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В авторских колонках на Finparty я буду рассказывать о лучших фотохудожниках и их работах, о месте фотографии в нашей жизни и интерьерах. Сегодня речь пойдет о новых технологиях, которые помогают авторам воплощать творческий замысел.

Инна Масленникова Директор бюро фотографических услуг PhotoHelpers



Все статьи автора Искусство фото: как технологии вплетаются в творчество мастеров

В авторских колонках на Finparty я буду рассказывать о лучших фотохудожниках и их работах, о месте фотографии в нашей жизни и интерьерах. Сегодня речь пойдет о новых технологиях, которые помогают авторам воплощать творческий замысел.

Автор: Владимир Клавихо-Телепнев

Затронуть эту тему меня вдохновила недавняя беседа с признанным маэстро художественной фотографии Владимиром Клавихо-Телепневым, происходившая в его студии на праздновании дня рождения моей подруги — очаровательной Наталии Черкасовой. Мы говорили о новых инструментах, которые используют фотохудожники, чтобы добиться большей выразительности своих произведений.

Владимир Клавихо-Телепнев

Влияние технологий на фотографию огромно. За почти 170 лет, прошедших с момента создания первой камеры, было придумано множество способов съемки и обработки изображения. Сегодня с бурным развитием мобильной техники любой обладатель смартфона может стать фотографом. Кажется, что ценность фотоискусства размывается, нивелируется, однако я считаю, что это не так. Современные технологии помогают мастеру не просто показать красивую фотокартинку, а передать ощущение, настроение, вызвать у зрителя ответную эмоциональную реакцию.

Быть в мастерской художника — это одна из степеней волшебства. Вы попадаете из обычного трехмерного пространства в иное измерение: все перестает быть привычным, прибавляется элемент творчества. Кто-то скажет, что в результате искажается картина мира, ведь фотограф как бы навязывает зрителю свое видение. Но для меня это новое видение расширяет реальное пространство, открывает другие горизонты.

Автор: Владимир Клавихо-Телепнев



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Автор: Владимир Клавихо-Телепнев

Автор: Владимир Клавихо-Телепнев

Клавихо-Телепнев работает на стыке техник, жанров, времен. Получив классическое художественное образование, он выбрал для себя фотографию, соединив в авторском подходе универсальные принципы графики и живописи. Свои фотоработы он определяет как живописные произведения. Созданная им технология передачи изображения адаптировала технику эгломизе мастеров миниатюр XVIII века и получила такое же название. Внешне работы выглядят словно проступающие на старинном зеркале рисунки. «Я всегда хотел делать фотографию как живопись. И я добился нужного эффекта при помощи этой технологии», — сказал мне автор.

Автор: Владимир Клавихо-Телепнев







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Эгломизе позволяет придать современным изображениям ощущение мимолетности нашего мира, легкое очарование постоянно исчезающей реальности. Фотопортреты, выполненные в этой технике, уникальны с любой точки зрения.

Автор: Владимир Клавихо-Телепнев

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Говорить о творчестве Владимира Клавихо-Телепнева можно только в терминах классической живописи. Еще одна используемая им техника — печать фотографии на дереве с последующей многослойной лакировкой. Изображения получаются невероятно глубокими, создается удивительный эффект обратной перспективы, как на иконах или фресках. Для коллекционеров и ценителей искусства важно, что сохранность таких произведений — более 100 лет. По эмоциональному воздействию на зрителя они сравнимы с работами основателя итальянской школы живописи Джотто ди Бондоне, который предложил абсолютно новый способ изображения пространства, предопределивший классический стиль эпохи Возрождения.

Для достижения необходимого эффекта Клавихо-Телепнев применяет и другие техники. Например, он создает коллажи, где кадр находит на кадр и рождается некий третий образ, передающий зрителю авторское отношение к сюжету. Эти работы отличаются четким режиссерским замыслом, имеют продуманный сюжет и композиционный план. Такие серии, как «Сталинский ампир», «Кремль», «Алиса в Стране чудес» или «Русская Азия» выглядят не просто авторскими экспериментами — они полностью захватывают ваше воображение, заставляя по-особому взглянуть на предмет съемки.

Автор: Владимир Клавихо-Телепнев

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Сегодня уже никто не спорит о том, является фотография искусством или нет, — ответ очевиден. И каждый современный автор выбирает свой путь, имея в распоряжении целый арсенал различных инструментов и технологий. Кому-то ближе чистое «цифровое искусство», кто-то экспериментирует со старинной техникой или снимает на самодельные аппараты, а кто-то пробует адаптировать к нашему времени методы классической живописи. Все это делается для того, чтобы максимально приблизить получаемые изображения к своим внутренним ощущениям и вовлечь зрителя в эмоциональный диалог.

Например, в начале 2000-х фотограф Дезире Долрон из Нидерландов создала удивительную по силе воздействия серию работ Xteriors, включающую в себя портреты в стиле Яна Вермеера, Рембрандта и Рогира ван дер Вейдена. Чтобы добиться желаемого эффекта освещения, автор много часов провела за редактированием кадров. Ее произведения высоко оценены любителями искусства, успешно продаются на торгах мировых аукционных домов и входят в коллекции музеев Виктории и Альберта в Лондоне и Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке.

Автор: Дезире Долрон

Еще одним примером удачного использования новых технологий может служить творчество нашего современника Эверетта Брауна. Он специализируется на съемке на старинную камеру и применении «мокрого коллодионного процесса», при котором негативы необходимо обрабатывать на месте. Браун долгое время живет и работает в Японии и в фотографиях передает видение этой страны и ее культуры, добиваясь невероятного визуального эффекта. Фотограф стремится показать вневременье, одновременное существование прошлого, настоящего и будущего.

Автор: Эверетт Браун

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Иной способ отразить свое видение мира выбрала Сьюзан Бернстайн из Лос-Анджелеса. В творческих экспериментах она намеренно не использует цифровые технологии, при этом выстраивает своеобразную параллельную реальность, преображая действительность, превращая знакомые образы в мимолетные обрывки сновидений. Бернстайн снимает исключительно на самодельные пленочные камеры. Ее работы универсально понятны, близки зрителю. Они представлены в крупных галереях и публикуются по всему миру.

Автор: Сьюзан Бернстайн



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Меня тоже всегда интересовали технологии в искусстве. Еще во время обучения в Академии фотографии я стала заниматься ручными процессами печати. Потом была работа в профессиональной фотолаборатории, а став сотрудником Галереи классической фотографии, я на практике постигала технические секреты выставочных решений. Все это позволило мне создать фотобюро PhotoHelpers, которое помогает современным авторам проводить выставки, готовить уникальные издания книг, применять для печати современные технологии и грамотно интегрировать свои произведения в интерьеры.

Я все время учусь, постоянно стараюсь узнать что-то новое. Именно поэтому встреча с Владимиром Клавихо-Телепневым стала для меня приятным и полезным событием в том числе с профессиональной точки зрения. По сути, художник и его зритель — соавторы. Первый создает произведение искусства, используя талант и имеющийся инструментарий, а второй воспринимает картину через призму собственного опыта. Поэтому и так важно вызвать у зрителя эмоциональную реакцию, вовлечь его в диалог, очаровать. Как сказал Клавихо-Телепнев в одном из интервью: «Нужно быть очарованным — это главный ключ к пониманию искусства!»

Мы еще много говорили о фотографии, о новых способах передачи реальности, разглядывали альбомы и книги, иллюстрированные мастером. Все присутствовавшие получили истинное эстетическое наслаждение от увиденного и от общения друг с другом.

Автор: Владимир Клавихо-Телепнев