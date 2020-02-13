На что жертвуют деньги самые богатые люди мира

Несмотря на шумиху вокруг глобального потепления, не эта проблема человечества волнует владельцев миллиардных состояний. В приоритете — другие статьи расходов на благотворительность, пишет MarketWatch.
Тема изменения климата приковывает внимание ученых, журналистов и мировых политических лидеров, однако, кажется, не слишком заботит крупнейших частных филантропов. Гораздо больше денег они жертвуют на поддержку образования, здравоохранения, искусства, культуры и спорта, свидетельствует
Недавно 11 000 ученых из разных стран подписали документ, который
«Хотя озабоченность изменением климата растет, на защиту окружающей среды уходят скромные 8% пожертвований состоятельных людей», — констатируют эксперты Rockefeller Philanthropy Advisors и Campden Wealth. В проведенном ими опросе участвовала 201 богатая семья из 28 государства. Состояние каждой в среднем составляет $1,2 млрд, а бюджет на благотворительность за прошедшие 12 месяцев — $12 млн.
Впрочем, цифра 8% включает в себя не все расходы на борьбу с глобальным потеплением. Например, в рамках опроса финансирование любых научных исследований было отнесено к статье «образование», даже если они имеют экологический характер, уточняет глава Rockefeller Philanthropy Advisors Мелисса Берман.
Между тем один из самых крупных благотворительных взносов 2019 года — $750 млн — поступил Калифорнийскому технологическому институту именно на изучение климатических изменений. Эту сумму выделили Стюарт и Линда Резник, владельцы калифорнийского производителя продуктов и напитков The Wonderful Company.
Поскольку выборка была небольшой, результаты опроса не позволяют судить о приоритетах всех владельцев крупных состояний. Однако сделанные авторами выводы подтверждаются и другими исследованиями, которые тоже свидетельствуют об особом месте сферы образования в благотворительных расходах мультимиллионеров.
«Они считают, что поддержка образования и повышение его доступности — это способ принести пользу обществу и вывести людей из нищеты», — комментирует Берман. По ее словам, чаще всего пожертвования делаются в пользу колледжей и университетов, причем значительная часть этих ресурсов направляется на исследовательские работы.
Согласно недавнему
Показательно и то, что в базе данных
Впрочем, по мнению критиков, щедрые пожертвования благотворителей попадают в заголовки газет, однако в реальности почти не помогают беднейшим слоям населения. Те же американские колледжи и университеты, получающие частную финансовую поддержку, соглашаются принимать лишь немногих малообеспеченных студентов.
Эту ситуацию можно изменить, уверена вице-президент Institute for Higher Education Policy Мами Войт, чья некоммерческая организация борется за всеобщее право на получение знаний. «При разумном использовании средств филантропия откроет двери университетов и колледжей для людей с невысокими доходами, которые традиционно лишены доступа к высшему образованию», — полагает Войт.
Эксперты Rockefeller Philanthropy Advisors узнали у участников опроса, что же побуждает их делать пожертвования. Три главные причины — желание отдать дань обществу, ускорить социальные преобразования и добиться воплощения в жизнь декларируемых ценностей. Решение экологических проблем заняло лишь девятое место среди 12 мотивирующих факторов, между которыми выбирали респонденты.
Примечательно, что это направление не является приоритетным и для менее состоятельных благотворителей. Согласно последнему отчету Giving USA, в 2018 году лишь 3% всех пожертвований американцев шли непосредственно на защиту окружающей среды и животных. А годом ранее показатель был даже несколько ниже.
Другая любопытная тенденция заключается в уменьшении вклада обычных граждан в благотворительную деятельность в целом. Отдельное исследование, проведенное в прошлом году,
Филантропия становится уделом богатых, и этот факт вызывает неоднозначные оценки. С одной стороны, деньги элиты помогают воплощать в жизнь полезные инициативы. С другой — широкие жесты могут использоваться в личных целях, такие благотворители никому не подотчетны, при этом получают налоговые льготы на свои взносы.
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