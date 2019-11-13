Возрождение платка-каре. Кто был первым: Hermes или Тавасиев?

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В ноябре во Всероссийском музее декоративного искусства можно увидеть экспозицию из 40 уникальных платков. «Бриллиантовый клуб» побывал на открытии проекта, который стал возможен благодаря бренду Radical Chic и Фонду президентских грантов.

В ноябре во Всероссийском музее декоративного искусства можно увидеть экспозицию из 40 уникальных платков. «Бриллиантовый клуб» побывал на открытии проекта, который стал возможен благодаря бренду Radical Chic и Фонду президентских грантов.

С чего все началось?

Основательница Radical Chic и Solstudio Textile Group Александра Калошина, участница «Бриллиантового клуба», рассказывает: «Началась эта история несколько лет назад, когда к нам в студию дизайна случайно попали кальки Ростана Тавасиева с орнаментами необычайной выразительности и самобытности. Познакомившись с работами автора — это более 100 неоконченных рисунков, — мы приняли решение восстановить его архив и одновременно искать пути финансирования проекта. Мы понимали, что в одиночку такой груз не поднимем: на одну кальку уходит несколько недель труда. Это все дало новое глубокое понимание нашей ежедневной работы, в ходе которой мы часто изучаем орнаменты регионов страны. В итоге родился проект «Орнаментальное наследие России».

Александра Калошина

О Ростане Тавасиеве организаторы экспозиции пишут так: «Признанный классик отечественного декоративно-прикладного искусства, который незаслуженно забыт в последнее время. Его наследие — настоящее художественное откровение, яркое явление мировой культуры второй половины ХХ века. Выдающийся рисовальщик, живописец и дизайнер, он оставил яркий след и занял прочное место в искусстве как создатель сотен эталонных платков и текстильных панно 1970—1990-х годов, как смелый экспериментатор, идеи которого на много лет опередили развитие текстильного дизайна».

Как это было?

Подготовка проекта длилась более полутора лет. Художники Radical Chic восстановили поврежденные кальки платков Тавасиева и создали свои версии неоконченных работ, внимательно изучив перед этим наследие мастера, чтобы ни в коем случае не нарушить гармонию его идей и колористических решений. В руках талантливых и очень молодых специалистов (средний возраст художников студии — 22—25 лет) рисунки получили новую выразительность и актуальность. В летней коллекции бренда они были использованы в платках «Геометрия» (в двух цветовых решениях) и «Жемчужный лук».





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На выставке представлены платки и панно с историческими, религиозными и спортивными сюжетами, выполненные в технике холодного батика на фуляре и крепдешине, а также методом промышленной печати на ацетатном шелке. Тавасиев разрабатывал дизайн к таким событиям, как Всемирный фестиваль молодежи и студентов, чемпионат мира по хоккею 1973 года, Олимпиада-80. Во многих случаях, выбирая основу для сюжета, художник опирался на религиозно-историческое наследие России, которое приобрело особое значение в период перестройки.

Яйцо или курица? Hermes или Тавасиев?

Платок-каре — традиционный женский аксессуар — в середине XX века потерял свою значимость. Но в 60-е годы начинается его возвращение. Именно тогда формируется новая культура платков-каре: они становятся не только предметом роскоши, сравнимым с драгоценностями, но и произведением искусства. Во всем мире поклонники «платочного» стиля признают первенство в этой области за модным домом Hermes. Но художественное наследие Ростана Тавасиева заставляет всерьез задуматься о том, как много в дизайне платков известного бренда было заимствовано из творчества мастера.





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Работы Тавасиева конца прошлого века сравнимы с рисунками известных западных домов — Hermes, Versace, Pucci, Cavalli, Dolce & Gabbana. Однако в отличие от зарубежных кутюрье художник полностью находился вне профессиональной модной среды, что делает его творчество по-настоящему уникальным. А некоторые его идеи явно опережали свое время. Как и все настоящие произведения искусства, рисунки Тавасиева легко преодолевают временные границы, оставаясь актуальными и сегодня.

Продолжатели лучших традиций

Дамы из «Бриллиантового клуба» искушены в вопросах моды и стиля, много видели и могут сравнивать. По мнению многих из них, платки российского бренда Radical Chic по дизайну и качеству не только не уступают изделиям знаменитых зарубежных домов, но и дают им фору. Русская художественная школа, богатейшая история и культурное наследие, желание развиваться и быть в своем деле лучшими, невероятная креативность и мастерство позволяют нашим художникам завоевывать награды на всех значимых мировых текстильных выставках. Платки Radical Chic, как и работы Ростана Тавасиева, способны не только украсить шейку или сумочку стильной и требовательной современной женщины, но и занять достойное место в интерьере самого роскошного дома или офиса.