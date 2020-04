Инна Масленникова Директор бюро фотографических услуг PhotoHelpers



Все статьи автора Сила изображения: как рождаются культовые фотографии

В прошлой колонке основатель бюро фотографических услуг PhotoHelpers Инна Масленникова рассказала о новых технологиях, помогающих воплощать в жизнь замысел автора. Сегодня речь пойдет о снимках, которые оставили след в истории человечества.

В последнее время уклад нашей жизни стремительно меняется. Пандемия коронавируса заставляет нас самоизолироваться, отказываться от встреч с родными и друзьями, а при редких выходах в город носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Мы кардинально пересматриваем свои привычки и приобретаем новые. Завершается одна эпоха в истории человечества и начинается другая.

В такие периоды особое значение приобретают изображение, картинка, а в нашем контексте — фотография. Случается, что единственный кадр, сделанный в поворотный момент, навсегда остается в памяти людей и меняет отношение к тому или иному событию. Он может рассказать о произошедшем больше, чем сотни цифр официальной статистики или даже многие часы кинохроники. В том числе о таких фотоработах я хочу сегодня рассказать.

Вспомним, например, кадры времен «испанки» — предположительно самой массовой и смертельной пандемии гриппа за всю историю человечества, поразившей планету в 1918 году. Тогда, как и сегодня, средствами борьбы с распространением заболевания были карантин, защитные маски, меры санитарии и гигиены. Какой-то одной фотографии того времени, которая считалась бы главной, культовой, так и не появилось. Но в архивах хранится большое количество снимков, способных претендовать на эту роль.

На одном из них запечатлен нью-йоркский кондуктор, не пускающий мужчину без маски в трамвай. На другом — две элегантные дамы (скорее всего, мать и дочь) в защитных повязках и шляпках. А вот фотография полисмена в противогриппозной маске, регулирующего движение в Нью-Йорке.

National Archives at College Park, MD

National Archives at College Park, MD

Отсутствие знакового кадра периода «испанки» может объясняться тем, что человечество хотело поскорее забыть ужасы скоротечных смертей, карантина и изоляции. Возможно, сыграло свою роль и то, что у пандемии не было яркого завершения — она тихо закончилась примерно через 18 месяцев. Однако многие другие исторические события были отмечены появлением культовых изображений, которые даже по прошествии многих лет не перестают нас волновать.

Таково заснятое в 1937 году на фото- и кинопленку крушение дирижабля «Гинденбург», самого большого на тот момент. Трагедия случилась, когда он заходил на посадку в штате Нью-Джерси после трансатлантического рейса. Фотожурналист Сэм Шейр, наблюдавший за этим наряду с многими своими коллегами, внезапно заметил яркую вспышку в небе и, подняв фотоаппарат, нажал на кнопку, даже не глядя в видоискатель. В следующее мгновение произошел мощный взрыв. Шейр успел сделать всего один кадр, но именно он стал символом катастрофы и заслужил сомнительную славу первой в мире фотографии крушения воздушного судна.

Несмотря на спонтанность действий Шейра, у него получилась композиционно правильно выстроенная картинка. Этому способствовали не только профессиональная реакция репортера, но и удачное место съемки, расположение объектов в кадре и естественное освещение.

Автор: Sam Shere, 1937. Copyright: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Sam Shere

Следующая фотография стала культовой не столько благодаря художественным достоинствам, сколько из-за уникальности события. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил полет в космическое пространство, после чего его имя и образ стали известны почти каждому жителю планеты. Один из известнейших снимков был сделан фотокорреспондентом ТАСС за два часа до старта с космодрома Байконур. А позже спецкор агентства Валентин Черединцев стал известен как автор всех официальных портретов космических экипажей. Эти кадры распространялись вместе с сообщениями о запуске пилотируемых кораблей и печатались в советской и мировой прессе.

Автор: фотохроника ТАСС, 1961. Учетный номер: ММК ГИК 2283/54 ММК-IV-Ф 260

Конечно, знаменитости всегда привлекают к себе внимание. Тем не менее не каждый снимок со звездой становится знаковым. Например, есть множество прекрасных фотографий группы The Beatles, которые почитаются ее поклонниками вне зависимости от контекста создания или культурной ценности. Но только несколько из них можно назвать по-настоящему историческими.

Такой является обложка последнего альбома группы — Abbey Road. Снимок был сделан в 1969 году фотографом Иеном Макмилланом. Интересно, что идею для него придумал Пол Маккартни, а на ее воплощение было всего несколько минут, на которые полисмен перекрыл дорожное движение. Результатом короткой сессии стали шесть кадров. Фотограф снял и часть стены с названием улицы Эбби-роуд — это изображение размещено на обратной стороне обложки альбома. Первоначально Макмиллану не понравилось, что в кадр вошла девушка в синем платье, но этот вариант и был выбран. А стену через несколько лет снесли.

Фотограф Иен Макмиллан работал с Джоном Ленноном и Йоко Оно до 1971 года, однако остается известен именно как автор культовых снимков для последнего альбома The Beatles. До сих пор армия поклонников группы пытается повторить знаменитое фото на пешеходном переходе. А студия, где битлы записывали большую часть песен, сменила название на Abbey Road Studios.

Автор: Iain Macmillan, 1969. Copyright: Apple Records

Автор: Iain Macmillan, 1969. Copyright: Apple Records

5 марта 1960 года в Гаване был создан канонический фотопортрет Че Гевары, революционера аргентинского происхождения. Его автор Альберто Корда являлся официальным фотографом кубинского лидера Фиделя Кастро и работал на митинге памяти жертв взрыва теплохода «Ля Кувр». По его словам, он запечатлел Че, когда тот всего на несколько секунд попал в кадр. В конце 1960-х эта фотография вместе с драматичной историей жизни и смерти революционера сделала последнего «культурной иконой». Сегодня уже трудно ответить на вопрос, в чем причина популярности Че — в его революционной деятельности или в харизматичном и противоречивом образе, который стал знаком каждому. Примечательно, что Корда никогда не требовал авторских отчислений, хотя снимок и его производные на протяжении десятилетий использовался в самых разных медиа.

