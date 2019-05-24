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17 мая журналисты и представители Почта Банка отправились на байкальский остров Ольхон, чтобы заняться важными вещами — прикрепить на единственную точку банковского обслуживания красивую вывеску, оснастить турбазу POS-терминалом и посадить лес на месте выгоревшего.

Юлия Решетова Главный редактор



Все статьи автора Как Почта Банк привез на Ольхон POS-терминалы и новый лес

17 мая журналисты и представители Почта Банка отправились на байкальский остров Ольхон, чтобы заняться важными вещами — прикрепить на единственную точку банковского обслуживания красивую вывеску, оснастить турбазу POS-терминалом и посадить лес на месте выгоревшего.

Георгий Горшков, Юрий Бойко

Для жителя мегаполиса оплата даже не банковской карточкой, а смартфоном — проза жизни. В глубинку же финансовые услуги проникают медленно, и случается, что даже для простейших операций нужно ехать в другой город. Почта Банк последовательно исправляет это недоразумение, открывая свои отделения в отдаленных уголках России. В этот раз его представители вместе с журналистами выдвинулись на Ольхон — самый большой и единственный заселенный остров Байкала.

Первой остановкой в путешествии стал Иркутск, где состоялся круглый стол на тему повышения уровня безналичных платежей в малых населенных пунктах. Проблема эта комплексная, поэтому в зале отеля «Марриотт» собрались эксперты из разных сфер. Представители ЦБ РФ в Иркутской области, «Ростелекома», НСПК и малого бизнеса поделились с журналистами актуальной статистикой, рассказали о препятствиях, которые стоят на пути карточек и терминалов к жителям глубинки (главные — нестабильность связи и потребительские страхи), ответили на многочисленные вопросы.

Юрий Тиман (Ростелеком), Игорь Коржук (ЦБ РФ), Сергей Бочкарев (НСПК), Георгий Горшков (Почта Банк), Наталья Бенчарова («Усадьба Н. Бенчарова»), Андрей Анисов (база отдыха «Ольхон»)

Вторым и последним делом в Иркутске стало посещение клиентского центра Почта Банка, где можно оформить все продукты кредитной организации и сдать биометрию. Главная фишка подобных отделений — безбарьерное пространство: между клиентом и менеджером отсутствуют препятствия в виде столов и перегородок. Первый заместитель президента — председателя правления Почта Банка Георгий Горшков рассказал, что впервые такой центр заработал в 2013 году во Владимире рядом с заведением «Лосось и кофе» (это еще было отделение Лето Банка). «Меня, честно говоря, потряхивало перед открытием, — признался топ-менеджер. — Было неясно, примут ли люди подобный формат, не перепутают ли банк с кафе. Выдохнул, когда пришли первые клиенты, и стало понятно, что им все очень нравится».

Целей при открытии отделений нового типа было две — создать более дружелюбную, почти домашнюю обстановку и сделать людей, по сути, соучастниками процесса. Клиенты сидят рядом с менеджером и могут прямо на экране компьютера видеть все этапы оформления карточки или кредита. А то и поправить, если сотрудник банка ошибся в написании, к примеру, фамилии.

После посещения этого финансового оазиса нам предстояло отправиться в банковскую пустыню, где в ходу преимущественно наличные, а до ближайшего места снятия денег еще недавно надо было плыть и плыть (в прямом смысле, на пароме).

На острове Ольхон постоянно проживают немногим более 1500 человек, но в туристический сезон число находящихся здесь людей вырастает в геометрической прогрессии. И на самый популярный вопрос приезжих — где снять деньги? — здесь до сих пор чаще всего отвечают «нигде». Наличка в эти местах — царь и бог. Даже получая зарплату и пенсию на карточку, люди едут на материк, чтобы немедленно превратить ее в купюры, потому что расчеты на острове происходят «живыми» деньгами.

