Тук-тук, сердце: благотворительная ярмарка в «Уралсибе»

Наступает время выбора Того Самого Платья для новогодней ночи. Или костюма. Или топа и юбки. Или… Словом, чтобы в результате магазинных походов найти именно то, что нужно, определимся с главными трендами вечерней моды.

Канун зимних праздников — самое время добавить к корпоративной цветовой гамме блесток и мишуры, нарядить елку и развесить гирлянды в холлах и кабинетах. Давайте любоваться нарядными офисами вместе!

В череде новогодних мероприятий есть особенные, душевные. Одно из таких прошло 17 декабря в офисе банка «Уралсиб» для сбора средств на лечение ребенка с кардиологическим заболеванием.

В череде новогодних мероприятий есть особенные, душевные. Одно из таких прошло 17 декабря в офисе банка «Уралсиб» для сбора средств на лечение ребенка с кардиологическим заболеванием.

Марина Кузикова,Татьяна Ведькалова, Елена Воронцова, Константин Бобров

Немного тепла и сочувствия к тем, кто в них действительно нуждается, способны сотворить чудо. С таким посылом в прошлом году была организована первая благотворительная ярмарка в «Уралсибе». Она нашла отклик среди сотрудников, так что рождественский базар решено было повторить и в эти предпраздничные дни.

Возле прилавков царило оживление: люди подходили, с интересом изучали ассортимент милых вещичек и, конечно, их приобретали. Здесь не нашлось места «равнодушным» товарам — все они были так или иначе эмоционально окрашены, ведь авторы сувениров специально изготавливали их для фонда «Детские сердца».

Например, мастер Анна Ведара со своими учениками передала на благотворительные цели керамику ручной работы. Художница Ульяна Веселянская — деревянные елочные украшения, которые пользовались особым спросом. А создатель игрушек из дерева Михаил Машинец сделал расписных ангелочков. На ярмарке можно было найти разноплановые предметы на любой вкус и возраст: родители выбирали картины для детской, любители юмора — кружки и футболки со смешными надписями и рисунками художницы Татьяны Задорожней, ценители домашнего уюта — шерстяные носки.

Вырученные средства пойдут на лечение шестилетней Даши Подолянчук из города Онега Архангельской области. Девочку воспитывает папа, у нее врожденный порок сердца. Дашина мечта — гимнастика и танцы, но из-за заболевания она не может ими заниматься. Помочь может эндоваскулярная операция с установкой окклюдера для сердца. На это устройство стоимостью 145 000 рублей и необходимо было собрать деньги. Сбор пожертвований был открыт ранее на сайте фонда, однако благодаря проведенной ярмарке удалось закрыть недостающую для операции сумму.



Поучаствовать в судьбе девочки решили, например, сотрудницы «Уралсиба» Яна Афанасьева и Елена Гольмакова. Они купили елочные игрушки, открытки и много что еще. «Честно говоря, за любую вещь я хотела заплатить больше, чем она стоила, — призналась одна из наших собеседниц. — Потому что все здесь сделано с душой. А маленький, но добрый поступок к тому же вызывает позитивные чувства».

Яна Афанасьева и Елена Гольмакова

Другая посетительница ярмарки, с которой мы пообщались, рассказала, что оценила всю важность помощи другим людям после случившейся в семье беды: «У сестры дочь переболела онкологией, и после этого мне стала близка тема благотворительности. Сегодня куплю какие-нибудь забавные сувениры и подарю их родным. Думаю, что такие события, как это, восполняют дефицит смысла и ценностей в жизни».

По словам директора фонда «Детские сердца» Екатерины Бермант, новогодние ярмарки в офисах различных компаний — история не только о пожертвованиях. «Это способ напомнить людям о возможности личного участия в благотворительности, — рассуждает Бермант. — Ритм большого города не дает нам шансов проявить лучшие человеческие качества. Мы, конечно, знаем, что мир несовершенен, но найти время и помочь нуждающимся не успеваем. Новый год — хороший повод это исправить».



История бренда «Уралсиб» насчитывает уже три десятка лет, и на протяжении всего этого времени помощь ближнему стояла во главе угла компании, отметила директор по управлению персоналом банка Татьяна Ведькалова. «Нам нравится объединяться для благородной цели, и практика добрых дел подтверждает, что в команде работают люди со схожими взглядами, — рассказала она. — Например, в прошлом году нашу ярмарку также посетило большое количество сотрудников».

У прилавков мы встретили и председателя правления банка Константина Боброва. Как выяснилось, он пришел за «магической» кружкой с изображением бобра. «Я коллекционирую сувениры с этим животным, а они встречаются, к сожалению, нечасто. С любой выставки можно вывезти КамАЗ зайцев и мишек, а вот бобры в большом дефиците!» — с улыбкой сказал нам глава «Уралсиба». Нужная чашка среди товаров нашлась, и через минуту Бобров стал ее счастливым обладателем.

Одним из последних посетителей ярмарки был молодой мужчина, которому приглянулся сборник стихов «Снежная книга» с замечательными иллюстрациями художника Давида Хайкина. Покупатель пообещал читать его своим детям на долгих новогодних каникулах. Мы тоже пролистали благотворительное издание и нам понравились такие строчки:

«В ночь новогоднюю, словно стрекозы,

Кружат над городом Деды Морозы.

Или, как ястребы, падают вниз,

Ловко садятся на шаткий карниз.

Или крадутся тайком из-под арки,

Чтобы доставить украдкой подарки».

Очень хочется, чтобы Даша Подолянчук тоже получила подарок — обрела здоровье. Пусть благодаря не седобородым сказочным персонажам, а обычным людям, но с большим сердцем.

