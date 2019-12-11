Добрые покупки: банки с картами для благотворительности

Корреспондент
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Многие из нас воспринимают Новый год как точку отсчета. Например, это хороший повод начать финансово помогать тем, кто нуждается в заботе. Чтобы стать сопричастным к благому делу, достаточно оплачивать свои покупки специальной картой.
Сбербанк
Совместно с благотворительным фондом «Подари жизнь» кредитная организация поддерживает детей с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. На эти цели с каждой покупки
За 11 лет сотрудничества с фондом удалось оказать помощь 209 детям, повысить квалификацию более 1000 врачей, обеспечить больницы необходимым технологичным оборудованием и лекарствами.
Также ежегодно вместе с платежной системой Visa банк оказывает фонду дополнительную помощь в рамках специальной акции. Во время нее к стандартным перечислениям в адрес «Подари жизнь» он прибавляет еще 0,3% от расходов по картам. В 2019 году благодаря акции удалось собрать более 15 млн рублей.
Почта Банк
Посадить деревья — значит оставить в мире материальный след, чего нам скоро будет не хватать в эпоху виртуальности. В то же время вам не потребуется для этого надевать сапоги и брать лопату. За каждые потраченные вами 3000 рублей
Тинькофф Банк
Банк создал благотворительную карту в партнерстве со Всемирным фондом дикой природы (WWF). Ее держатели — неравнодушные к будущему планеты люди, которые стремятся внести вклад в сохранение окружающей среды. 1% от всех трат идет на программы WWF по поддержке редких видов животных и территорий их обитания.
Можно совершать и дополнительные пожертвования фонду. Для тех, кто в течение первого месяца сделает взнос от 900 рублей, предусмотрена акция:
Карта изготавливается из экологически чистых материалов, которые легко перерабатываются и не загрязняют окружающую среду. К тому же изображенная на ней панда поднимает настроение.
Россельхозбанк
Клиенты банка могут принять участие сразу в двух проектах — «Амурский тигр» и «Россельхозбанк-ВОРДИ», — используя карты с аналогичными названиями. В обоих случаях в качестве пожертвования (0,7% от суммы каждой операции) расходуются средства банка.
Первая программа направлена на защиту уникального вида животных, находящегося на грани исчезновения. Останется ли он жить на Земле, зависит в первую очередь от людей. Совершая повседневные расчеты
За последние пять лет популяция амурского тигра увеличилась на 15%, и это лучшее доказательство тому, что прилагаемые усилия дают результат. К 2020 году численность вида должна достичь 700 особей. По мнению ученых, такое значение будет оптимальным для существующего ареала.
Благодаря
«Авангард»
Владельцы
В фонде считают: даже если ребенка нельзя вылечить, ему можно подарить тепло и заботу. Неважно, сколько времени впереди, важно, как проходит сегодняшний день. Кредитная организация и ее клиенты тоже в этом убеждены. 1,5% от суммы оплаченных картой покупок банк из собственных средств передает «Дому с маяком». Также ему ежегодно поступает 500 рублей из комиссии за обслуживание пластика. Проект существует четыре года, за это время фонду переведено больше 7 млн рублей.
Газпромбанк
А вот еще
«Уралсиб»
Ощутить причастность к добрым делам финансовый институт предлагает в рамках своей программы лояльности, доступной держателям всех
Металлинвестбанк
Эта кредитная организация сотрудничает с фондом «ОМК — Участие», который оказывает адресную помощь нуждающимся или попавшим в беду детям, а также семьям в трудной жизненной ситуации. Он создан Объединенной металлургической компанией, одним из акционеров Металлинвестбанка. Каждый раз, когда вы расплачиваетесь
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