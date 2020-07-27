Колокол в честь Алексея Леонова зазвучал в восстановленном храме

О легендарном космонавте, первом президенте «Альфа-Капитала» отныне будет напоминать звон колокольни Свято-Андреевского храма во Владимирской области. Во многом благодаря Алексею Леонову обрело вторую жизнь и само это место.
«Все начиналось давно — еще в 1968 году, с мысли Алексея Архиповича о возможности восстановления храма. Тогда во Владимирской области, недалеко от этого места, в тренировочном полете погибли Юрий Гагарин и Владимир Серегин, — рассказывает Андрей Косогов, председатель совета директоров «Альфа-Капитала» и близкий друг Алексея Леонова. — Летом 2006 года к нам обратился священник Андрей Борисович Зацепин с идеей расчистить дорогу к храму, который стоял в лесу, и пути к нему не было. Здание находилось в заброшенном и поврежденном состоянии, главный купол был практически разрушен, не сохранилась половина колокольни — там жили вороны и росли деревья на крыше».
Эта инициатива со временем вылилась в проект по воссозданию всего храма. Алексей Леонов — первый человек, совершивший выход в открытый космос, — придавал ему особое значение.
«Открою секрет: стоявшие здесь строительные леса сняты два дня назад, — продолжает рассказ Андрей Косогов, принимавший активное участие в разработке проекта и реставрационных работах. — Ребята-художники с ноября прошлого года трудились без остановок и выходных — как я смеюсь, такая своеобразная самоизоляция в эпоху коронавируса. Они сделали невозможное — за это время вдвоем расписали 900 квадратных метров поверхностей храма».
Пришлось решать целый ряд проблем, связанных с тем, что здание пустовало десятилетиями и сильно пострадало. Например, было даже непонятно, как выглядел раньше верх колокольни. «Мы нашли несколько старых фотографий похожих колоколен и пришли к выводу, что в XIX веке, наверное, их строили приблизительно по одному образцу», — вспоминает глава совета директоров «Альфа-Капитала».
Когда-то снаружи стены храма были желтыми, но при реставрации для них специально выбрали другой цвет — белый, чтобы в окружении прекрасного леса здание выглядело еще более празднично. Возвели блестящий купол, чтобы в нем всегда отражалось небо.
Храм разделен на летний и зимний. Внутренние росписи не уцелели, но новые, насыщенные и яркие, созданы с соблюдением всех церковных канонов. А во входной группе появился уникальный сюжет — на небесном своде расположены Солнечная система и космический корабль.
Алексей Леонов любил бывать в возрождаемом храме, часто приезжал по большим православным праздникам. И все это время лично участвовал в восстановлении. По его эскизам выполнена часть росписей внутри зимнего храма: здесь в ликах святых увековечены космонавты СССР и России. Без сомнения, это единственный храм в мире, посвященный памяти покорителей космоса: летавших и не летавших, живых и ушедших от нас.
Для звонницы на Воронежском колокололитейном заводе Анисимова были отлиты девять колоколов в честь первого отряда космонавтов. До недавнего времени самый большой из них, весом в 900 кг, был посвящен Юрию Гагарину и Владимиру Серегину. И вот 15 июля место в центре композиции занял главный, десятый колокол весом в 1300 кг, теперь уже в честь самого Леонова. Именно в этот день ровно 45 лет назад космонавт второй раз поднялся на орбиту как участник знаменитой экспериментальной программы «Союз — Аполлон».
На церемонии установки колокола собрались местные жители, которые приехали целыми семьями, представители Благотворительного фонда памяти Ю. А. Гагарина. Конечно, в такой трогательный момент здесь находились близкие Алексея Архиповича, в том числе его вдова — Светлана Павловна Леонова. Приехали и его коллеги-космонавты: герои Советского Союза Александр Волков и Владимир Титов, Герой России Валерий Токарев.
Прежде чем огромный кран поднял колокол на звонницу, его звучание можно было услышать на земле. Выстроилась целая очередь из желающих совершить символический удар, побывав в роли звонаря. Ну а сейчас могучий голос уникального бронзового колокола и его «соседей» разносится вокруг на многие километры...
«Еще год назад Алексей Архипович, будучи уже тяжело больным, мечтал доехать сюда и побыть одному в храме, — вспоминает Андрей Косогов. — К сожалению, этому не суждено было сбыться. Теперь он присутствует с нами незримо, ведь голос колокола, созданного в его честь, — это и голос самого Алексея Архиповича Леонова».
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