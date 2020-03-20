Как богатейшие люди мира пытаются спастись от коронавируса

11 марта состоялся запуск нового флагманского отделения банка «Фридом Финанс». Мы проинспектировали двухуровневое пространство и выяснили, почему с ним связаны особые ожидания.

Сфера филантропии одной из первых страдает от экономических неурядиц и перехода людей в режим самоизоляции. О том, как продолжать совершать добрые дела и почему это важно именно сегодня, рассказали в фонде «Друзья».

Редакция Finparty



Все статьи автора Как помогать благотворительным фондам не выходя из дома

Сфера филантропии одной из первых страдает от экономических неурядиц и перехода людей в режим самоизоляции. О том, как продолжать совершать добрые дела и почему это важно именно сегодня, рассказали в фонде «Друзья».

Индустрию благотворительности ждут непростые времена. С одной стороны, в условиях карантина многие просто не могут действовать так, как привыкли, помогая фондам. С другой — вследствие экономического кризиса люди сокращают расходы, и первыми под удар попадают именно пожертвования.

Чтобы продолжать спасать жизни, в том числе в борьбе с пандемией, некоммерческие организации вынуждены пересматривать бюджеты и перераспределять средства на помощь подопечным. Под сокращение попадают, например, такие статьи, как оплата труда специалистов по непрофильным для фондов направлениям.

Меж тем сегодня каждый имеет возможность проявить социальную ответственность, даже не покидая квартиру. Чтобы продолжать поддерживать благотворительные организации, достаточно присоединиться к платформе ProCharity , созданной фондом «Друзья» при поддержке Mastercard.

Вот шесть причин сделать это как можно скорее.





Интеллектуальное волонтерство — это безопасно

В условиях самоизоляции и удаленной работы один из немногих способов оказывать поддержку без лишних контактов с другими людьми — стать интеллектуальным волонтером упомянутой платформы. Благотворительные фонды со всей страны размещают на ней свои просьбы о помощи в различных профессиональных областях.





Поддержать можно не только финансово

Кризис — самое подходящее время, чтобы быть полезным не только деньгами, но и умом. Например, можно применить свои интеллектуальные способности и профессиональные навыки в качестве волонтера ProCharity области маркетинга, IT, юридических услуг, консалтинга, дизайна, а также в других направлениях.





Благотворительные фонды сокращают персонал

Вследствие обвала на рынках индустрия лишается главного источника финансирования — пожертвований крупных доноров, причем не только частных, но и корпоративных. В таких условиях, продолжая спасать людей, животных и экологию, фонды вынуждены увольнять своих ценных работников. Именно сейчас добровольная профессиональная помощь нужна им, как кислород легким (особенно при коронавирусе).





ProCharity — инструмент системной помощи

На платформе зарегистрировано около 300 некоммерческих организаций со всей страны. Большинство из них плотно взаимодействуют с медицинскими учреждениями и системой здравоохранения. Сейчас фонды вынуждены направить все усилия на защиту своих подопечных от коронавируса, особенно тех, для кого COVID-19 представляет смертельную угрозу — пожилых людей, одиноких стариков, детей и взрослых с серьезными диагнозами. Вы можете помочь спасти жизни сотням и тысячам людей, безвозмездно оказав профессиональную услугу всего нескольким НКО.





Сотрудникам фондов не хватает знаний в сфере digital

В то время, когда вся наша жизнь и общение переносятся в виртуальное пространство, некоммерческие организации испытывают острую нехватку навыков работы с цифровыми инструментами. Онлайн-платформы, механизмы сбора пожертвований, digital-площадки для проведения виртуальных событий, алгоритмы продвижения в социальных сетях — ваши познания в этих и других подобных областях будут крайне востребованы.





Бесплатные онлайн-сервисы в благодарность

Большое число партнеров платформы ProCharity предоставляют волонтерам свои товары и услуги в качестве поощрения за интеллектуальный труд. Например, открывают доступ к обучающим онлайн-сервисам, особенно актуальным в условиях домашнего заточения. Среди таких партнеров — «МИФ», «Литрес», Skyeng, Startalk, «Нетология», Geekbrains, Tvzavr. Инвестируя свое время и знания в благотворительность, люди получают возможность развиваться не только духовно, но и профессионально, и культурно.

Можно запереться дома и полностью изолироваться от внешнего мира, дожидаясь снятия карантина, а можно помочь этому миру выжить в нелегкие времена — просто и безопасно.