POS-терминал, посредством которого можно не только расплатиться карточкой, но и получить наличные, появился в местном отделении Почта Банка год назад. Только вот привычки людей быстро не изменишь. Да что говорить о банкоматах и терминалах, если даже электричество на Ольхоне появилось только в 2005 году. Широка страна моя родная... И доступ к технологиям по ней распределяется, мягко скажем, неравномерно, это особенно остро понимаешь вот в таких местах.

Не способствовала распространению информации о новых услугах и маленькая, не слишком приметная табличка на двери почтово-банковского отделения, так что было принято решение повесить вторую, которую видно издалека. На стремянки с шуруповертом торжественно поднялись Георгий Горшков, генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов, директор Иркутского филиала Почты России Юрий Бойко и собственноручно прикрепили вывеску. Цитируя кота Матроскина, можно сказать, что совместный труд, особенно для пользы Почта Банка, — он объединяет.

Георгий Горшков, Юрий Грибанов

По словам Горшкова, только за прошлый год у Почта Банка в Иркутской области доля безналичных расчетов выросла на 97%, то есть почти вдвое. Это произошло в первую очередь за счет установки POS-терминалов в почтовых отделениях. С их помощью можно снять наличные, пополнить счет, оплатить почтовые услуги, что превращает такие устройства в своеобразные «мини-банкоматы». Информация эта медленно, но верно доходит и до жителей Ольхона. С троими из них мы познакомились в отделении: две женщины и молодой человек ранее оставили заявки у сотрудников Почты России, и вот теперь, в присутствии журналистов, смогли воспользоваться банковскими услугами.

POS-терминалы жизненно необходимы и местным бизнесменам. Туристы сейчас пошли избалованные, привыкшие за все платить карточкой, и для многих из них хождение по острову только налички становится крайне неприятным сюрпризом. Ни тебе экскурсию заказать, ни сувениров купить.

Одним из первых всю выгоду таких устройств понял владелец летней базы отдыха «Ольхон» Андрей Анисов. По его словам, сезон на острове длится меньше двух месяцев, и за это время нужно удовлетворить запросы максимального числа гостей. А где люди, скорее всего, остановятся? Правильно, там, где условий для комфортного проживания больше.

С момента подачи заявки на установку POS-терминала прошло три дня, и вот уже новенький аппарат торжественно заселился в домик администрации базы отдыха. А рассказал о его работе второй человек в Почта Банке. Хорошее начало.

Андрей Анисов, Георгий Горшков

Еще одна важная миссия, которую должна была выполнить наша группа, — посадка деревьев в Прибайкальском национальном парке, самом протяженном в России (он простирается вдоль побережья озера на 470 км). Напомним, что у Почта Банка есть замечательный проект «Подари лес другу» , в рамках которого любой желающий может поучаствовать в восстановлении растительности заповедных зон России. За пять лет его существования было высажено 3,3 млн деревьев по всей стране.

В Иркутской области пожары — настоящий бич, огонь за считаные дни выкашивает многие километры тайги, причем при сильном ветре, который здесь не редкость, может «перепрыгивать» дороги и даже реки. Место, которое начали засаживать мы, горело десять лет назад и с тех пор практически не восстановилось. Так что помощь людей — просто необходима.

Заручиться поддержкой духов Байкала на место высадки пришел местный шаман Михаил Огдонов. От нашей группы посредником выступил Георгий Горшков. Оказывается, ольхонские божества немного бюрократы, и им необходимо было знать не только Ф. И.О. Георгия, но и год его рождения, так что между бурятскими словами в напевах шамана то и дело проскакивали знакомые слова.

После того как топ-менеджер задобрил духов приношениями, все приступили к делу. Всего в этом месте на площади в 21 га планируется высадить 84 000 сеянцев сосны обыкновенной, средства на которые общими усилиями собрали клиенты банка (и неклиенты тоже — участвовать в акции можно всем).





Очень надеемся, что после нашего посещения жизнь в этом прекрасном уголке России станет комфортнее, а в тайге «закрасятся» хотя бы некоторые черные пятна. Потому что Байкал с его древней историей и уникальной природой, в которой озеро говорит с тобой голосами чаек, скрипом льда и криками нерпы, достоин самого лучшего.