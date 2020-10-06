В путь! ПСБ открыл выставку на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга

Корреспондент
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1 октября банк открыл фотовыставку «Бизнес в объективе», посвященную роли малого и среднего предпринимательства в экономике страны. Свое дело через серию ярких сюжетов показали 44 руководителя перспективных частных предприятий.
Увидеть фотографии можно в зоне прибытия и отправления поездов: на Ленинградском вокзале в Москве представлены снимки 24 петербургских предпринимателей, а на Московском вокзале в Санкт-Петербурге — фотоистории 20 столичных бизнесменов.
Среди участников выставки, которая продлится до конца месяца, — индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, построившие свое дело с нуля. Работа их компаний затрагивает практически все стороны нашей повседневной жизни — от производства продуктов питания, оборудования, одежды до парикмахерских услуг, кулинарных студий и автосервисов.
Все герои экспозиции являются клиентами ПСБ и вносят существенный вклад в развитие своей сферы деятельности, а также экономики Москвы и Санкт-Петербурга.
«ПСБ много лет успешно работает с малым и средним бизнесом, и мы хотим, чтобы этот сегмент экономики развивался не только на благо тех, кто уже занимается собственным делом, но и привлекал тех, кто только задумался попробовать свои силы в предпринимательстве, — отметила руководитель дирекции по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. — Мы уверены, что наша выставка, размещенная на железнодорожных вокзалах двух деловых центров страны, будет мотивировать бизнес активно расти. Ведь мы показываем успешные истории людей, которые смогли преодолеть все вызовы и найти свою нишу, а где-то — даже совместить увлечение с работой».
Проект был запущен шесть назад с целью популяризации роли предпринимательства в социально-экономических процессах страны. За все время его существования было проведено более 200 выставок в разных городах России, в них приняло участие свыше 700 бизнесменов от Владивостока до Калининграда.
Акция реализована в сотрудничестве с объединением предпринимателей «Опора России», а партнерами выступили Общественная палата Российской Федерации, Фонд развития промышленности, бизнес-школа «Сколково» и национальная премия «Бизнес-успех».
Мы побеседовали с двумя героями этого проекта.
Юрий Иванов,
гендиректор ГК «Интерфлейм» (Москва)
— Вот уже 15 лет мы занимаемся производством электрических каминов, в том числе по эксклюзивному дизайну. По образованию я инженер-конструктор, и эта ниша дает мне возможность применять свои навыки. У меня есть несколько патентов на изобретения, и компания сейчас работает над тем, чтобы выпускать в России не только внешнюю оболочку бытового прибора, но и его внутренний механизм, который мы пока импортируем. Одним словом, наша задача — сделать на отечественной электрической базе первый российский электрокамин.
Предприниматели — это трудолюбивые смельчаки, которые создают рабочие места и двигают экономику вперед. По мере расширения бизнеса увеличивается и ответственность руководства: владелец небольшого предприятия озабочен не столько собственным успехом, сколько благополучием своих сотрудников, которые ему доверились.
Я ориентируюсь на принцип: «меньше теории — больше практики». Ошибки — неизбежны, нужно только уметь их проанализировать, а потом мобилизовать свои силы и двигаться вперед. У меня было несколько неудачных моделей электрокаминов, не пользовавшихся покупательским спросом. Тогда я поменял ассортимент, добавив в него другие вариации облицовки. Еще был тяжелый момент в 2014 году, когда произошло резкое ослабление российского рубля по отношению к иностранным валютам. Мы должны были оплачивать импортный товар по цене 80 рублей за доллар. В итоге понесли двадцатимиллионные рублевые убытки. Но не опустили руки, а продолжили работать дальше.
Александр Осипов,
гендиректор компании «Экотен» (Санкт-Петербург)
— Наше предприятие на собственной исследовательской и опытно-конструкторской базе десять лет изготавливает ортопедическую продукцию: корсеты, корректоры осанки, бандажи и обувь.
Я убежден, что именно в секторе малого и среднего бизнеса генерируется и используется основная масса экономического потенциала, что и создает питательную среду уже для крупного бизнеса. Да, лицом государства, его имиджевой составляющей являются промышленные гиганты и корпорации. Но любая страна держится на невидимых героях, кто умеет шить, стричь, ремонтировать и асфальтировать.
Малое предпринимательство в России имеет совсем недолгую историю, но в целом к его представителям у населения положительное отношение. Для собственника предприятия важно иметь два качества: умение взять ответственность на себя и действовать, исходя из своих жизненных ценностей. Выполнение этих двух пунктов вдохновит на свершение любых, даже самых сложных дел.
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Фото: Иван Макеев, Артем Килькин («Комсомольская правда»)
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