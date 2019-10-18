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12 октября волонтеры Московского Кредитного Банка, нагруженные пакетами и коробками, собрались в центре Москвы. Путь их ждал неблизкий — в деревню Редькино Калужской области. Они везли детям подарки, книги, а также много приятных эмоций.

Антонина Самсонова Редактор



Все статьи автора Сотрудники МКБ приехали в гости к детям из школы-интерната

12 октября волонтеры Московского Кредитного Банка, нагруженные пакетами и коробками, собрались в центре Москвы. Путь их ждал неблизкий — в деревню Редькино Калужской области. Они везли детям подарки, книги, а также много приятных эмоций.

«Идея поехать в интернат с волонтерской помощью зрела давно, — рассказал FP идейный вдохновитель мероприятия Андрей Беклемишев, директор департамента по взаимодействию с финансовыми институтами и международному финансированию МКБ. — У нас в банке много активных, отзывчивых людей, поэтому нужно было просто их организовать. И все получилось: Екатерина Степанова из HR помогла спланировать поездку, руководство нас поддержало. Подготовили все очень оперативно: от идеи до момента реализации прошло меньше месяца!»

Четыре часа в дороге были проведены с пользой: участники обсуждали предстоящее мероприятие, распределяли роли, разбирались с реквизитом. Каждый оказался при деле.

Редькинская санаторная школа-интернат хорошо знакома Андрею Беклемишеву. Он занимается волонтерством больше семи лет и бывал там неоднократно. Сейчас в интернате живут и учатся 85 детей от семи до 16 лет из различных районов Калужской области. Для них команда подготовила подарки и развлекательную программу с тематическими мастер-классами и игрой «Форт Боярд».

У входа в здание интерната сотрудников банка встретила заместитель директора по воспитательной работе Лилия Алешина. Она сказала уставшим с дороги волонтерам, что для них тоже приготовлен сюрприз — сытный обед, который был как нельзя кстати.

Лилия Алешина, Андрей Беклемишев

Подкрепившись и переодевшись в фирменные футболки и бейсболки, участники акции пригласили детей на мастер-классы. Их проходило целых восемь! В актовом зале расположился кружок по подводной съемке, на котором сотрудник банка и заядлый аквалангист Екатерина Радовских рассказывала о необходимом для погружения оборудовании и показывала фильм, посвященный подводному миру Мальдив и побережья Мексики. В кабинете технологии открылся настоящий салон красоты, где всем желающим делали стильные прически и макияж.

Екатерина Радовских





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Столовую заняли конкурсы поделок из Lego и мастер-класс по настольным играм, а рядом в гостиной работал кружок лепки. Создание фигурок из пластилина больше всего привлекло девочек младших классов. Тут каждая могла проявить свою фантазию. Например, маленькая Лиза слепила петушка-девочку и назвала ее... Ксюша.



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Лиза

В зимнем саду Андрей Беклемишев обучал желающих игре на гитаре. Он выбрал песню из мультфильма «Бременские музыканты», и дети вслед за ним пели: «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету...».

Тем временем на кухне полным ходом шло приготовление роллов из лаваша, колбасы, овощей и специального соуса. А для тех, кто любому занятию предпочитает физическую активность, в спортзале был организован танцевальный мастер-класс: вместе с сотрудником МКБ Натальей Фроловой дети разучивали сальсу.



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Наталья Фролова

Многим удавалось чередовать разные занятия. Например, девочки, красивые и стильные после «салона красоты», шли на танцы. А те, кто научились лепить и строить из Lego, осваивали настольные игры.

В перерыве между мастер-классами и «Фортом Боярд» FP побеседовал с сотрудниками интерната, которые показали и рассказали, как живут дети.

«Наша школа открылась 24 ноября 1962 года, мы уже отпраздновали 55-летний юбилей, — поделилась педагог-организатор Наталья Зудина. — Раньше такие заведения назывались «лесные школы» и предназначались для детей с проблемами дыхания. У нас живут и учатся ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Очень много внимания мы уделяем здоровью воспитанников. В интернате есть хорошо оборудованный медицинский блок с кабинетами физиотерапии, галокамерой и комнатой релаксации. Во внеурочное время работают 20 творческих кружков и спортивных секций».

