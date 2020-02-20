Ювелирная выставка и роллс-ройс Ленина: вечер для партнеров ПСБ

Именно так в последние годы я обозначаю для себя 14 февраля — День святого Валентина. Предложенный мною формат праздника в ресторане «Логово» зашел на ура и у моих подруг по «Бриллиантовому клубу».

В феврале произошло знаменательное для компании событие. Сотрудники IT-блока и онлайн-бизнеса разместились в новом офисном пространстве, созданном по последнему слову техники, эргономики и дизайна.

12 февраля ПСБ собрал представителей застройщиков Москвы и регионов на закрытый показ экспозиции «Фаберже и придворные ювелиры». Гости смогли хорошо провести время и познакомиться с ювелирным искусством второй половины ХIХ — начала ХХ века.

12 февраля ПСБ собрал представителей застройщиков и агентств недвижимости Москвы и регионов на закрытый показ экспозиции «Фаберже и придворные ювелиры». Гости смогли хорошо провести время и познакомиться с ювелирным искусством второй половины ХIХ — начала ХХ века.

Приглашенные на вечер собирались в роскошных парадных сенях Государственного исторического музея, где проходит выставка. Во время welcome drink все оживленно общались, обсуждали с коллегами по отрасли и банкирами последние новости.

Многие приняли участие в интерактивной игре: надо было определить, какие картины созданы художниками-экспрессионистами, а какие — детьми ясельного возраста. Это оказалось действительно сложно, единицы смогли отличить работы профессионалов от рисунков малышей!

С приветственным словом к присутствующим обратился директор музея Алексей Левыкин. Он поблагодарил банк за партнерство — ПСБ принимает участие в реставрации памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, — а также вкратце рассказал об экспозиции российского ювелирного искусства, которая представлена в залах.

Алексей Левыкин

Перед гостями также выступила начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева. Она выразила признательность партнерам за совместную работу, благодаря которой банк стал одним из лидеров этого рынка. ПСБ перезапустил ипотечный бизнес в 2018 году и уже к концу 2019-го занял седьмое место в стране по объему кредитов, выданных на приобретение жилья в новостройках.

Татьяна Чернышева

Программу продолжила экскурсия по выставке, включающей в себя около 300 экспонатов — работы Карла Фаберже, Игнатия Сазикова, Павла Овчинникова и других русских ювелиров. Гости увидели созданное Фаберже кольцо, с которого в 1905 году и началась история этой коллекции, изделия из аквамарина — любимого камня последней императрицы Александры Федоровны. Также на выставке представлены памятные доски, сервизы, украшения и другие предметы, выполненные мастерами.







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После экскурсии гостей ждал еще один сюрприз: ради этого вечера музей открыл для просмотра роллс-ройс Владимира Ленина. У всех желающих была возможность сфотографироваться рядом с легендарным автомобилем.



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Для партнеров были предусмотрены и подарки от кредитной организации. В знак благодарности за плодотворное сотрудничество представители банка вручили им памятные стелы и календари с изображением команды ипотечного бизнеса ПСБ.









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Финальным аккордом мероприятия стало выступление джаз-группы Love Story Acoustic. Гости продолжили общение под негромкое звучание приятной ностальгической музыки.