Пришли с добром: ярмарка Росбанка расширяет географию

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В этом году банк проводил предновогоднюю благотворительную ярмарку не только в столице, но и в регионах. Мы же по традиции побывали в его московском офисе, пообщались с топ-менеджерами и представителями фондов.
Директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка Елена Кожадей пришла за покупками одной из первых. «Мне нравится, что ярмарка приезжает к нам каждый год, — поделилась она. — В этот раз мы принимаем ее не только здесь, но и в других московских офисах, а также в Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре, Нижнем Новгороде. Я пользуюсь этим прекрасным поводом, чтобы купить подарки друзьям и знакомым, а также коллегам: у нас в департаменте будет празднование в формате «Тайный Санта». Уже приобрела чайник, шапочку, мышку с сыром и симпатичную брошку».
Наша собеседница пояснила, что в мероприятии участвуют как фонды, с которыми банк сотрудничает уже много лет, так и новые. Среди последних — «Второе дыхание», продвигающий экологичные продукты и товары, ратующий за уменьшение количества мусора за счет переработки.
Девиз фонда — «У каждой вещи есть вторая жизнь». Он устанавливает специальные контейнеры, куда люди сдают старую и ненужную одежду. Сильно поношенная идет в переработку (из нее получаются, например, «экотряпки», которые можно было приобрести на ярмарке), вещи хорошего качества отправляются малоимущим и в детские дома. Те, что практически новые, реализуются в сети магазинов Charity Shop, а деньги направляются на благотворительность. Товары для ярмарки сделали партнеры фонда: это игрушки из старых вещей, экопродукты (их производят бабушки и дедушки из деревни Малый Турыш), необычные авторские значки из фанеры, расписанные вручную.
На ярмарке можно было встретить и призеров программы Росбанка «Начни иначе». Например, представителей благотворительного фонда помощи ментальным инвалидам «Сундук». О нем нам рассказала руководитель отдела корпоративной и социальной ответственности Росбанка Екатерина Плужник.
Подопечные фонда — взрослые люди, которые не могут найти работу на открытом рынке труда в силу своих ограничений. Это либо нарушения аутического спектра, либо другие особенности, которые мешают эффективно взаимодействовать с окружающими. Но среди подопечных есть много талантливых людей, например прекрасные керамисты и художники. Они получают вознаграждение за проданные на ярмарках товары, и для них это серьезная материальная и моральная поддержка.
«Ежегодная благотворительная ярмарка — очень ожидаемое сотрудниками банка событие, — рассказала Екатерина Плужник. — На ней есть возможность приобрести замечательные, а главное — редкие подарки. Ну а самая большая ценность таких покупок в том, что все средства направляются на благотворительность. Подобные мероприятия повышают праздничное настроение, украшают офис и привносят нотку добра в нашу жизнь».
Директор департамента правового обеспечения общебанковской деятельности Леонид Гольдман купил прекрасный набор новогодних мышек для украшения елки. «Моей кошке будет чем заняться на Новый год, — пошутил он. — Я каждый раз посещаю ярмарку, это отличная росбанковская традиция».
Некоторые товары на прилавках просто поражали воображение. Например, большой вязаный... кактус! Эта необычная работа красовалась на стенде благотворительного фонда «Здесь и сейчас», который помогает воспитанникам детских домов, а также занимаемся сопровождением приемных семей. Игрушки, привезенные им на ярмарку, создали в основном волонтеры: это свечи ручной работы, декупаж, елочные подвески, символы года — мышки, новогодние венки.
Вязаные игрушки — вообще, похоже, тренд сезона. Вот и на прилавке фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (многие его знают по названию сайта «Отказники») расположились два именно таких больших кита. Организация занимается очень важным делом: поддерживает детей-сирот и неблагополучные семьи. Также под ее крыло попадают молодые мамы, вынужденные по каким-то причинам оставить малыша в роддоме.
Отдельного упоминания заслуживает стенд фонда «Живи сейчас», помогающего людям с тяжелым нейромышечным заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом. Его подопечных нельзя вылечить, но им можно помочь: психологической поддержкой, дорогостоящим оборудованием, которое делает жизнь на порядок комфортнее. Это единственный фонд в России, работающий с такими людьми. Все подарки на его стенде были изготовлены волонтерами и родственниками подопечных.
Именно эти два фонда — «Отказники» и «Живи сейчас» — привлекли внимание председателя правления Росбанка Ильи Полякова. Теперь вязаный кит будет жить у него в семье. «У меня трое детей, думаю, игрушка достанется кому-то из них, — сообщил он. — Хотя, скорее всего, дети будут владеть ей сообща, получится командный кит!»
У фонда «Живи сейчас» топ-менеджер купил несколько интересных сувениров: чай и набор от «Музея советских игровых автоматов» — партнера благотворительной организации. «Каждый год на ярмарке очень большой выбор, — поделился глава банка. — Хочется ко всем подойти, познакомиться, узнать, чем они занимаются. Эту традицию, которая так нравится нашим сотрудникам, теперь мы расширяем географически».
Директор по розничному бизнесу, член правления Росбанка Алексей Лола рассказал, что ярмарка пришлась для него очень кстати. Днем раньше они с семьей купили большую живую елку, для которой не хватило игрушек. За ними Лола и пришел на благотворительный базар. «Я купил шарики, расписанные вручную, мышку с колокольчиком и другие украшения, — перечислил он. — Сегодня собираюсь повесить их на елку — планов на вечер громадье! Приятно, что можно не только приобрести красивые эксклюзивные вещи, но и помочь людям».
Новогодним украшениям ручной работы отдала предпочтение и директор департамента по работе с просроченной задолженностью Екатерина Алиева. Ее добычей стали очаровательные мышки. «У меня дома маленький сын, который любит украшать и «разукрашать» елку, — призналась она. — Я думаю, мышки ребенку очень понравятся».
Свой стенд представил на ярмарке благотворительный фонд «Детская больница», помогающий московской больнице имени Сперанского, особенно ее ожоговому центру (самому большому в России). Мягкие игрушки и новогодние украшения для мероприятия сделала мама одного из подопечных, изделия из глины подарили художники из керамической мастерской. На стенде также можно было приобрести значки и картины.
Еще одним участником мероприятия стал центр «Пространство общения», который занимается детьми с тяжелыми множественными проблемами в развитии. Его подопечные не могут обслуживать себя самостоятельно. Подарки для ярмарки были созданы руками родителей детей и волонтеров.
Свои товары привезла и инклюзивная мастерская «Вместе». В ней занимаются дети с расстройствами аутического спектра, и каждый делает то, что ему по силам. Маленьким мастерам помогают их мамы и профессиональные художники.
Первый заместитель председателя правления Росбанка Перизат Шайхина купила на ярмарке красного плюшевого мишку у фонда «Живи сейчас» и елочные игрушки в виде саней с открытками художника Зарубина, которые напомнили ей о детстве в СССР. «Это очень теплые воспоминания, — поделилась она. — Также я приобрела смешного денди у фонда «Пространство общения». У меня уже есть «тетенька-уборщица» из этой серии, теперь у нее появится компания».
Первый зампред правления рассказала, что новогодняя елка у нее дома полностью наряжена игрушками с ярмарок Росбанка. Также некоторые покупки она раздаривает друзьям и коллегам.
К вечеру прилавки практически опустели. Еще бы, в этот день на ярмарке собрали порядка 550 000 рублей благотворительной помощи! Сотрудники банка обзавелись милыми сувенирами для новогоднего настроения, а нуждающиеся получили необходимую им поддержку. Значит, добра в мире стало немного больше!
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Фото: Надя Дьякова
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