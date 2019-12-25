Пришли с добром: ярмарка Росбанка расширяет географию

22 декабря в Центре международной торговли вручали награды за достижения в сфере управления казначейской функцией. Генеральным партнером премии уже в третий раз выступил ПСБ, учредивший в этом году собственную номинацию.

В этом году банк впервые проводил предновогоднюю благотворительную ярмарку не только в столице, но и в регионах. Мы же по традиции побывали в его московском офисе, пообщались с топ-менеджерами и представителями фондов.

В этом году банк проводил предновогоднюю благотворительную ярмарку не только в столице, но и в регионах. Мы же по традиции побывали в его московском офисе, пообщались с топ-менеджерами и представителями фондов.

Илья Поляков

Директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка Елена Кожадей пришла за покупками одной из первых. «Мне нравится, что ярмарка приезжает к нам каждый год, — поделилась она. — В этот раз мы принимаем ее не только здесь, но и в других московских офисах, а также в Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре, Нижнем Новгороде. Я пользуюсь этим прекрасным поводом, чтобы купить подарки друзьям и знакомым, а также коллегам: у нас в департаменте будет празднование в формате «Тайный Санта». Уже приобрела чайник, шапочку, мышку с сыром и симпатичную брошку».

Елена Кожадей

Наша собеседница пояснила, что в мероприятии участвуют как фонды, с которыми банк сотрудничает уже много лет, так и новые. Среди последних — «Второе дыхание», продвигающий экологичные продукты и товары, ратующий за уменьшение количества мусора за счет переработки.

Девиз фонда — «У каждой вещи есть вторая жизнь». Он устанавливает специальные контейнеры, куда люди сдают старую и ненужную одежду. Сильно поношенная идет в переработку (из нее получаются, например, «экотряпки», которые можно было приобрести на ярмарке), вещи хорошего качества отправляются малоимущим и в детские дома. Те, что практически новые, реализуются в сети магазинов Charity Shop, а деньги направляются на благотворительность. Товары для ярмарки сделали партнеры фонда: это игрушки из старых вещей, экопродукты (их производят бабушки и дедушки из деревни Малый Турыш), необычные авторские значки из фанеры, расписанные вручную.



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На ярмарке можно было встретить и призеров программы Росбанка «Начни иначе». Например, представителей благотворительного фонда помощи ментальным инвалидам «Сундук». О нем нам рассказала руководитель отдела корпоративной и социальной ответственности Росбанка Екатерина Плужник.

Подопечные фонда — взрослые люди, которые не могут найти работу на открытом рынке труда в силу своих ограничений. Это либо нарушения аутического спектра, либо другие особенности, которые мешают эффективно взаимодействовать с окружающими. Но среди подопечных есть много талантливых людей, например прекрасные керамисты и художники. Они получают вознаграждение за проданные на ярмарках товары, и для них это серьезная материальная и моральная поддержка.





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«Ежегодная благотворительная ярмарка — очень ожидаемое сотрудниками банка событие, — рассказала Екатерина Плужник. — На ней есть возможность приобрести замечательные, а главное — редкие подарки. Ну а самая большая ценность таких покупок в том, что все средства направляются на благотворительность. Подобные мероприятия повышают праздничное настроение, украшают офис и привносят нотку добра в нашу жизнь».

Екатерина Плужник

Директор департамента правового обеспечения общебанковской деятельности Леонид Гольдман купил прекрасный набор новогодних мышек для украшения елки. «Моей кошке будет чем заняться на Новый год, — пошутил он. — Я каждый раз посещаю ярмарку, это отличная росбанковская традиция».

Леонид Гольдман

Некоторые товары на прилавках просто поражали воображение. Например, большой вязаный... кактус! Эта необычная работа красовалась на стенде благотворительного фонда «Здесь и сейчас», который помогает воспитанникам детских домов, а также занимаемся сопровождением приемных семей. Игрушки, привезенные им на ярмарку, создали в основном волонтеры: это свечи ручной работы, декупаж, елочные подвески, символы года — мышки, новогодние венки.





