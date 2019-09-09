Когда люди знакомятся с нашими героями, многие улыбаются, удивляются и даже переспрашивают: «Как-как?» Мы тоже улыбнулись, а потом узнали, как живется представителям финансового сектора с необычными фамилиями.

Большинство руководителей российских компаний не считают своих молодых подчиненных особенными по сравнению с более взрослыми сотрудниками. К такому выводу пришли эксперты проекта YounGo и агентства Graph Visual Communications.

31 августа в Измайловском парке прошел пятый по счету благотворительный забег в поддержку фонда «Арифметика добра». Сотрудники Московского Кредитного Банка не только по традиции приняли участие в этой инициативе, но и показали отличные спортивные результаты.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора Хорошо бежим: МКБ на юбилейном состязании Run with SAP

31 августа в Измайловском парке прошел пятый по счету благотворительный забег в поддержку фонда «Арифметика добра». Сотрудники Московского Кредитного Банка не только по традиции приняли участие в этой инициативе, но и показали отличные спортивные результаты.

В последний летний день погода благоволила участникам мероприятия — было солнечно, иногда даже припекало. Переодевшись и получив электронный чип для точной фиксации времени от старта до финиша, бегуны разминались — приседали, прыгали на месте и делали планку. Преодолевать дистанцию в полтора, пять и десять километров собрались сотрудники различных компаний, в том числе МКБ, «Черкизово», TerraLink, Accenture.









1 /4

По словам директора по персоналу МКБ Алены Ефремовой, задача вовлечения сотрудников в жизнь банка является одной из ключевых в кадровой политике. Для ее решения в качестве главной идеи была выбрана социальная поддержка детей-сирот. Второй год подряд банк выступает генеральным партнером забега. «В наших планах и другие совместные мероприятия сотрудников с благотворительным фондом «Арифметика добра», — отметила Алена Ефремова.



Поскольку эта акция — семейная, спортсменов поддерживали их близкие. Поболеть за IТ-разработчика МКБ Дмитрия Адамова пришла жена. Молодого человека в беге привлекают позитивные эмоции, которые дарит этот вид спорта. «Есть даже такой термин — эйфория бегуна, когда в ходе тренировок появляется чувство подъема»,— объяснил он.

Дмитрий Адамов

Директор департамента информационной безопасности Вячеслав Касимов рассказал, что приобщился к этому спорту недавно — на майских каникулах. Но быстро втянулся и сейчас бегает регулярно. Уже привык к такому неизменному эффекту: после пробежки, как после летнего ливня, возникает ощущение легкости и свободы. «Для меня бег — это прекрасный способ тренировки силы воли. В какой-то момент тебе становится тяжело, но ты не сходишь с маршрута», — поделился Касимов.

Вячеслав Касимов

Есть в банке и настоящие марафонцы. Например, руководитель направления отдела административно-финансового сопровождения Андрей Бышенко недавно участвовал в серьезном соревновании Elton Ultra вблизи соленого озера Элтон в Волгоградской области. Степные пейзажи этого района уже стали местом силы для самых выносливых и несгибаемых — дистанция, которую здесь преодолевают спортсмены, составляет 100 километров. «Когда бежишь изнурительный марафон, вырабатывая тактику и превозмогая боль, впоследствии начинаешь относиться спокойнее ко многим неожиданным вещам и событиям, не всегда приятным. Бег учит тебя стойко принимать всю непредсказуемость жизни», — уверен Бышенко.

Андрей Бышенко

Сначала на старт вышли самые маленькие участники Run with SАP. Папы и мамы аплодировали своим героям, для многих из которых этот забег стал первым в жизни. Как, например, для Тимофея Федорченко — мальчик посещает секцию плавания, но вот бегать на скорость ему еще не приходилось. С задачей он справился — и неважно, что пришел предпоследним. «Буду теперь тренироваться, чтобы в следующий раз обогнать соперников», — пообещал нам Тима, вожделенно поглядывая на свой приз — шоколадную медаль. Спортивная нагрузка требовала немедленного подкрепления.



1 /2



1 /2

Тимофей Федорченко

Наблюдая за костюмированным забегом, проходившим после детского, можно было забыть, что тут занимаются спортом — никакой гонки за рекордами, только широкие улыбки. Впрочем, основные соревнования тоже получились веселыми. Стартовали все окрыленные, полные адреналина и азарта, а под конец дистанции чувство полета, по словам одного из участников, сменилось навязчивой мыслью: «Беги, Форест, беги...» На финише в дело вступили эндорфины, и на лицах многих бегунов отражалась самая настоящая эйфория.







1 /4









1 /5

На протяжении всей спортивной программы для собравшихся выступали музыканты, певцы и девушки-чирлидерши, чьи номера были больше похоже на акробатические, чем танцевальные.

Соревновательную составляющую забега никто не отменял, и по его итогам были определены победители. МКБ оказался отмечен не один раз — команда банка стала первой в корпоративном зачете, а его сотрудники завоевали индивидуальные призовые места: Петр Ермаков и Дмитрий Сорокин пришли вторыми — каждый в своей возрастной группе, на десятикилометровой дистанции, Алексей Малыгин — вторым на пятикилометровой. Последний рассказал нам о преимуществе, которое дают регулярные пробежки: «На них можно ни с кем не разговаривать и никого не слушать, единственная обязанность — смотреть по сторонам на движущийся пейзаж. Этот мой почти ежедневный ритуал «отпускает» мозг. В голове проясняется, и сами собой приходят решения многих вопросов».

Петр Ермаков

Дмитрий Сорокин Петр Ермаков 1 /2

Команда МКБ

Команда МКБ 1 /2

Алексей Малыгин и Радмир Газизов

Все собранные во время забега средства — а это рекордные 1,5 млн рублей — пойдут на программу по дистанционному обучению детей-сирот из Ижевского детского дома и республиканского детского дома в Удмуртии, а также на проведение выездных профориентационных тренингов.

По словам директора по развитию и привлечению средств фонда «Арифметика добра» Анастасии Ложкиной, благотворительный забег с компанией SAP ежегодно объединяет людей для того, чтобы дать детям шанс на качественное образование. «Онлайн-обучение — это не только школьные знания, — отметила она на церемонии закрытия состязаний. — Мы учим детей самостоятельности, необходимой им в дальнейшей жизни, умению общаться друг с другом, ставить цели и достигать их. Ваш сегодняшний финиш на дистанции — это старт для ребенка-сироты в успешное будущее».

Анастасия Ложкина





1 /3