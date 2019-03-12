Наталья Фрейдина о новинках Женевского автосалона — 2019

Более 900 автомобилей и 150 мировых и европейских премьер — в Женеве 89-й раз проходит международный автосалон. Специально для Finparty российская гонщица Наталья Фрейдина составила подборку наиболее примечательных его экспонатов.
Bugatti
Самый невероятный автомобиль, представленный в этом году в Женеве, — Bugatti La Voiture Noire. За этот выпущенный в единственном экземпляре гиперкар просят рекордную для новой машины сумму — 11 млн евро. Автомобиль создан на основе модели Chiron, имеющей тот же монструозный мотор W16 мощностью 1500 лошадиных сил. При этом La Voiture Noire сильно отличается внешне — дизайнер Этьенн Саломэ стремился придать новому творению черты исторического 57SC Atlantic. «Атлантик» был создан в 1930-х Жаном Бугатти, сыном владельца компании и талантливым инженером, и тираж всего в несколько экземпляров сделал эту машину легендой.
Aurus
Российские автопроизводители — редкие гости в Женеве, но в этом году сюда приехал молодой люксовый бренд Aurus. Посетители салона могут увидеть черный лимузин длиной более шести метров — почти такой же, как у Владимира Путина. Изначально автомобили Aurus проектировались как транспорт для первого лица государства, но на их базе будут выпускаться и гражданские модели, в том числе внедорожник.
Золотистый седан Aurus Senat S600 как раз может купить любой желающий — разумеется, если у него будет круглая сумма в рублях. Этот мелкосерийный автомобиль удивляет богатой отделкой и техническими инновациями. В нем установлена необычная коробка передач российской фирмы KATE, а могучему 600-сильному бензиновому мотору V8 помогает электроагрегат. До 100 км/ч полноприводный S600 разгоняется всего за шесть секунд.
Rolls-Royce
Марка Rolls-Royce, покорив всевозможные высоты на Земле, заглядывает в межпланетное пространство. В Женеве компания показала Phantom Tranquillity — модель, посвященную освоению космоса. В контроллер регулировки громкости инкрустирован фрагмент метеорита Муонионалуста, на нем выгравированы координаты и дата этой находки, а края отделаны золотом. Цвета салона — аллюзия к светлой и темной сторонам Луны, а золотые динамики — напоминание о пластинках с информацией о Земле, отправленных в дальний космос в 1977 году вместе с кораблем «Вояджер». Всего будет выпущено 25 таких машин.
Еще одна премьера Rolls-Royce — кабриолет Dawn в эксклюзивном дизайне. Насыщенного сапфирового цвета кузова удалось добиться за счет сочетания двух синих оттенков и лакового покрытия с добавлением стеклянной пудры, которая создает мерцающий эффект.
Aston Martin
Более двух лет назад Aston Martin решил создать гиперкар с гоночными технологиями, для этого было привлечено инжиниринговое подразделение команды Red Bull Racing. Амбициозный проект получил продолжение: в Женеве представлен третий автомобиль бренда со средним расположением мотора — AM-RB 003. В отличие от предыдущих экстремальных моделей Valkyrie и Valkyrie AMR Pro, этот гиперкар ориентирован на передвижение по дорогам, поэтому у него более просторная и практичная кабина. Также AM-RB 003 — одна из самых инновационных машин Aston Martin: у нее активная аэродинамика, достигаемая с использованием аэрокосмических разработок, 3D-печать деталей салона, гибридная установка с мотором V6 собственной разработки. Модель станет более массовой, чем «Валькирии»: всего будет выпущено 500 экземпляров.
Новый Vanquish Vision, с концептом которого можно ознакомиться на автосалоне, тоже обладает нетипичной для Aston Martin среднемоторной компоновкой — силовой агрегат передвинут у автомобиля за сиденья пассажиров. Эта машина пойдет в серию в 2022 году после AM-RB 003 и будет более доступной моделью компании.
Bentley
Отмечающий столетний юбилей Bentley по-прежнему черпает вдохновение в своей богатой истории. В Женеву британский автопроизводитель привез один из сотни коллекционных Continental GT новой серии Number 9 Edition, изготавливаемых ателье Mulliner. Модель посвящена гоночному автомобилю Bentley Blower № 9, на котором Тим Биркин участвовал в 1930 году в «24 часах Ле-Мана». Каждый экземпляр серии несет в себе деревянную частицу из каркаса сиденья той исторической машины. Другие особенности Number 9 Edition — цифра «9» на решетке радиатора, отделка шлифованным алюминием, эксклюзивные часы Jaeger по мотивам циферблата Blower № 9 и покрытые золотом рукоятки воздуховодов.
Ferrari
Компания продолжает модернизировать свой среднемоторный суперкар — новый F8 Tributo отличается от предшествующей модели 488 Pista дизайном и улучшенной аэродинамикой. При этом обе машины являются развитием Ferrari 458 Italia, представленной в 2009 году. Новинка оснащена турбомотором объемом 3,9 литра (720 лошадиных сил и 770 Н·м), который трижды признавался «всемирным двигателем года». Разгон F8 Tributo до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.
Lamborghini
В Женеве Lamborghini показала открытую версию экстремального Aventador SVJ. Новинка унаследовала от купе мощность, динамику и передовые аэродинамические технологии. В аббревиатуре SVJ не случайно содержится слово superveloce — сверхбыстрый. Родстер оснащен тем же двигателем V12, развивающим 770 лошадиных сил и имеющим 720 Н·м момента. Он чуть тяжелее модели-купе, но цифры разгона изменились незначительно — спурт с места до 100 км/ч занимает 2,9 секунды. При этом съемная крыша сделает поездку на Aventador SVJ Roadster еще более захватывающей. Тираж ограничат 800 экземплярами, а цены начинаются от 387 000 евро.
Koenigsegg
Эта марка представила свой новый гиперкар Jesko, названный в честь отца основателя компании. Преемник модели Agera RS получился очень быстрым: заявленная максимальная скорость — 483 км/час. Планируется выпустить 125 экземпляров Koenigsegg Jesko, а цена автомобиля составит от $3 млн.
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Фото: Владислав Ларкин
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07 Мар 2019 Мнения