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Вязаные игрушки — вообще, похоже, тренд сезона. Вот и на прилавке фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (многие его знают по названию сайта «Отказники») расположились два именно таких больших кита. Организация занимается очень важным делом: поддерживает детей-сирот и неблагополучные семьи. Также под ее крыло попадают молодые мамы, вынужденные по каким-то причинам оставить малыша в роддоме.

Отдельного упоминания заслуживает стенд фонда «Живи сейчас», помогающего людям с тяжелым нейромышечным заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом. Его подопечных нельзя вылечить, но им можно помочь: психологической поддержкой, дорогостоящим оборудованием, которое делает жизнь на порядок комфортнее. Это единственный фонд в России, работающий с такими людьми. Все подарки на его стенде были изготовлены волонтерами и родственниками подопечных.







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Именно эти два фонда — «Отказники» и «Живи сейчас» — привлекли внимание председателя правления Росбанка Ильи Полякова. Теперь вязаный кит будет жить у него в семье. «У меня трое детей, думаю, игрушка достанется кому-то из них, — сообщил он. — Хотя, скорее всего, дети будут владеть ей сообща, получится командный кит!»

У фонда «Живи сейчас» топ-менеджер купил несколько интересных сувениров: чай и набор от «Музея советских игровых автоматов» — партнера благотворительной организации. «Каждый год на ярмарке очень большой выбор, — поделился глава банка. — Хочется ко всем подойти, познакомиться, узнать, чем они занимаются. Эту традицию, которая так нравится нашим сотрудникам, теперь мы расширяем географически».



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Директор по розничному бизнесу, член правления Росбанка Алексей Лола рассказал, что ярмарка пришлась для него очень кстати. Днем раньше они с семьей купили большую живую елку, для которой не хватило игрушек. За ними Лола и пришел на благотворительный базар. «Я купил шарики, расписанные вручную, мышку с колокольчиком и другие украшения, — перечислил он. — Сегодня собираюсь повесить их на елку — планов на вечер громадье! Приятно, что можно не только приобрести красивые эксклюзивные вещи, но и помочь людям».

Новогодним украшениям ручной работы отдала предпочтение и директор департамента по работе с просроченной задолженностью Екатерина Алиева. Ее добычей стали очаровательные мышки. «У меня дома маленький сын, который любит украшать и «разукрашать» елку, — призналась она. — Я думаю, мышки ребенку очень понравятся».

Алексей Лола, Екатерина Алиева

Свой стенд представил на ярмарке благотворительный фонд «Детская больница», помогающий московской больнице имени Сперанского, особенно ее ожоговому центру (самому большому в России). Мягкие игрушки и новогодние украшения для мероприятия сделала мама одного из подопечных, изделия из глины подарили художники из керамической мастерской. На стенде также можно было приобрести значки и картины.







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Еще одним участником мероприятия стал центр «Пространство общения», который занимается детьми с тяжелыми множественными проблемами в развитии. Его подопечные не могут обслуживать себя самостоятельно. Подарки для ярмарки были созданы руками родителей детей и волонтеров.



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Свои товары привезла и инклюзивная мастерская «Вместе». В ней занимаются дети с расстройствами аутического спектра, и каждый делает то, что ему по силам. Маленьким мастерам помогают их мамы и профессиональные художники.





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Первый заместитель председателя правления Росбанка Перизат Шайхина купила на ярмарке красного плюшевого мишку у фонда «Живи сейчас» и елочные игрушки в виде саней с открытками художника Зарубина, которые напомнили ей о детстве в СССР. «Это очень теплые воспоминания, — поделилась она. — Также я приобрела смешного денди у фонда «Пространство общения». У меня уже есть «тетенька-уборщица» из этой серии, теперь у нее появится компания».

Первый зампред правления рассказала, что новогодняя елка у нее дома полностью наряжена игрушками с ярмарок Росбанка. Также некоторые покупки она раздаривает друзьям и коллегам.

Перизат Шайхина

К вечеру прилавки практически опустели. Еще бы, в этот день на ярмарке собрали порядка 550 000 рублей благотворительной помощи! Сотрудники банка обзавелись милыми сувенирами для новогоднего настроения, а нуждающиеся получили необходимую им поддержку. Значит, добра в мире стало немного больше!









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Полина Чувилина