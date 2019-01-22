Кадры: Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, АКРА

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Газпромбанк назначил первого вице-президента, Россельхозбанк — зампреда правления, Альфа-Банк — главу департамента, в АКРА будет новый гендиректор, кадровые изменения произошли в Райффайзенбанке, НПФ Сбербанка, НПФ «Согласие» и PwC.

Оксана Панченко

Первым вице-президентом Газпромбанка назначена Оксана Панченко. Она будет курировать корпоративный кредитный блок, в том числе внедрение новых продуктов и услуг для клиентов — юридических лиц. С июля прошлого года Панченко была советником председателя правления МТС Банка, отвечала за инвестиционно-корпоративное направление. В 2017—2018 годах она курировала корпоративный бизнес в банке «Глобэкс», ранее работала в банке «Санкт-Петербург» и Райффайзенбанке.

Екатерина Трофимова

Генеральный директор АКРА Екатерина Трофимова покинула этот пост. Временно исполняющим обязанности главы компании назначен Игорь Зелезецкий. Трофимова руководила агентством с момента его создания в 2015 году, ранее была членом правления и первым вице-президентом Газпромбанка, до 2011-го работала в S&P. Зелезецкий является управляющим директором группы структурированного финансирования АКРА, до прихода в компанию в 2016 году трудился в Moody's.

Владимир Яшин

На должность заместителя председателя правления Россельхозбанка назначен Владимир Яшин. Он будет курировать работу департамента малого и среднего бизнеса, а также департамента поддержки и развития корпоративного бизнеса. До нынешнего назначения Яшин трудился в Промсвязьбанке: в 2013—2014 годах был первым вице-президентом и руководителем корпоративного блока, затем стал первым зампредом правления.

Дамир Баттулин

Руководителем департамента развития онлайн-каналов Альфа-Банка будет назначен Дамир Баттулин, сообщил портал Банки.ру со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Он станет отвечать за развитие цифровых каналов и сервисов для физических и юридических лиц. До конца 2018 года Баттулин возглавлял правление «Бинбанк Диджитал» (присоединен к банку «Открытие»), в 2012—2014 годах занимал руководящие должности в Бинбанке, с 2008 по 2011 год был председателем правления Мастер-Банка в Казахстане.

Технологическим развитием корпоративно-инвестиционного бизнеса Райффайзенбанка займется Олег Олейник, присоединившийся к команде дирекции информационных технологий. Его первоочередными задачами станут систематизация процессов разработки и внедрения программных продуктов для корпоративного блока, а также усиление IT-команды. До этого более десяти лет Олейник проработал в Intel.

Елена Тетюнина

НПФ Сбербанка покинули два топ-менеджера — заместитель генерального директора Елена Тетюнина и директор по информационным технологиям Андрей Козлов. Они займут руководящие должности в НПФ «Будущее», причем Тетюнина после согласования регулятором должна возглавить этот фонд, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. В НПФ Сбербанка подтвердили уход обоих управленцев.

Александр Вьюницкий

Генеральным директором НПФ «Согласие» стал Александр Вьюницкий. До декабря прошлого года он занимал аналогичный пост в НПФ «Согласие-ОПС» (присоединен к фонду «Нефтегарант»), ранее работал в нем исполнительным директором и заместителем исполнительного директора. До прихода в «Согласие-ОПС» в 2012 году Вьюницкий трудился в других НПФ — «Благосостояние», «Телеком-Союз» и «ПФ «Ингосстрах».

Михаил Баженов

PwC в России объявила о назначении Михаила Баженова руководителем практики по работе с компаниями в сфере инфраструктурного и проектного финансирования. В организацию он пришел в 2003 году. в 2015-м вошел в число партнеров PwC. Более десяти лет Баженов специализируется в том числе на оказании услуг в области проектного финансирования и структурирования проектов с привлечением капитала.