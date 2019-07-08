Миллион человек, Байкал и змеи: как идет проект «Подари лес другу!»

Несколько лет назад борода оказалась на пике популярности, и мегаполисы наполнились брутальными «лесорубами». Сейчас хайп сходит на нет, однако многие успешные мужчины не торопятся расставаться с этой частью своего образа. Мы попросили их объясниться.

С 2014 года Почта Банк реализует масштабный экопроект по восстановлению пострадавших лесных участков в России. За пять лет его существования новые деревья появились на площади 825 гектаров. Только этой весной их было высажено больше 400 000.

С 2014 года Почта Банк реализует масштабный экопроект по восстановлению пострадавших лесных участков в России. За пять лет его существования новые деревья появились на площади 825 гектаров. Только этой весной их было высажено больше 400 000.

Республика Карелия, Валаамское лесничество

Мы следим за проектом «Подари лес другу!» с момента его запуска и хотим поделиться несколькими интересными фактами. Знаете ли вы, что его придумал президент — председатель правления Почта Банка (тогда еще Лето Банка) Дмитрий Руденко? А президент России Владимир Путин не только инициативу поддержал, но и принял в ней участие (об этом ниже). Чтобы любой житель страны смог стать частью акции, компания Maraquia разработала специальную цифровую платформу для дистанционных посадок деревьев. Получился первый российский проект по восстановлению лесного хозяйства через Интернет. Сплошные цифровизация, трансформация и будущее. Ну и польза, разумеется.

Но совсем без ручного труда, конечно, не обходится. Процесс посадки выглядит так: сначала почву разрыхляют с использованием техники, затем делают борозды, а потом в них вручную с помощью «меча Колесова» — специальной узкой лопаты (фото ниже) высаживают молодые деревца.

Пермский край, Сивинский лесхоз

Так как благодаря проекту Почта Банка возрождают именно хвойные леса, чаще всего используются саженцы сосны. За ними в списке идут ели, дубы, ясени, клены, кедры. Реже это бывают лиственницы, ивы, березы. Последние, к слову, не случайно высаживают в низинах, на обводненных участках. Дело в том, что береза хорошо вытягивает воду из почвы и таким образом создает благоприятные условия для роста сосны.

Самарская область, памятник природы регионального значения «Ставропольский сосняк»

Республика Татарстан, государственный природный заказник «Чатыр-Тау»

Республика Ингушетия, Сунженское лесничество

С 2014 года масштабы экоинициативы значительно выросли, вот только некоторые цифры.

В программе участвует 44 особо охраняемые природные территории и лесничества.

Количество добровольцев, оплативших восстановление леса, достигло 1 млн человек. За последний год (с июля по июнь) эта цифра увеличилась в 1,4 раза.

В Иркутском лесничестве от имени Владимира Путина было высажено 1040 деревьев.

До конца года к акции подключат еще 15 территорий и посадят около 400 000 растений, восстановив порядка 100 гектаров леса.

За всеми саженцами первые пять лет следят лесничие — для лесных культур этот период критически важен.

Ярославская область, национальный парк «Плещеево озеро»

Пермский край, Сивинский лесхоз

Республика Татарстан, государственный природный заказник «Чатыр-Тау»

Программа помогает восстанавливать лес в красивейших уголках России. Например, в мае этого года силами сотрудников банка, волонтеров, журналистов и даже одного шамана было высажено 84 000 деревьев на байкальском острове Ольхон. О том, как это было, мы рапортовали прямо с места событий.

Иркутская область, остров Ольхон

Иркутская область, остров Ольхон

«Здесь, на Байкале, особенно ощущается не только вся красота природы, но и удивительная, прекрасная энергетика, — сказал тогда первый заместитель президента — председателя правления Почта Банка Георгий Горшков. — Не случайно Прибайкальский национальный парк включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Леса в этих краях нуждаются в особой защите, и я рад, что вместо погибших деревьев мы высаживаем на Ольхоне новые сосны. Восстановление и сохранение природы Байкала — наше общее дело».

Банкир сказал — банкир сделал: пока собственноручно всю борозду саженцами не засадил — не успокоился. А в ней метров 500 было, не меньше.

Весенний рекорд продолжительности посадки сотрудники банка и волонтеры поставили в Мордовии. Они работали на восстанавливаемом участке в течение четырех часов, хотя обычно процесс занимает раза в два-три меньше времени — дальше у энтузиастов кончаются силы и воля. В целом же за три весенних месяца в национальном парке «Смольный» в Мордовии было высажено в рамках экопрограммы свыше 75 000 деревьев. Осенью к ним добавится еще 26 000.

Республика Мордовия, национальный парк «Смольный»

Истории во время посадок случаются разные. Не обошлось без приключений и в этом году. В начале лета началось восстановление леса на Ладожском озере, недалеко от Валаамского мужского монастыря. Участники акции впервые столкнулись там со змеями: на участке были десятки ядовитых гадюк, для которых Валаам — естественная среда обитания. Несмотря на то что лесничий перемещал пресмыкающихся, подцепляя их палкой и освобождая место для посадки, неподготовленным волонтерам мероприятие далось психологически непросто. Но закончилось все хорошо — ни одной змеи, человека и дерева не пострадало.

Республика Карелия, Валаамское лесничество

Республика Башкортостан, национальный парк «Башкирия»

Национальный парк «Мещера» (Владимирская и Рязанская области)

Республика Татарстан, государственный природный заказник «Чатыр-Тау»

Республика Татарстан, государственный природный заказник «Чатыр-Тау»

Кемеровская область, Гурьевское лесничество

Пермский край, Сивинский лесхоз

Самарская область, памятник природы регионального значения «Ставропольский сосняк»

Республика Ингушетия, Сунженское лесничество

Республика Татарстан, государственный природный заказник «Чатыр-Тау»

Калужская область, национальный парк «Угра»

Чеченская Республика, Грозненское лесничество

Чеченская Республика, Грозненское лесничество

Республика Татарстан, государственный природный заказник «Чатыр-Тау»

Калужская область, национальный парк «Угра»