В интернате дети учатся с первого по девятый класс — до получения аттестата об основном общем образовании. Но, по словам Натальи Зудиной, после этого они все равно остаются под присмотром: им помогают поступить в профлицей или колледж. Выпускницы чаще выбирают для себя педагогику и медицину, мальчики предпочитают технические специальности. Кроме того, у девочек популярна профессия модельера, азы которой они постигают в школьных стенах, — в интернате есть кружок шитья.

Наталья Зудина

Кстати, некоторые воспитанники претендуют на очень высокие посты. «В будущем хочу стать президентом, — рассказал нам высокий блондин Иван. — Я даже лозунг придумал: «Голосуй за РИС!» В этом слове — мои инициалы. И вот я подумал, что все азиаты любят рис, значит, пойдут за мной».

«Так президентом чего ты хочешь стать?» — поинтересовались мы. «Как чего? Мира, конечно!» — не растерялся Иван. Мы пожелали ему удачи и пообещали в будущем обязательно за него проголосовать.

Иван

Лилия Алешина провела для нас экскурсию по интернату, которая приятно нас удивила. Дети живут в комнатах по два-три человека, каждый блок похож на отдельную квартиру с уютной гостиной и всем необходимым.







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Но самый главный сюрприз ждал нас в библиотеке: в ней декорированные стены (с этим помогли студенты-волонтеры из Московского архитектурного института), уютные пуфы, множество книг, компьютеры с выходом в Интернет. Неудивительно, что это место пользуется у детей большой популярностью.



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Но вот настал час игры «Форт Боярд». Все участники собрались в спортивном зале и поделились на две команды. Андрей Беклемишев выбрал для них капитанов — Сергей возглавил «Лесорубов», а Евгения — «Улиток». Командам предстояло последовательно пройти все испытания, двигаясь навстречу друг другу. В каждом конкурсе можно было получить один ключ, который в финале игры помогал открыть заветный сундук с призом.

Под известную музыку из одноименной телепередачи состязание началось. «Лесорубы» двигались от столовой к спортзалу, «Улитки» — в обратном направлении. Конкурсы были непростые. В спортивном зале дети стреляли в мишень из лука и пробегали дистанцию, неся перед собой на ложке сырое яйцо. В гостиной — участвовали в соревновании «утопи мыльницу», погружая в нее по одной монетке за ход. Ключ получал тот, чья мыльница утонет первой.

В зимнем саду загадывал загадки старец Фура (в исполнении Натальи Фроловой), в кабинете технологии нужно было обыграть Мастера спичек, а в коридоре — показать свои умения по забиванию гвоздей.

Но самое леденящее душу задание ждало участников на кухне. Добровольцам из каждой команды предстояло с закрытыми глазами погрузить руку последовательно в три кувшина и нащупать там ключи. Но что же было внутри? Пауки? Червяки? Жидкая грязь? По секрету скажем, что роли наполнителей исполняли вареные гречка, макароны и перловка. Не опасно, но на ощупь так себе, да еще и с закрытыми глазами. Но дети с честью прошли испытания. Хотя визгу было!

В финале игры участников ждало два заключительных этапа: «укрощение огня» и разгадывание слова, буквы которого можно было выменять у Лилии Алешиной на добытые ключи. Конкурс с огнем прошел с успехом — конечно, на улице и под чутким руководством Андрея Беклемишева. Обе команды с заданием справились. С угадыванием слова тоже проблем не возникло, ведь зашифровано было — «Редькино»! По результатам всех состязаний победила дружба. Ну иначе и быть не могло.

Довольные дети вместе с командой МКБ продолжили вечер за дружеским чаепитием и приятным общением в столовой. Все было так душевно, что уезжать не хотелось. Это заметили сотрудники интерната и пригласили гостей еще раз побывать в нем — на Новый год. Пообещали интересную программу и много сюрпризов. Похоже, волонтеры совсем не против такой перспективы.

«Я очень доволен сегодняшней поездкой, она одна из лучших в моей практике, — поделился Беклемишев. — Потому что мы мало планировали программу путешествия, очень многое решилось на месте и по дороге. Энтузиазм участников просто потрясающий! И мы, конечно же, приедем на Новый год. От таких приглашений не отказываются».

Тепло попрощавшись с детьми и сотрудниками интерната, волонтеры погрузились в автобус. Впереди их ждала долгая дорога до Москвы. Кто-то спал, кто-то делился впечатлениями. А самые дальновидные уже начали планировать новые волонтерские акции, ведь добра много не бывает.



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