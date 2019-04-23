Techno Classica Essen: игрушки для мужчин

10—11 апреля в отеле «Марриотт Москва Гранд» проходила конференция «Управление частным капиталом и private banking». В ней участвовали топ-менеджеры люксембургского East-West United Bank (EWUB), который стал партнером мероприятия.

17 апреля банк собрал клиентов и партнеров в пространстве Loft#2, чтобы в теплой компании отметить очередной день рождения. Этим вечером гости убедились, что «Возрождение» меняется — и в том, что касается бизнес-процессов, и в подходе к неформальным мероприятиям.

Каждую весну тысячи джентльменов слетаются в немецкий город Эссен, где проходит одна из крупнейших выставок ретроавтомобилей Techno Classica Essen. Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев недавно вернулся с нее не только с яркими впечатлениями.

Каждую весну тысячи джентльменов слетаются в немецкий город Эссен, где проходит одна из крупнейших выставок ретроавтомобилей Techno Classica Essen. Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев недавно вернулся с нее не только с яркими впечатлениями.

Выставочное пространство в Эссене организовано по правилам хорошего ресторана — к горячему блюду вы должны подойти в меру голодными, но изрядно опьяненными окружающей красотой. В первом зале представлены клубы почитателей разных автомобильных марок. Шведы со старыми угловатыми «Вольво», французы с элегантными «Ситроенами», немцы с внешне простыми, но успевшими стать классикой «Ауди» и «Фольксвагенами». Эти машины принадлежат энтузиастам марок — они не продаются, но настраивают вас на нужный лад.

Далее вас ждут витрины с автомобильными аксессуарами, литературой и запчастями. Это словно хлеб с маслом, который в ресторане подают к столу. Не надо его есть, не перебивайте себе аппетит, не тратьте время. И когда вы мужественно пройдете мимо, вашему взору откроется настоящая сокровищница Эссена — залы ретроавтомобилей. Автосалоны и частные владельцы со всей Европы привозят сюда на продажу свои лучшие экземпляры. Их сотни, а может быть, тысячи. По цене от нескольких тысяч до нескольких миллионов евро.

Эти формы, дизайн… В обществе победившего «Хендай Солариса» с трудом верится, что когда-то все машины были разными, что они создавались дизайнерами, а не маркетологами, и во главу угла ставились красота и стиль, а не расчеты, сколько можно заработать, используя более дешевый пластик или сделав единообразными внутренние элементы.

Представьте, что вы попали в картинную галерею, где собраны сотни работ Куинджи, Клода Моне, Ван Гога, Ренуара и менее известного Шультце. Их красота и разность стилей просто восхищают. А теперь представьте, что любая из работ продается. Не получается? Именно поэтому в Эссен нужно приезжать самостоятельно, чтобы весь этот восторг испытать лично.









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Причем приезжать лучше без денег. Тогда вы можете беззаботно любоваться сокровищами мировой автомобильной индустрии и ощущать себя совершенно счастливым человеком. Если же у вас есть несколько свободных десятков или сотен тысяч евро, дело значительно усложнится. В этом случае день из выходного превращается в рабочий: вы вглядываетесь в цену автомобиля, пытаетесь по каким-то признакам понять его техническое состояние (выехать на тест-драйв не получится), общаетесь с продавцом, смотрите стоимость аналогов на европейских агрегаторах, тонете в лотах, выставленных на продажу известными аукционными домами. И судорожно пытаетесь понять, а нужна ли вам эта машина? Наматываете в думах километр за километром по выставочному комплексу и чувствуете себя обманутым, когда выясняется, что понравившийся автомобиль уже продан.

Здесь стоит заметить, что профессиональные коллекционеры покупают дорогие билеты на так называемый «нулевой» день, накануне официального открытия выставки, а самые профессиональные просачиваются на нее даже раньше, под видом продавцов. Поэтому неудивительно, что как только экспозиция начинает работу, многие машины сразу оказываются проданными. Так, к слову, поступил мой знакомый коллекционер, пополнивший в первые часы свой гараж на приличное количество автомобилей.

Но даже если вы не попали на «закрытую распродажу», не стоит расстраиваться. Выбор в Эссене остается всегда, тем более что представление о прекрасном и принципы формирования коллекций у людей самые разные: кому-то нравятся «Мерседесы» 70—80-х годов, а кто-то теряет самообладание при виде изысканных форм пятидесятилетних «Мазерати» или «Астон Мартинов».

Мы с супругой и дочкой успели побывать в обеих ролях. Сначала просто любовались, а во время вечернего посещения выставки влюбились. Наши взгляды привлек внешне простой и недорогой Audi 100 Coupe S 1975 года. Машина достаточно массовая (выпущено 30 000 экземпляров) и не самая культовая. Но именно поэтому до наших дней дожили единицы — мало кто будет десятилетиями бережно хранить свой автомобиль, если изначально это не «Феррари» или хотя бы «Ягуар». Не удивлюсь, если наш экземпляр станет в Москве единственным купе из линейки Audi 100 — по крайней мере, поиск по открытым источникам не дал найти в России вторую такую машину «на ходу».

Следующая Techno Classica пройдет с 25 по 29 марта 2020 года. И в Эссен вновь съедутся тысячи сосредоточенных джентльменов в поисках очередного украшения для своих коллекций.

Отдельная благодарность участникам группы Old Garage Russia в «Фейсбуке» за «удаленную диагностику» и одобрение покупки Audi 100 Coupe S. В любом безумстве важно иметь единомышленников.



А вот 10 самых дорогих автомобилей, которые были проданы в этом году в рамках выставки на аукционе Sotheby’s.





1. Mercedes-Benz 540 K Cabriolet A by Sindelfingen (1937)

Цена: 2 255 000 евро









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2. Lancia Delta S4 Stradale (1985)

Цена: 1 040 000 евро









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3. Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1959)

Цена: 893 750 евро









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4. Lancia 037 Rally Stradale (1982)

Цена: 770 000 евро









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5. Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti (1970)

Цена: 635 000 евро









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6. Lancia Stratos HF Stradale by Bertone (1975)

Цена: 545 000 евро









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7. Mercedes-Benz 300 Sc Coupé (1955)

Цена: 432 500 евро









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8. Aston Martin DB4 Series IV (1962)

Цена: 387 500 евро









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9. Ferrari Dino 246 GT by Scaglietti (1970)

Цена: 331 250 евро









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10. Avions Voisin C23 Conduite Intérieure (1930)

Цена: 275 000 евро