Искусствовед и два художника — о флешмобе «Изоизоляция»

«Дети на карантине — катастрофа, — пишут мне родители и бабушки. — Умоляем дать рецепты десертов, которые можно приготовить вместе с ними!» Вот, дорогие, держите. К процессу можно привлекать как домочадцев возраста 10+, так и малышей, доверяя им самое простое.

Во время обвала на фондовом рынке подписчики в соцсетях атаковали вопросами независимого финансового советника Наталью Смирнову. Чтобы не отвечать миллион раз на одно и то же, она по нашей просьбе составила коронавирусный FAQ.

Пока мир катится в тартарары, в русскоязычном «Фейсбуке» наблюдается интересное явление. Тысячи пользователей в условиях самоизоляции самозабвенно перебирают художественные произведения, чтобы их закосплеить. Мы попросили людей, для которых искусство — профессия, это прокомментировать.

Пока мир катится в тартарары, в русскоязычном «Фейсбуке» наблюдается интересное явление. Тысячи пользователей в условиях самоизоляции самозабвенно перебирают художественные произведения, чтобы их закосплеить. Мы попросили людей, для которых искусство — профессия, это прокомментировать.

Марина Загер,

художник, арт-терапевт, автор методики «Адаптивная реконструкция восприятия реальности через живопись и графику»

— Флешмоб «Изоизоляция», запущенный в «Фейсбуке», — это уникальное событие. Особенно для нашей страны, которая раньше не отличалась массовым участием в подобных мероприятиях. Нет, с одной стороны, они проходили в СССР на ура, но при наличии жесткой режиссуры. С другой стороны, российский творческий эгрегор всегда был склонен к индивидуализму.

Виктория Савина

Orlova Nadya 1 /2

Olena Yuzvak

Кроме того, человек, вырванный из контекста привычной повседневной жизни, вынужден отключить логику, не просчитывать варианты будущего и, наконец, обратиться к мышлению образами, жить здесь и сейчас, слышать себя, свое тело, скрытые желания. В условиях, когда нельзя ничего, творчество разрешает делать все — и именно эта возможность снимает непрерывное напряжение, в котором мы находимся. Люди творят, опираясь на инстинкт самосохранения, ведь доказано, что творчество повышает иммунитет! И безусловным катализатором такого взрыва креатива становятся гениальные произведения мирового искусства.

Дарья Герасимова

Наибольшее количество лайков получают работы, в которых присутствуют ирония и самоирония, вызывающие неудержимый смех, созданные не только с юмором, но и с большой любовью к прообразу. Я благодарна событию «Изоизоляция» за то, что мы, будучи сейчас оторваны друг от друга как никогда, вместе радуемся, знакомимся, делимся своими талантами, оптимизмом, предпочтениями и возможностями. Как это делают люди, которые по-настоящему любят жизнь!

Marina Shektman

Александр Балашов,

искусствовед

— Проект «Изоизоляция» позволяет всерьез говорить о культурных смыслах именно потому, что он по преимуществу не является профессиональным. В силу этого он находится вне корпоративной предсказуемости и снобизма, не подчинен жестким регламентам мира современного искусства. Он живой. Он происходит из ощущения свободы. Он начисто лишен формальностей и нормативности. И главное — этот флешмоб свидетельствует о том, что в повседневной жизни огромного числа людей всегда присутствует искусство. Оно выходит на первый план, когда вдруг все меняется и оказывается возможным вырваться, выпасть из потока дел, расписаний и навязанных обязательств.

Анастасия Вишнякова

Zaharescu Inna 1 /2

Artem Nikolaev

Вовлеченные во флешмоб люди сообщают, что искусство постоянно есть и будет в нашей памяти. В ней игра соединяется с творческим усилием и преодолением, воспоминание — с выдумкой, самоирония — с любовью. В языках этих высказываний все смешалось: дети, толстые голые дядьки, тряпки, кошки и собаки… Люди обращаются к искусству со смехом, они передразнивают его именно потому, что любят. Потому оно реально, оно здесь, живо. Люди это делают из любви. По крайней мере мне кажется, я это слышу. Заметьте, как мало во всех этих высказываниях самолюбования, как мало нарциссизма!

Виталий Козлов‎

Ekaterina Timofeeva‎

Изоляция? Совсем наоборот! Абсолютная открытость! Ирония? Нет, пародия и смех. И обратите внимание на то, как этот смех, живой и животворящий, привносит в настоящее смысловые отголоски других времен, других состояний культуры, когда она не знала такого, как сегодня, числа табуированных тем и форматов, когда корректность была почти синонимом бессилия.

Olha Kuznietsova

Перемены коснулись многих и очень по-разному. Мы помним, что кто-то сейчас не имеет ни одной свободной минуты, выполняя работу, от которой зависят жизни людей. Но и искусство — не территория безопасности, не аттракцион. И участие людей в этом флешмобе — не безделье, а рубеж. Искусство — то, что происходит в пограничных областях человечности. Обращение к нему в эти дни — важный знак, хороший знак.

Алена Вершигорова,

художник-график, преподаватель

— Большинство из тех, кто сегодня общается в «Фейсбуке», в детстве или юности устраивали перформанс «живые картины». Это традиция довольно давняя, уходящая корнями в праздники гимназистов, лицеистов, студентов и просто дачников ХIХ века. Занятие увлекательное и веселое. Часто «живые картины» превращались в смешные пародии на самые известные, расхожие в массах живописные произведения. Способы для этого находились весьма оригинальные и остроумные.

Eugene Tompakov

Вот и в сегодняшних реалиях, когда «осторожно, двери закрываются!» уже сработало и все заперлись по квартирам и дачам, смирившись со своим ближайшим будущем, почему бы не вспомнить беззаботные детство и юность? А в качестве анестезии принимать все то, чем давно хотели заняться, или то, что когда-то радовало и веселило. Нет ежедневного потока жизненно важных наплывающих мелких задач.

Никто не отнимал у многонациональной аудитории «Фейсбука» хорошего образования, интереса к культуре в целом и к изобразительному наследию человечества в частности. Разнообразие жанров, сюжетов, техник, направлений вызывает у людей неподдельный интерес. Просто целая тема для исследования и психологу, и культурологу.

Lev Tsimring

Galina Bleikh 1 /2

Не каждый день увидишь в соцсетях работу Сергея Калмыкова «Портрет человека с Орденом Мухи», да и любое другое его произведение. Непризнанный при жизни, ученик Добужинского, Бакста, Петрова-Водкина, не имевший ни одной персональной выставки, он сейчас выставляется и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Астане, и в Алма-Ате. И нашла же эта работа свое отражение в сегодняшнем «соавторе»! Кстати, орденом мухи награждался в Древнем Египте воин за бесстрашие и упорство.

Деонисий Мить

А «Доярка из Смоленской губернии» Евтихия Конева не потребовала от «соавтора» особых приготовлений. Он просто сделал фотографию знакомой доярки — и в точку!

Виктория Кузнецова

Ева Бонниер благодаря «Портрету старой бабушки» предоставила возможность подключить к процессу сотворчества и самое взрослое поколение.

Елена Боровская

А Иван Билибин своим «Черным всадником» обворожил шестилетнюю Варю. Зацепило репейником и нашего любимого «Ежика в тумане».

Sevrugina Natalia

Наталья Колесникова

И все это в большинстве своем остроумно и весело. В одном проекте получился некий срез вкусовых ориентиров аудитории «Фейсбука» в восприятии изобразительного искусства.

В какой-то степени Сергей Калмыков прав: «Мир болен. И нет ничего удивительного в том, что только художники могут привести мир к спасению».

Ada Sof