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Несмотря на шумиху вокруг глобального потепления, не эта проблема человечества волнует владельцев миллиардных состояний. В приоритете — другие статьи расходов на благотворительность, пишет MarketWatch.

На что жертвуют деньги самые богатые люди мира

Редакция Finparty



Все статьи автора На что жертвуют деньги самые богатые люди мира

Несмотря на шумиху вокруг глобального потепления, не эта проблема человечества волнует владельцев миллиардных состояний. В приоритете — другие статьи расходов на благотворительность, пишет MarketWatch.

Тема изменения климата приковывает внимание ученых, журналистов и мировых политических лидеров, однако, кажется, не слишком заботит крупнейших частных филантропов. Гораздо больше денег они жертвуют на поддержку образования, здравоохранения, искусства, культуры и спорта, свидетельствует опрос Rockefeller Philanthropy Advisors и компании Campden Wealth, консультирующей богатые семьи.

Недавно 11 000 ученых из разных стран подписали документ, который предупреждает «ясно и недвусмысленно, что планета Земля столкнулась с климатической чрезвычайной ситуацией». Счетная палата США сообщала в 2017 году, что экстремальная погода и пожары обошлись правительству в $350 млрд за предыдущие десять лет.

«Хотя озабоченность изменением климата растет, на защиту окружающей среды уходят скромные 8% пожертвований состоятельных людей», — констатируют эксперты Rockefeller Philanthropy Advisors и Campden Wealth. В проведенном ими опросе участвовала 201 богатая семья из 28 государства. Состояние каждой в среднем составляет $1,2 млрд, а бюджет на благотворительность за прошедшие 12 месяцев — $12 млн.

Впрочем, цифра 8% включает в себя не все расходы на борьбу с глобальным потеплением. Например, в рамках опроса финансирование любых научных исследований было отнесено к статье «образование», даже если они имеют экологический характер, уточняет глава Rockefeller Philanthropy Advisors Мелисса Берман.

Между тем один из самых крупных благотворительных взносов 2019 года — $750 млн — поступил Калифорнийскому технологическому институту именно на изучение климатических изменений. Эту сумму выделили Стюарт и Линда Резник, владельцы калифорнийского производителя продуктов и напитков The Wonderful Company.

Поскольку выборка была небольшой, результаты опроса не позволяют судить о приоритетах всех владельцев крупных состояний. Однако сделанные авторами выводы подтверждаются и другими исследованиями, которые тоже свидетельствуют об особом месте сферы образования в благотворительных расходах мультимиллионеров.

«Они считают, что поддержка образования и повышение его доступности — это способ принести пользу обществу и вывести людей из нищеты», — комментирует Берман. По ее словам, чаще всего пожертвования делаются в пользу колледжей и университетов, причем значительная часть этих ресурсов направляется на исследовательские работы.

Мелисса Берман

Согласно недавнему отчету Wealth-X Philanthropy Report, каждые девять из десяти крупных частных благотворителей финансируют проекты в образовании — строительство кампусов, выплату стипендий или проведение исследований. «Наибольшие суммы по-прежнему получают высшие учебные заведения, — указывают авторы. — Важную роль играет поддержка выпускниками своих альма-матер — традиция, которая особенно распространена в США, но все чаще приживается и на других континентах».

Показательно и то, что в базе данных проекта The Million Dollar List, собиравшего информацию обо всех благотворительных взносах в Америке размером больше $1 млн, именно расходы на сферу образования занимают самую большую долю.

Впрочем, по мнению критиков, щедрые пожертвования благотворителей попадают в заголовки газет, однако в реальности почти не помогают беднейшим слоям населения. Те же американские колледжи и университеты, получающие частную финансовую поддержку, соглашаются принимать лишь немногих малообеспеченных студентов.

Эту ситуацию можно изменить, уверена вице-президент Institute for Higher Education Policy Мами Войт, чья некоммерческая организация борется за всеобщее право на получение знаний. «При разумном использовании средств филантропия откроет двери университетов и колледжей для людей с невысокими доходами, которые традиционно лишены доступа к высшему образованию», — полагает Войт.

Мами Войт

Эксперты Rockefeller Philanthropy Advisors узнали у участников опроса, что же побуждает их делать пожертвования. Три главные причины — желание отдать дань обществу, ускорить социальные преобразования и добиться воплощения в жизнь декларируемых ценностей. Решение экологических проблем заняло лишь девятое место среди 12 мотивирующих факторов, между которыми выбирали респонденты.

Примечательно, что это направление не является приоритетным и для менее состоятельных благотворителей. Согласно последнему отчету Giving USA, в 2018 году лишь 3% всех пожертвований американцев шли непосредственно на защиту окружающей среды и животных. А годом ранее показатель был даже несколько ниже.

Другая любопытная тенденция заключается в уменьшении вклада обычных граждан в благотворительную деятельность в целом. Отдельное исследование, проведенное в прошлом году, показало , что с начала 2000-х в Америке существенно сократилось количество людей, совершающих те или иные пожертвования.

Филантропия становится уделом богатых, и этот факт вызывает неоднозначные оценки. С одной стороны, деньги элиты помогают воплощать в жизнь полезные инициативы. С другой — широкие жесты могут использоваться в личных целях, такие благотворители никому не подотчетны, при этом получают налоговые льготы на свои взносы.