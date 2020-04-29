поможемвместе: Экспобанк запустил благотворительную эстафету

24 апреля в формате конференц-колла перед журналистами деловых изданий выступил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Он подробно прокомментировал результаты работы кредитной организации в 2019 году, а также рассказал о текущей ситуации на финансовом рынке.

Работа из дома для многих превратилась из мечты в кошмар 24 х 7. Профессиональных задач стало больше, а времени на них из-за массы отвлекающих факторов — сильно меньше. Как следствие — нет сил ни физических, ни моральных. Что делать?

Финансовый сектор — зона высокой конкуренции. Но бывают моменты, когда банки объединяют усилия, чтобы сделать доброе дело.

9 апреля Экспобанк предложил всем желающим поддержать инициативу #поможемвместе. В «Фейсбуке» команда опубликовала такое сообщение: «Мы приняли для себя решение закупить пять ИВЛ (аппараты для искусственной вентиляции легких) для региональных больниц, помочь инфекционным больницам в Новосибирске и Курске — предоставить маски, антисептики и перчатки. А также оплатить проезд медицинского персонала в общественном транспорте и такси. Важно обеспечить врачей и других медицинских работников предметами первой необходимости и поддержать тех, кто каждый день рискует и спасает жизни людей.

Мы знаем, что многие, в том числе частные банки и их клиенты, помогают, а кто-то еще только планирует. В этой сложной ситуации самое время объединиться с банками-партнерами, друзьями, коллегами по рынку и вместе в разных уголках нашей страны сделать что-то по-настоящему хорошее и нужное. Давайте #поможемвместе!»

Сказано — сделано. В самые короткие сроки множество коробок от Экспобанка с жизненно важными вещами и оборудованием отправились по больницам страны.

Пример оказался вдохновляющим, инициативу подхватили другие представители отрасли. Например, Абсолют Банк закупил и передал в медицинские учреждения Санкт-Петербурга и Екатеринбурга одноразовые маски и перчатки. В организации признались, что у команды не было сомнений, подключаться ли к марафону #поможемвместе: «Любая помощь медперсоналу сейчас крайне необходима. А защитных средств тем более много не бывает там, где каждый день через врачей проходят сотни людей. Мы рады были помочь и даже не ожидали такой бурной и искренней реакции со стороны больниц, в которые приезжали».

Вице-президент по маркетингу и PR МКБ Виктория Пойгина поблагодарила Экспобанк за запуск доброго марафона и рассказала об оказываемой помощи 52-й больнице Москвы: «Сейчас мы закупаем средства для лечения больных с пневмонией: комплекты небулайзеров, системы пневматической компрессии, а также видеобронхоскоп — эндоскопический прибор для исследования поверхности и бронхов. Помимо этого, банк прорабатывает другие меры поддержки медицинских учреждений Москвы и области. Надеемся, акция станет успешной и поможет людям в столь непростой ситуации».

Виктория Пойгина

Не остался в стороне Росбанк, для которого благотворительность и в «мирное время» была нормой жизни. Он профинансирует закупки средств защиты и оборудования для медицинских организаций в Татарстане, Самаре и Ростовской области через «Русфонд». По словам начальника отдела продвижения корпоративных проектов, спонсорства и КСО группы Societe Generale в России Екатерины Плужник, первый благотворительный взнос направлен на приобретение дезинфицирующих средств для врачей, биохимического анализатора крови, приборов для контроля уровня кислорода в крови пациентов и обеззараживания помещений.

Екатерина Плужник

В других регионах кредитные организации тоже вносят вклад в дело борьбы с коронавирусом. Так, ББР Банк направил во владивостокскую Приморскую краевую клиническую больницу № 1 оборудование для измерения уровня кислорода в крови, а для городской больницы Находки закупил подгузники для взрослых пациентов. Примсоцбанк приобрел халаты и предметы первой необходимости для персонала одного из медучреждений Владивостока.

Когда-то Эрих Мария Ремарк сказал: «В темные времена хорошо видно светлых людей». Надеемся, что к этой и подобным акциям присоединится как можно больше частных лиц и компаний. Тогда есть надежда, что пандемия обернется для нас не катастрофой, а ценным уроком, который сделает людей светлее, крепче и добрее.