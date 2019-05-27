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18 мая в Измайловском парке состоялся восьмой благотворительный забег группы Societe Generale. Его участники соревновались в скорости, упорстве и креативности. Но победила, естественно, дружба.

Антонина Самсонова Редактор



Все статьи автора Весело бежим! Благотворительная акция Societe Generale в России

18 мая в Измайловском парке состоялся восьмой благотворительный забег группы Societe Generale. Его участники соревновались в скорости, упорстве и креативности. Но победила, естественно, дружба.

Солнечным субботним утром сотрудники компаний группы Societe Generale в России собирались у главной сцены Измайловского парка. Многие пришли вместе со своими близкими.

У столов регистрации выстроилась очередь: в этом году более 400 человек решили принять участие в благотворительном забеге. Чтобы пройденная ими дистанция была правильно учтена, всем выдавали бейджи с номерами и специальные устройства с чипом. Точность имела значение, ведь за каждый метр, пройденный участниками ежегодной акции, компании группы Societe Generale в России (Росбанк, Русфинанс Банк, «ДельтаКредит», Societe Generale Insurance, ALD Automotive) перечисляют по одному рублю в благотворительный фонд «Синдром любви». Он помогает семьям, в которых растут дети с синдромом Дауна.





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Мишель Кольбер

Спортивное событие начиналось соответствующе: с разминки и растяжки. Это было весело и без преувеличения звездно. За разминку отвечала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, растяжкой руководила четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Евгения Подберезкина.





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Среди всех, кто был одет в одинаковые футболки с логотипом Societe Generale, выделялись люди в креативных костюмах: розовые пантеры, единороги, наездники динозавров и даже мушкетеры! И это неспроста. По традиции перед забегом проводится костюмированное шествие под названием Fun Run. Зарегистрировавшиеся на него команды соревнуются не в скорости и длине пройденной дистанции, а в необычности костюмов и выступлений. В этот раз команд было 12 — от самой маленькой «Красная шапочка и серый волк» из двух человек (Юлии Рыковой с сыном Даниилом) до огромной сборной «#можновсе», состоявшей из более чем 100 сотрудников розничного блока Росбанка.

Для открытия мероприятия ведущий Андрей Арих пригласил на сцену топ-менеджеров Societe Generale. Первым выступил главный региональный координатор группы в России Дидье Огель. «Дорогие коллеги и друзья, это огромное счастье быть здесь всем вместе нашей большой компанией, — сказал он. — Мы проводим подобные благотворительные акции по всему миру, чтобы помогать семьям и детям. Давайте же наслаждаться бегом и весельем. И помните: будущее — это вы!»

Дидье Огель

После Огеля слово взял председатель правления Росбанка Илья Поляков. «Мне очень приятно, что все больше сотрудников с каждым годом вовлекаются в эту инициативу в Москве и в других городах нашего присутствия, — отметил он. — Мы развиваем различные программы в сфере социальной ответственности, и очень приятно, что они находят такой отклик. За восемь лет благодаря благотворительным пробегам мы уже собрали в России более 8,5 миллиона рублей. Я уверен, что сегодня общая сумма превысит 10 миллионов». Забегая вперед, скажем, что так и произошло.

Илья Поляков

И вот пришло время Fun Run. Команды соревновались в изобретательности. «Отпетые болельщики» прошли дистанцию, неся девушек на плечах и оглашая на все окрестности лозунг «Россия вперед!». «DeltaМушкетеры» во главе с председателем правления банка «ДельтаКредит» Мишелем Кольбером махали шляпами и салютовали зрителям шпагами. А команда «Розовые пантеры и сказочный единорог» задорно танцевала под небезызвестную мелодию из мультфильма «Розовая пантера».

Победители определялись всеобщим голосованием. Объявлялась номинация, перечислялись команды, а затем по уровню шума болельщиков выявлялся обладатель награды. Самыми креативными, по мнению зрителей, оказались девушки из Freedom Color, вдохновившиеся при создании костюмов образом знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. Самое яркое выступление было у команды «Нам 15 лет» во главе с председателем правления Русфинанс Банка Сергеем Озеровым. Также приз получила сборная «#можновсе» как самая многочисленная.



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После «веселых стартов» настало время детского забега. Он состоялся в два этапа. Сначала дистанцию в 300 метров преодолели дети шести — девяти лет, а затем пришла очередь 10—13-летних подростков, бежавших 600 метров.

Основной 30-минутный забег для взрослых проходил на дистанции 1,7 км, которую можно было успеть пробежать несколько раз. Кто-то двигался быстрее и сразу выбился в лидеры, кто-то объединялся в группы для поддержки друг друга, а зрители активно подбадривали всех спортсменов. Наконец ведущий объявил об окончании состязания, и судьи удалились для подсчета результатов. А у нас выдалась минутка пообщаться с участниками соревнования.

Фредерик Амен









Фредерик Амен 1 /6

«Здорово, что мы снова собираемся в этом парке, — поделился настроением Сергей Озеров. — Атмосфера очень позитивная, дружная, чувствуются энергия и вдохновение. Я сам участвовал и в Fun Run, и в основном состязании. Благотворительный забег — это возможность поддержать тех, кто нуждается в нашей помощи».

Сергей Озеров

«Столько коллег пришли с семьями, с детьми! — не скрывала эмоций директор по операционной деятельности Росбанка Наталья Воеводина. — Кстати, мне было совсем не тяжело, хотя я очень старалась пробежать больше. Знаете, по командному духу это мероприятие я не могу ни с чем сравнить, у меня никогда такого не было. Это здорово!».

Наталья Воеводина

Финансовый директор Росбанка Александр Овчинников сообщил, что второй раз участвовал в забеге и за отведенное время успел сделать три круга. «Обязательно приду в следующем году» — пообещал он. А Илья Поляков, пробежавший целых четыре круга, пошутил: «Сегодня хорошая погода, и это неспроста — атмосфера здесь такая позитивная, что тучи расходятся».

Александр Овчинников

В ожидании результатов участники забега и болельщики могли перекусить кашей из полевой кухни и специальным протеиновым мороженым, поучаствовать в спортивной викторине и потанцевать под зажигательные песни солистки группы «Краски» Ольги Гусевой.

Наконец настал торжественный момент подведения итогов. Среди женщин обладателями призовых мест стали Анна Шевлюга, Марина Захарова и Елена Брандт. Среди мужчин отличились Александр Сулковский, Илья Гончаренко и Артурс Нейпрейсс. И самое важное: в фонд «Синдром любви» будет перечислен 1 419 661 рубль!





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«Мне очень нравится этот день, — поделился с FP Мишель Кольбер. — Сегодня у нас есть все, чтобы быть счастливыми — хорошая погода, голубое небо, прекрасные люди вокруг. Каждый год в пробеге участвует все больше коллег, они приходят с семьями, с друзьями. Очень ценно, что нас объединяет общая благородная цель».

Уставшие, но довольные сотрудники Societe Generale и их близкие расходились по домам, унося с собой радость от возможности собраться вместе и помочь детям. Ждем нового мероприятия в следующем году!