени о картине было известно только по фото из архива художника, опубликованного в 50-е годы». Предварительная стоимость полотна — 600 000—800 000 фунтов стерлингов.

Прежде чем подняться на второй этаж, экскурсанты ненадолго задержались у витрины с предметами декоративно-прикладного искусства. Интерес вызвал кулон мастерской Карла Фаберже под названием «Снежинка» из горного хрусталя и бриллиантов. Он сделан в 1913 году по эскизу Альмы Пиль. По заказу нефтепромышленника Эммануила Нобеля ювелир разработала целую коллекцию таких «снежинок», куда входили не только подвески, но и броши. Все предметы были изготовлены в единственном экземпляре как сувениры из России женам деловых партнеров предпринимателя. Полюбовались гости и на ларец мастера-эмальера Федора Рюккерта, также сотрудничавшего с Фаберже. Эстимейты этих лотов — 40 000—60 000 и 100 000—150 000 фунтов стерлингов соответственно.





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На втором этаже Барметтлер обратил внимание гостей на «Венецию в сумерках» Алексея Боголюбова (400 000—600 000 фунтов стерлингов) и картину «Гимн Пифагорейцев восходящему солнцу» Федора Бронникова (300 000—500 000 фунтов стерлингов), которая долго находилась в частной коллекции семьи Гуччи. Отдельного внимания заслужили «Портрет адмирала Оскара фон Кремера» (120 000—180 000 фунтов стерлингов), написанный Борисом Кустодиевым как этюд к монументальному полотну Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года», а также «Женский портрет» Василия Тропинина. На обороте последней работы есть траченная временем пометка, что картина участвовала в художественной выставке портретов 1905 года.

Особый интерес у посетителей вызвали миниатюрные пейзажи Ивана Похитонова, чья экспозиция открылась в Третьяковке 31 октября, а также «Оборотень» Николая Рериха. Минут десять мы, гости, и сам Рето Барметтлер всматривались в эту картину в попытках увидеть вервольфа (говорят, он там есть). Не нашли.



Мария Иванова (Ситибанк), Ребекка Масиейра-Кауфман (Citi US)









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Тех же, кто, пройдя два этажа экспозиции, добрался до антресолей (мы! мы!), ждал сюрприз — лаундж-зона и коктейльный бар. Фактурный бармен в бороде и татуировках смешивал затейливый (как он сам назвал — «весенне-осенний») коктейль. Но неожиданно рабочая труба позвала нас вперед, и мы малодушно сбежали. Теперь жалеем.

После официального открытия выставка проработала еще два дня. В это время ее могли посетить все желающие. Затем большинство картин отправились в Лондон на аукцион, который состоится 26 ноября.

