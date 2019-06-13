Планета равных возможностей: волонтерский день Ситибанка

По нашей просьбе генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс рассказывает о российских брендах, которые могут встать в один ряд с ведущими модными марками мира.

4 июня в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ) открылась очередная выставка сообщества «Финансисты творят». В этот раз фантазия банкиров и к ним примкнувших не ограничилась традиционными для данного проекта жанрами. ﻿

Проникнуться экологическими идеями, связать игрушку для недоношенного ребенка, научиться этикету при общении с людьми с инвалидностью... Все, чем запомнился день волонтера Ситибанка, состоявшийся 8 июня, — в нашем репортаже.

Проникнуться экологическими идеями, связать игрушку для недоношенного ребенка, научиться этикету при общении с людьми с инвалидностью... Все, чем запомнился день волонтера Ситибанка, состоявшийся 8 июня, — в нашем репортаже.

Праздник был организован во всех странах присутствия банка в один день. В рамках этой глобальной инициативы десятки тысяч сотрудников и их близких по всему миру принимали участие в различных акциях на благо общества, делились своими возможностями и вниманием с теми, кто остро в них нуждается.

В России праздник проходил под лозунгом «Планета равных возможностей». В Москве площадкой для него стал культурный центр «ЗИЛ», принимавший гостей в небывалую жару — уже утром столбик термометра достиг отметки 32 градуса. Так что всем в помощь были расставленные тут и там кулеры с водой.

В течение всего мероприятия его участники посещали на территории центра «уголки планеты», в которых некоммерческие организации проводили мастер-классы. Час такой активности каждого человека оценивался в 500 рублей — Ситибанк перечислил эти средства на проекты фондов-партнеров.

Перед тем как все распределились по зонам, собравшихся поприветствовала председатель правления Ситибанка, главный управляющий Citi в России Мария Иванова. «Когда мы помогаем людям, мир становится лучше, а наша жизнь наполняется смыслом, — отметила она. — С нами сегодня те коммерческие организации, с которыми мы уже долго сотрудничаем. Уверена, что день мы проведем с отличным настроением».

На площадке фонда «Право на чудо» желающие декорировали крохотных вязаных осьминожек. Эти игрушки станут помощниками для детей, родившихся намного раньше срока. Хватая крошечными ручками щупальца осьминога, которые по форме напоминают пуповину, находящийся в кювезе младенец успокаивается.

Готовая основа игрушки была предоставлена, оставалось только вышивать осьминожкам глаза. Но нашлись и настоящие мастерицы, связавшие щупальца. Участницы мастер-класа были самого разного возраста — от второклассниц до бабушек. Но всех их объединили добрая энергетика и надежда, что сделанные ими предметы помогут малышам.

Фонд «Дети-бабочки» предлагал побывать в «Тропическом саду» и изготовить своими руками бумажные гиацинты. Только проделывать всю работу (разрезать и склеивать листы) нужно было в плотных перчатках. «Дело в том, что раны детей, страдающих буллезным эпидермолизом, перебинтовываются, руки словно всегда находятся в варежках, — объяснила задумку арт-терапевт фонда Лерика Капивненко. — Наша задача сегодня — прочувствовать, как сложно им выполнять простые обыденные ритуалы».

Вот и Наталью Макаревич, посетившую мастер-класс, создание цветов заставило по-другому посмотреть на рутинные, казалось бы, навыки. «Вырезать ножницами мелкие детали, утратив тактильность, оказалось трудоемким делом, — поделилась она впечатлениями. — Ради того, что мы получаем даром, дети-бабочки вынуждены прикладывать усилия. Спасибо фонду, что дал возможность поставить себя на их место».

Наталья Макаревич с внучками

На «Острове без барьеров» общественная организация «Перспектива» рассказывала о тонкостях взаимодействия с людьми, имеющими разные формы инвалидности. Например, ее тренер Михаил Новиков объяснял, как корректно пригласить клиента на коляске в помещение. «Спокойно и уверенно говорите: «Проходите в кабинет», — инструктировал он. — Конечно, существуют внутренние психологические барьеры, мешающие сказать человеку, который не ходит, «пройдите», или тому, кто не видит, — «посмотрите». Но на самом деле не надо опасаться употреблять эти обычные выражения: людьми с инвалидностью они только приветствуются».

Михаил Новиков

На своей площадке «Чистая планета» Всемирный фонд дикой природы развивал экологическую сознательность. Ведущий координатор направления «Фонды и специальные проекты» Анна Евина провела здесь викторину, благодаря которой можно было узнать полезную информацию об окружающем мире.

К примеру: власти штата Гавайи с прошлого года запретили туристам использовать солнцезащитный крем на территории национального парка. А все потому, что содержащиеся в них вещества оксибензон и октиноксат разрушают окружающие острова коралловые рифы. Другой неожиданный факт: кроссовки одной из линеек Adidas, выпущенной два года назад, были сделаны... из океанского мусора. «Загрязнение мировых вод пластиком — это огромная проблема, и компания попыталась привлечь к ней внимание, — пояснила эксперт. — Совсем недавно исследователи даже в Марианской впадине, самом глубоком месте на Земле, обнаружили пластиковый пакет».

Некоторые активности проходили на улице — на свежем воздухе приносить пользу другим оказалось весело. «Долина спорта» под патронажем фонда «Синдром любви» приглашала потанцевать и заняться йогой, а фонд «Фокус-Медиа» — высадить цветы в переносные клумбы. Садоводческий порыв пробудился у многих — для всех желающих поучаствовать в акции даже не хватило растений. Те же, кто чувствовал уверенность в художественных силах, вооружившись баллончиками с красками, создали полотно в стиле конструктивизма.

Потратив на добрые дела свое время и умения, участники праздника получили взамен нечто не менее значимое: улыбки и новых друзей. По словам сотрудницы Ситибанка Динары Токушевой, пришедшей вместе с мужем и тремя детьми, в наше время, когда так много отчуждения между людьми, подобные события приводят душу в движение. «Мы сегодня написали недоношенному новорожденному открытку с пожеланием крепкого здоровья, — рассказала она. — Я думаю, что помощь другим раскрывает собственное мироощущение».

Динара Токушева с детьми

В других российских городах программа дня волонтера была не менее насыщенной. Например, в Северной столице собравшиеся создали полезные подарки для подопечных благотворительных фондов, узнали, как тренируются паралимпийцы, и выучили основы русского жестового языка. А еще — прогулялись по «Осязаемому Петербургу» с завязанными глазами под руководством опытного незрячего гида. В Нижнем Новгороде добровольцы посетили детский реабилитационный центр, в Новосибирске помогли благоустроить территорию интерната кадетского корпуса. А в Рязани на площадке фестиваля были организованы анимационные зоны для детей и четыре благотворительных забега.

Волонтерский день в Рязани

Волонтерский день в Рязани

Всего же в этом году в России праздник добрых дел «Планета равных возможностей» прошел в 11 городах, и в нем приняли участие более 1400 человек.