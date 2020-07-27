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О легендарном космонавте, первом президенте «Альфа-Капитала» отныне будет напоминать звон колокольни Свято-Андреевского храма во Владимирской области. Во многом благодаря Алексею Леонову обрело вторую жизнь и само это место.

Редакция Finparty



Все статьи автора Колокол в честь Алексея Леонова зазвучал в восстановленном храме

О легендарном космонавте, первом президенте «Альфа-Капитала» отныне будет напоминать звон колокольни Свято-Андреевского храма во Владимирской области. Во многом благодаря Алексею Леонову обрело вторую жизнь и само это место.

«Все начиналось давно — еще в 1968 году, с мысли Алексея Архиповича о возможности восстановления храма. Тогда во Владимирской области, недалеко от этого места, в тренировочном полете погибли Юрий Гагарин и Владимир Серегин, — рассказывает Андрей Косогов, председатель совета директоров «Альфа-Капитала» и близкий друг Алексея Леонова. — Летом 2006 года к нам обратился священник Андрей Борисович Зацепин с идеей расчистить дорогу к храму, который стоял в лесу, и пути к нему не было. Здание находилось в заброшенном и поврежденном состоянии, главный купол был практически разрушен, не сохранилась половина колокольни — там жили вороны и росли деревья на крыше».





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Эта инициатива со временем вылилась в проект по воссозданию всего храма. Алексей Леонов — первый человек, совершивший выход в открытый космос, — придавал ему особое значение.

Андрей Косогов, Андрей Бабиян, Ксения Крохина («Альфа-Капитал»)

«Открою секрет: стоявшие здесь строительные леса сняты два дня назад, — продолжает рассказ Андрей Косогов, принимавший активное участие в разработке проекта и реставрационных работах. — Ребята-художники с ноября прошлого года трудились без остановок и выходных — как я смеюсь, такая своеобразная самоизоляция в эпоху коронавируса. Они сделали невозможное — за это время вдвоем расписали 900 квадратных метров поверхностей храма».

Пришлось решать целый ряд проблем, связанных с тем, что здание пустовало десятилетиями и сильно пострадало. Например, было даже непонятно, как выглядел раньше верх колокольни. «Мы нашли несколько старых фотографий похожих колоколен и пришли к выводу, что в XIX веке, наверное, их строили приблизительно по одному образцу», — вспоминает глава совета директоров «Альфа-Капитала».

Когда-то снаружи стены храма были желтыми, но при реставрации для них специально выбрали другой цвет — белый, чтобы в окружении прекрасного леса здание выглядело еще более празднично. Возвели блестящий купол, чтобы в нем всегда отражалось небо.

Владимир Титов, Андрей Косогов

Храм разделен на летний и зимний. Внутренние росписи не уцелели, но новые, насыщенные и яркие, созданы с соблюдением всех церковных канонов. А во входной группе появился уникальный сюжет — на небесном своде расположены Солнечная система и космический корабль.



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Алексей Леонов любил бывать в возрождаемом храме, часто приезжал по большим православным праздникам. И все это время лично участвовал в восстановлении. По его эскизам выполнена часть росписей внутри зимнего храма: здесь в ликах святых увековечены космонавты СССР и России. Без сомнения, это единственный храм в мире, посвященный памяти покорителей космоса: летавших и не летавших, живых и ушедших от нас.

Алексей Леонов с прихожанами храма

Для звонницы на Воронежском колокололитейном заводе Анисимова были отлиты девять колоколов в честь первого отряда космонавтов. До недавнего времени самый большой из них, весом в 900 кг, был посвящен Юрию Гагарину и Владимиру Серегину. И вот 15 июля место в центре композиции занял главный, десятый колокол весом в 1300 кг, теперь уже в честь самого Леонова. Именно в этот день ровно 45 лет назад космонавт второй раз поднялся на орбиту как участник знаменитой экспериментальной программы «Союз — Аполлон».

На церемонии установки колокола собрались местные жители, которые приехали целыми семьями, представители Благотворительного фонда памяти Ю. А. Гагарина. Конечно, в такой трогательный момент здесь находились близкие Алексея Архиповича, в том числе его вдова — Светлана Павловна Леонова. Приехали и его коллеги-космонавты: герои Советского Союза Александр Волков и Владимир Титов, Герой России Валерий Токарев.

Валерий Токарев

Андрей Косогов, Светлана Леонова

Прежде чем огромный кран поднял колокол на звонницу, его звучание можно было услышать на земле. Выстроилась целая очередь из желающих совершить символический удар, побывав в роли звонаря. Ну а сейчас могучий голос уникального бронзового колокола и его «соседей» разносится вокруг на многие километры...



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«Еще год назад Алексей Архипович, будучи уже тяжело больным, мечтал доехать сюда и побыть одному в храме, — вспоминает Андрей Косогов. — К сожалению, этому не суждено было сбыться. Теперь он присутствует с нами незримо, ведь голос колокола, созданного в его честь, — это и голос самого Алексея Архиповича Леонова».



