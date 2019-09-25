23 сентября стартовала телевизионная рекламная кампания портала Банки.ру, лицом которой стал популярный актер Андрей Бурковский. Как выбирался амбассадор бренда и зачем интернет-компания пошла в телевизор — в нашем материале.

21 сентября в парке Горького прошел первый московский экофестиваль «Сохраним лес». Почта Банк, который вот уже пять лет сажает деревья по всей России, не смог остаться в стороне от этого события.

Юлия Решетова Главный редактор



Все статьи автора Гости экофестиваля посадили 1000 деревьев вместе с Почта Банком

21 сентября в парке Горького прошел первый московский экофестиваль. Почта Банк, который вот уже пять лет сажает деревья по всей России, не смог остаться в стороне от этого события.

Уборка и сохранение нашего дома под названием Земля — задача многоплановая, ее необходимо решать с разных сторон, и это отразилось на программе мероприятия. Весь день на набережной парка разговаривали о «медленной моде» , устраивали мозговые штурмы на лучшие экоидеи, читали интересные лекции, проводили мастер-классы и даже при помощи группы водолазов чистили Голицынский пруд (что достали со дна, покажем ниже!). И все это в сопровождении веселых аниматоров, разгуливающих между шатрами, и громового голоса Дмитрия Губерниева, который вызывал на главную сцену популярных артистов, а также держал в курсе всех активностей феста.

Но главной темой мероприятия стал лес — его сохранение и восстановление. Летом все мы были свидетелями катастрофических пожаров, которые полыхали в Сибири и на Дальнем Востоке. Теперь эти территории нуждаются в восстановлении. Министерство природных ресурсов и экологии России и Рослесхоз объявили кампанию «Сохраним лес» , в рамках которой высадят 30 млн саженцев и сеянцев в течение сентября — октября этого года в 80 субъектах РФ.

Почта Банк также присоединился к акции, благо у него есть большой опыт в восстановлении лесов. Напомним, что совместно с сервисом «Маракуйя» в кредитной организации еще в 2014 году придумали программу «Подари лес другу!» и за это время высадили уже почти 3,5 млн деревьев в более чем 40 заповедниках и национальных парках России.

До конца этого года к программе будут подключены новые территории и восстановлено порядка 100 гектаров леса. Например, в нацпарке «Смоленское Поозерье» — это массивы, пострадавшие от ветровала, в Таштагольском лесничестве — от пожара. В Заудинском лесничестве засаживается участок, который до этого был отведен под покосы.

«В этом году наша программа «Подари лес другу!» и всероссийское движение «Сохраним лес» объединили свои усилия для того, чтобы охватить как можно больше территорий и восстановить лесные массивы в стране, — прокомментировала PR-директор Почта Банка Ольга Очеретина. — И в этом деле нам очень важны поддержка и участие жителей, волонтеров, представителей власти и бизнеса — всех, кому небезразлична экология. Мы призываем присоединиться тех, кто готов помочь природе. Это по силам каждому».

Экозона Почта Банка стала одной из самых интересных и популярных на фестивале. Чтобы не откладывать хорошее дело на потом, лес можно было посадить прямо здесь, воспользовавшись компьютером и помощью сотрудников. Все просто: заходите на сайт, выбираете на интерактивной карте один из участков, определяетесь с количеством деревьев, безналично оплачиваете их высадку. И вуаля — где-то улыбается довольный лесник, предвкушая грядущие посадки, а у вас появляется свой собственный лес. Ему, кстати, можно дать имя — свое или друга.

В шатре Почта Банка побывали и звездные гости. Например, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов посадил деревья в Заудинском лесничестве. Для этого ему понадобились пять минут времени и банковская карточка. Свой лес он назвал «Нацпроект, начало». В скором времени на почту замминистра придут GPS-координаты места, где будут высажены сеянцы, и сертификат об участии в акции.

Ольга Очеретина, Денис Храмов

Также заглянул Владимир Машков. Актер торопился в лекторий, где открывал фестиваль, но, узнав об акции, пообещал все внимательно изучить и поучаствовать в ней уже из дома.

В шатер Почта Банка продолжал прибывать народ, чтобы посадить лес для себя, родных, друзей (к вечеру набралось около 1000 деревьев!). Многие фотографировались в тантамареске с прекрасным девизом банка: «Сажайте деревья — это правильно».

Владимир Машков

«Все без исключения пришедшие к нам гости были уверены, как и мы: сажать деревья — это правильно, — прокомментировала Ольга Очеретина. — Мы еще раз убедились, какие отзывчивые и небезразличные люди живут в нашей стране. И главный результат этого фестиваля — даже не в количестве посаженных деревьев или участников акции, а в том, что мы смогли привлечь внимание каждого и вызвать в его сердце живой отклик».

Совсем не обязательно быть клиентом банка, чтобы посадить лес. Сделать это можно в любое время одним из удобных способов: на сайте кредитной организации, при обращении в клиентский центр, в банкомате и мобильном приложении. Можно стать участником акции, оплачивая покупки картой «Зеленый мир» (за каждые потраченные вами 4000 рублей по дебетовой карте и 3000 рублей по кредитной Почта Банк посадит одно дерево). Пользуйтесь этими возможностями и делайте мир лучше!



1 /2

Ну а мы прошлись по другим площадкам и узнали много всего интересного. Например, послушали лекцию директора по связям с общественностью сортировочного завода «Эколайн» Елены Вишняковой. Эта компания не просто перерабатывает отходы, но и стремится, чтобы как можно больше людей знало о правильной утилизации мусора. Елена рассказала о самых живучих мифах, которые сопровождают раздельный сбор отходов, и привела любопытную статистику. Оказывается, подавляющее количество россиян готовы сортировать мусор, если для этого им создадут условия.

Елена Вишнякова

Данный факт подтвердили сотрудники компании «Технологии комфорта», производящей «умные» контейнеры по раздельному сбору твердых бытовых отходов. Эти устройства имеют датчики, которые передают информацию о заполняемости емкости прямо на мобильный телефон. Так вот: жители дворов, где были установлены такие контейнеры, не просто стали разбирать мусор на две фракции — пищевые продукты и пластик, но и попросили поставить четыре вида ящиков: для бумаги, пластика, стекла и «других отходов». А еще в этот двор стали стягиваться сознательные жильцы с соседних улиц. Так что нежелание людей разделять мусор — похоже, действительно миф. И это очень хорошая новость.

На площадках фестиваля образовательная повестка чередовалась с развлекательной. Повсюду ходили аниматоры в красочных костюмах, веселя народ, на каждом углу что-то лепили, рисовали, раскрашивали. В спортивной зоне можно было увидеть, как спортсмены лихо кувыркаются в воздухе на великах, а подростки учатся азам паркура под присмотром опытных профессионалов.

Интересно было наблюдать за работой аквалангистов, которые чистили дно Голицынского пруда. Как заметил, смеясь, один из них, о характере нации можно судить по утопленным в водоеме вещам. Улов мужчин в основном состоял из бутылок, мобильных телефонов и — внезапно — совершенно целой посуды. Также были найдены: одна туфелька женская, одноразовый фотоаппарат и множество частей от автомобиля. Как они-то в воду попали?!

Поддержать экофест согласились многие артисты: в течение всего дня на главную сцену выходили IOWA, «Дискотека Авария», Ольга Бузова и другие популярные исполнители. Мы надеемся, что люди, вернувшись с этой акции, получили не только массу позитивных эмоций, но и понимание, что земной шар — один на всех. И относиться к нему нужно так же, как к своему дому. Другого, по крайней мере в обозримом будущем, у нас не будет.