Автор: Альберто Корда, 1969. Copyright: Public Domain

Иногда знаковыми становятся фотографии, герои которых — обычные люди. Такие снимки могут оказывать на зрителя не меньшее эмоциональное воздействие, чем изображения главных мировых знаменитостей.

Американский и немецкий фотожурналист Альфред Эйзенштадт известен многочисленными и талантливыми репортажными кадрами — в первую очередь для журнала Life. Он снимал Уинстона Черчилля, Софи Лорен, Бернарда Шоу, Эрнеста Хемингуэя, делал репортажи с вручения Нобелевской премии и инаугурации Джона Кеннеди. Он также запомнился пронзительным снимком Йозефа Геббельса на женевской пресс-конференции в 1933 году.

Однако самой главной его работой стал поцелуй неизвестного моряка ВМС США и медсестры в день победы над Японией 14 августа 1945 года. Как позже вспоминал сам Эйзенштадт, на Таймс-сквер его внимание привлек молодой моряк, который обнимал то одну девушку, то другую, поздравляя их с окончанием Второй мировой войны: «И тут внезапно — как вспышка — я увидел, что он схватил что-то белое. Я повернулся и нажал на кнопку в тот самый момент, когда он поцеловал медсестру. Если бы она была одета во что-то темное, я бы никогда не сфотографировал их». Через неделю снимок V-J Day in Times Square был опубликован на развороте журнала Life. Он принес Эйзенштадту широкую популярность и стал символом перехода к мирной жизни.

Кстати, этот же поцелуй моряка и медсестры, но немного с другого ракурса, снял фотожурналист ВМФ США Виктор Йоргенсен. Его фотография была напечатана на следующий день в The New York Times под названием Kissing the War Goodbye и тоже стала популярной. Однако по композиции и эмоциональному накалу она несколько проигрывает атмосферному снимку Эйзенштадта.

Автор: Alfred Eisenstaedt, 1945 / LIFE

Еще одним знаковым кадром современности стал портрет афганской девушки, сделанный американским фотожурналистом Стивом Маккарри в 1984 году в лагере пуштунских беженцев вблизи пакистанского Пешавара. Фотография попала на обложку National Geographic. Автор одним из первых запечатлел афганский конфликт, его снимки широко публиковались по всему миру. Интересно, что личность «афганской девушки» оставалась неизвестной на протяжении 17 лет, пока Маккарри и команда National Geographic не отыскали ее в январе 2002 года. Женщину звали Шарбат Гула.

Автор: Steve McCurry, 1984 / National Geographic

А эта фотография получила название «Неизвестный бунтарь». Она была сделана 5 июня 1989 года американским репортером Джеффом Уайденером в Пекине на площади Тяньаньмэнь. Образ человека, преградившего путь колонне танков, облетел мир. То событие документировали и другие фотографы, но именно кадр Уайденера, снимавшего из гостиничного номера на шестом этаже, стал символом неповиновения перед лицом агрессии. Фотограф назвал его одновременно своим «благословением и проклятием». Он работал в более чем 100 странах по всей планете, снимая репортажи о гражданских беспорядках, войнах, социальных проблемах, однако широко известен как автор только одного снимка.

Автор: Jeff Widener, 1989 / Associated Press

Отмечу, что любое разделение фотографий по сюжетам — более чем условно. Например, куда в нашей классификации можно отнести культовый кадр «восхода Земли», сделанный с лунной орбиты во время миссии «Аполлон-8»? Со временем он приобрел глубокое философское значение, демонстрируя не только красоту нашей планеты, но и ее исключительную уникальность и удивительную хрупкость.

У экипажа не было задания снимать Землю с лунной орбиты. Неожиданно во время подготовки очередного сеанса связи член команды Уильям Андерс, глядя в иллюминатор, заметил бело-голубое пятно — нашу планету, поднимающуюся над простирающейся до горизонта серостью лунной поверхности. Это было явление, никогда ранее не наблюдавшееся людьми. Поэтому Андерс взял фотоаппарат и стал снимать. Позже он сказал, что среди монохромного однообразия Луны и черноты космоса Земля выглядела «единственным цветным объектом во Вселенной».

Автор: астронавт Уильям Андерс. Фотография сделана 24 декабря 1968 года. Номер снимка в каталогах НАСА: AS8-14-2383

Из-за пандемии мы сегодня особенно остро ощущаем уязвимость нашего мира. Многим приходится работать удаленно, осваивать новые технологические способы общения, и фотографы — не исключение. Некоторые, будучи лишенными возможности встречаться со своими моделями, проводят фотосессии по скайпу. А кто-то просто фотографируют опустевший родной город, как, например, Александр Шульгин. Такими он запечатлел центральные улицы столицы днем 11 апреля 2020 года.

Автор: Александр Шульгин

Мы не можем сказать наверняка, что именно из сегодняшнего огромного фотомассива в дальнейшем станет символом нашего времени. Будет ли этот снимок сделан профессиональным фотографом или обычным человеком, оказавшимся со своим смартфоном в нужное время в нужном месте. Известно одно: лучшая камера — всегда та, что сейчас у вас под рукой, а мир вокруг нас — неистощимый источник красоты. И чтобы попробовать запечатлеть его, надо просто нажать кнопку.