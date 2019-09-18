Сны Авроры: «А-Клуб» поддержал шоу Дианы Вишневой

Если в мае вы вложили деньги в акции Uber, то сейчас должны испытывать богатую гамму чувств. Самое громкое IPO года сменилось падением котировок почти на треть. Но колумнист MarketWatch Бретт Арендс хочет вас приободрить.

В российском подразделении Visa будет новый гендиректор, назначены глава компании «ВТБ Капитал Форекс», вице-президент МТС и директор по корпоративным коммуникациям «МегаФона», кадровые изменения произошли в «Дом.РФ», одноименном банке и инвесткомпании ITI Capital.

Электронная музыка, 3D-аватары и новое прочтение старой сказки — все это спектакль «Сны Спящей красавицы». Генеральным партнером шоу выступил «А-Клуб», продолжив многолетнюю традицию поддержки Альфа-Банком современного театрального искусства.

Все помнят сказку Шарля Перро о принцессе Авроре, которая, уколовшись веретеном, уснула на целых 100 лет. И пробудить ее смог только поцелуй прекрасного принца. Но мало кто задумывался о том, что же виделось Авроре во время ее долгого, векового пребывания в мире грез. На этот вопрос отвечает инновационное шоу «Сны Спящей красавицы» с балериной Дианой Вишневой в главной роли.

Танцевальный перформанс хореографа Эдварда Клюга позволяет заглянуть в сны принцессы Авроры, в которых она встречается со своими демонами и делает важный выбор между добром и злом. Это эпическое представление показывает Спящую красавицу не просто нежной девой, а настоящим воином, способным бросить вызов собственной темной стороне и победить.



1 /2





1 /3

Спектакль далек от классического балета: он наполнен электронной музыкой, передовыми технологиями. Движения танцоров на сцене повторяют цифровые 3D-аватары на огромных интерактивных экранах. Это новое слово в современном танце, раньше подобные эффекты использовались только в кино. Единение с аватаром обеспечивает костюм из специальной блестящей ткани с датчиками, которые максимально точно передают движения актера его электронной копии. Воплотить эту идею в жизнь удалось художнику и модельеру Барту Хессу, известному в том числе своими работами с Lady Gaga.



1 /2



1 /2

Реалистичности действия и полного погружения в тайный мир спящей Авроры помогают достичь магическая игра света и необычная музыка, весьма далекая от классического балета Чайковского. Этот сценический микс обеспечили дизайнер Тобиас Греммлер, который сотрудничает с эпатажной певицей Bjork, и художник по свету Лорен Форт. Музыкальным сопровождением спектакль обязан проекту Noisia, чьи произведения можно услышать в голливудских блокбастерах.





1 /3

Состав артистов тоже получился звездным. Партнером Дианы Вишневой стал солист Штутгартского балета, главный танцор и балетмейстер Голландского национального балета Марайн Радемакер, воплотивший образ принца.

Известно, что проект был задуман около года назад и для Вишневой является первой масштабной работой после рождения сына Рудольфа. Конечно, такому шоу помимо профессиональной креативной команды требовалось финансовое содействие.

«В любом новом деле важна поддержка единомышленников, — подчеркнула Диана Вишнева. — Сегодня я благодарю «А-Клуб» за помощь в реализации российского тура проекта «Сны Спящей красавицы». Наш спектакль в некоторой степени меняет привычное представление о театре и воплощении движения на сцене, выводя его в виртуальное пространство. Во всем этом я вижу общее с идеологией Альфа-Банка: смелость, инновационность, взгляд в будущее и возможность увидеть в привычном новое».





1 /3







1 /4

Альфа-Банк уже много лет поддерживает разные направления современного искусства. Это и ежегодный фестиваль электронной музыки Alfa Future People в Нижегородской области, и работа «Гоголь-центра» в период его становления, и большой проект с режиссером Кириллом Серебренниковым, и международный фестиваль-школа «Тerritoriя».

«А-Клуб» придает большое значение участию в социальных и культурных проектах, и мы с большой радостью представляем инновационное шоу «Сны Спящей красавицы», — сказала руководитель департамента по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка Алина Назарова. — Современность, технологичность, яркость уникального перформанса созвучны нашему характеру. Мы уверены, шоу подарит незабываемые эмоции, вдохновение публике и, бесспорно, станет громким культурным событием».

Гастроли труппы только начинаются, так что у зрителей будет возможность лично оценить необычное шоу. 14 и 15 сентября спектакль с успехом прошел в Санкт-Петербурге, а 20 сентября состоится его показ в московском «Крокус Сити Холле». После этого труппа отправится в путешествие по России: спектакль увидят жители и гости Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и других городов.