Добрые покупки: банки с картами для благотворительности

Отправиться на Рождество или новогодние каникулы в Эстонию — одна из самых удачных идей, какие можно представить. Детское ощущение праздника и незабываемый гурманский опыт вам обеспечены.

8 декабря в Росбанке подвели итоги традиционного 48-часового хакатона. В этом году за денежные призы и возможность получить оффер в успешную компанию боролось рекордное количество команд.

Многие из нас воспринимают Новый год как точку отсчета. Например, это хороший повод начать финансово помогать тем, кто нуждается в заботе. Чтобы стать сопричастным к благому делу, достаточно оплачивать свои покупки специальной картой.

Многие из нас воспринимают Новый год как точку отсчета. Например, это хороший повод начать финансово помогать тем, кто нуждается в заботе. Чтобы стать сопричастным к благому делу, достаточно оплачивать свои покупки специальной картой.





Сбербанк

Совместно с благотворительным фондом «Подари жизнь» кредитная организация поддерживает детей с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. На эти цели с каждой покупки по одноименной карте перечисляется 0,3% из средств клиента и еще столько же — за счет банка.

За 11 лет сотрудничества с фондом удалось оказать помощь 209 детям, повысить квалификацию более 1000 врачей, обеспечить больницы необходимым технологичным оборудованием и лекарствами.

Также ежегодно вместе с платежной системой Visa банк оказывает фонду дополнительную помощь в рамках специальной акции. Во время нее к стандартным перечислениям в адрес «Подари жизнь» он прибавляет еще 0,3% от расходов по картам. В 2019 году благодаря акции удалось собрать более 15 млн рублей.





Почта Банк

Посадить деревья — значит оставить в мире материальный след, чего нам скоро будет не хватать в эпоху виртуальности. В то же время вам не потребуется для этого надевать сапоги и брать лопату. За каждые потраченные вами 3000 рублей по кредитной карте «Зеленый мир» и 4000 рублей по дебетовой банк высаживает одно дерево. А вы получаете именной сертификат, в котором указаны GPS-координаты восстанавливаемого лесного участка. При желании «зеленый волонтер» может в любой момент приехать на место и своими глазами увидеть, как приживаются его саженцы. Принять непосредственное участие в посадках тоже можно — они проходят дважды в год, весной и осенью.





Тинькофф Банк

Банк создал благотворительную карту в партнерстве со Всемирным фондом дикой природы (WWF). Ее держатели — неравнодушные к будущему планеты люди, которые стремятся внести вклад в сохранение окружающей среды. 1% от всех трат идет на программы WWF по поддержке редких видов животных и территорий их обитания.

Можно совершать и дополнительные пожертвования фонду. Для тех, кто в течение первого месяца сделает взнос от 900 рублей, предусмотрена акция: по кредитной карте банк компенсирует покупки на эту сумму, а по дебетовой — на 200 рублей.

Карта изготавливается из экологически чистых материалов, которые легко перерабатываются и не загрязняют окружающую среду. К тому же изображенная на ней панда поднимает настроение.





Россельхозбанк

Клиенты банка могут принять участие сразу в двух проектах — «Амурский тигр» и «Россельхозбанк-ВОРДИ», — используя карты с аналогичными названиями. В обоих случаях в качестве пожертвования (0,7% от суммы каждой операции) расходуются средства банка.

Первая программа направлена на защиту уникального вида животных, находящегося на грани исчезновения. Останется ли он жить на Земле, зависит в первую очередь от людей. Совершая повседневные расчеты по кредитной или дебетовой карте, вы можете внести вклад в его сохранение и изучение.

За последние пять лет популяция амурского тигра увеличилась на 15%, и это лучшее доказательство тому, что прилагаемые усилия дают результат. К 2020 году численность вида должна достичь 700 особей. По мнению ученых, такое значение будет оптимальным для существующего ареала.

Благодаря второй программе поддержку получает Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет (ВОРДИ). Средства идут на лечение упомянутых социальных групп, их реабилитацию и адаптацию в обществе. Сотрудничество с фондом началось в марте этого года, но банк эмитировал уже около 10 000 карт.





«Авангард»

Владельцы благотворительной карты банка помогают фонду «Дом с маяком» — его выездной службе, курирующей семьи с тяжелобольными детьми, и стационару детского хосписа.

В фонде считают: даже если ребенка нельзя вылечить, ему можно подарить тепло и заботу. Неважно, сколько времени впереди, важно, как проходит сегодняшний день. Кредитная организация и ее клиенты тоже в этом убеждены. 1,5% от суммы оплаченных картой покупок банк из собственных средств передает «Дому с маяком». Также ему ежегодно поступает 500 рублей из комиссии за обслуживание пластика. Проект существует четыре года, за это время фонду переведено больше 7 млн рублей.





Газпромбанк

А вот еще карточка специально для тех, кто трепетно относится к сохранению животного мира. Ее функционал позволяет не только оплачивать товары и услуги, но и участвовать в программе по восстановлению популяции дальневосточного леопарда. И в том числе средства идут на содержание подшефной банку леопардессы Бэри. Полосатая красавица обитает на территории заповедника «Земля леопарда» в Приморском крае. Взносы в размере 1% от суммы покупок по карте совершаются за счет средств банка.





«Уралсиб»

Ощутить причастность к добрым делам финансовый институт предлагает в рамках своей программы лояльности, доступной держателям всех кредитных и дебетовых карт. За любые покупки по ним начисляются бонусы из расчета 1 балл за 50 потраченных рублей. В личном кабинете программы клиент может поменять баллы в том числе на сертификаты детского фонда «Виктория» номиналом 500 рублей (1000 баллов) и 1000 рублей (2000 баллов).





Металлинвестбанк