Альфа-Банк открывает все больше офисов принципиально нового фиджитал-формата, где сочетаются физические и цифровые каналы обслуживания. Мы побывали во флагманском отделении, «отформатированном» в соответствии с необычной концепцией, узнали, как оно устроено и что там ждет клиентов.

18 сентября в московском отеле Holiday Inn Vinogradovo сотрудники «цифровых» подразделений «Альфа-Капитала» участвовали в мозговых штурмах, играли в мафию и лучше узнавали друг друга.

1 октября банк открыл фотовыставку «Бизнес в объективе», посвященную роли малого и среднего предпринимательства в экономике страны. Свое дело через серию ярких сюжетов показали 44 руководителя перспективных частных предприятий.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора В путь! ПСБ открыл выставку на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга

1 октября банк открыл фотовыставку «Бизнес в объективе», посвященную роли малого и среднего предпринимательства в экономике страны. Свое дело через серию ярких сюжетов показали 44 руководителя перспективных частных предприятий.

Увидеть фотографии можно в зоне прибытия и отправления поездов: на Ленинградском вокзале в Москве представлены снимки 24 петербургских предпринимателей, а на Московском вокзале в Санкт-Петербурге — фотоистории 20 столичных бизнесменов.

Среди участников выставки, которая продлится до конца месяца, — индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, построившие свое дело с нуля. Работа их компаний затрагивает практически все стороны нашей повседневной жизни — от производства продуктов питания, оборудования, одежды до парикмахерских услуг, кулинарных студий и автосервисов.

Все герои экспозиции являются клиентами ПСБ и вносят существенный вклад в развитие своей сферы деятельности, а также экономики Москвы и Санкт-Петербурга.





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«ПСБ много лет успешно работает с малым и средним бизнесом, и мы хотим, чтобы этот сегмент экономики развивался не только на благо тех, кто уже занимается собственным делом, но и привлекал тех, кто только задумался попробовать свои силы в предпринимательстве, — отметила руководитель дирекции по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. — Мы уверены, что наша выставка, размещенная на железнодорожных вокзалах двух деловых центров страны, будет мотивировать бизнес активно расти. Ведь мы показываем успешные истории людей, которые смогли преодолеть все вызовы и найти свою нишу, а где-то — даже совместить увлечение с работой».

Проект был запущен шесть назад с целью популяризации роли предпринимательства в социально-экономических процессах страны. За все время его существования было проведено более 200 выставок в разных городах России, в них приняло участие свыше 700 бизнесменов от Владивостока до Калининграда.

Акция реализована в сотрудничестве с объединением предпринимателей «Опора России», а партнерами выступили Общественная палата Российской Федерации, Фонд развития промышленности, бизнес-школа «Сколково» и национальная премия «Бизнес-успех».

Мы побеседовали с двумя героями этого проекта.





Юрий Иванов,

гендиректор ГК «Интерфлейм» (Москва)



— Вот уже 15 лет мы занимаемся производством электрических каминов, в том числе по эксклюзивному дизайну. По образованию я инженер-конструктор, и эта ниша дает мне возможность применять свои навыки. У меня есть несколько патентов на изобретения, и компания сейчас работает над тем, чтобы выпускать в России не только внешнюю оболочку бытового прибора, но и его внутренний механизм, который мы пока импортируем. Одним словом, наша задача — сделать на отечественной электрической базе первый российский электрокамин.

Предприниматели — это трудолюбивые смельчаки, которые создают рабочие места и двигают экономику вперед. По мере расширения бизнеса увеличивается и ответственность руководства: владелец небольшого предприятия озабочен не столько собственным успехом, сколько благополучием своих сотрудников, которые ему доверились.

Я ориентируюсь на принцип: «меньше теории — больше практики». Ошибки — неизбежны, нужно только уметь их проанализировать, а потом мобилизовать свои силы и двигаться вперед. У меня было несколько неудачных моделей электрокаминов, не пользовавшихся покупательским спросом. Тогда я поменял ассортимент, добавив в него другие вариации облицовки. Еще был тяжелый момент в 2014 году, когда произошло резкое ослабление российского рубля по отношению к иностранным валютам. Мы должны были оплачивать импортный товар по цене 80 рублей за доллар. В итоге понесли двадцатимиллионные рублевые убытки. Но не опустили руки, а продолжили работать дальше.

Александр Осипов,

гендиректор компании «Экотен» (Санкт-Петербург)

— Наше предприятие на собственной исследовательской и опытно-конструкторской базе десять лет изготавливает ортопедическую продукцию: корсеты, корректоры осанки, бандажи и обувь.

Я убежден, что именно в секторе малого и среднего бизнеса генерируется и используется основная масса экономического потенциала, что и создает питательную среду уже для крупного бизнеса. Да, лицом государства, его имиджевой составляющей являются промышленные гиганты и корпорации. Но любая страна держится на невидимых героях, кто умеет шить, стричь, ремонтировать и асфальтировать.

Малое предпринимательство в России имеет совсем недолгую историю, но в целом к его представителям у населения положительное отношение. Для собственника предприятия важно иметь два качества: умение взять ответственность на себя и действовать, исходя из своих жизненных ценностей. Выполнение этих двух пунктов вдохновит на свершение любых, даже самых сложных дел.