Кадры: Запсибкомбанк, «Сбербанк Страхование», НРА, Yota

В преддверии дней обмена поздравлениями по гендерному принципу мы составили подборку презентов, которые подходят для друзей и любимых на 23 Февраля. В фокус нашего внимания попали коробочные наборы — много сюрпризов ведь лучше, чем один.

Знание и сила: пять небанальных идей для подарков на 23 Февраля

В честь Дня святого Валентина мы составили подборку самых красивых и счастливых пар предпринимателей и их жен. Любуйтесь вместе с нами. Всем любви!

В Запсибкомбанке назначен предправления, в НРА — гендиректор, в двух страховых компаниях Сбербанка сменились финдиректора, у оператора Yota будет новый руководитель.

В Запсибкомбанке назначен предправления, в НРА — гендиректор, в двух страховых компаниях Сбербанка сменились финдиректора, у оператора Yota будет новый руководитель.

Александр Сурин

Президентом — председателем правления тюменского Запсибкомбанка, недавно перешедшего под контроль ВТБ, утвержден Александр Сурин. Он начинал карьеру в банковской сфере 1994 году, в 2011-м был назначен управляющим Южно-Сахалинского отделения и членом правления Дальневосточного банка Сбербанка, в группе ВТБ работает с прошлого года. Предыдущий глава Запсибкомбанка Дмитрий Горицкий остается членом его совета директоров, отмечается в сообщении организации.

Алексей Богомолов

Новым генеральным директором Национального рейтингового агентства (НРА) стал Алексей Богомолов. Алексей Венчаков, занимавший этот пост с 2016 года, покинул компанию. Богомолов с 2016 года работал управляющим директором Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), до этого в течение десяти лет возглавлял дочернюю структуру Moody's в России, ранее трудился в подразделениях банковских групп Societe Generale и Commerzbank.

Финансовым директором «Сбербанк Страхования» стал Владимир Именохоев. С 2012 года он работал в компании «Кардиф», которая входит в состав французской страховой группы BNP Paribas Cardif, и прошел в ней путь от ведущего специалиста до руководителя финансового управления. В 2010—2012 годах Именохоев трудился в группе «АльфаСтрахование».

Александр Жуков

Директором по финансам компании «Сбербанк Страхование жизни» назначен Александр Жуков. С 2016 года он был заместителем генерального директора — финансовым директором «Ингосстрах Жизни», ранее с 2015 года возглавлял «Открытие Страхование жизни», в 2011—2014 годах являлся финансовым директором и членом правления СК «Открытие Страхование».

Владимир Добрынин

В дочернем операторе «МегаФона» Yota будет новый генеральный директор. Владимир Добрынин покинул этот пост по собственному желанию, исполняющим обязанности главы компании назначен ее финансовый директор Саид Мунаев. Добрынин руководил оператором больше двух лет, до этого с 2015-го занимал в нем должность операционного директора, а в 2010—2013 годах работал на других руководящих позициях. С 2013 по 2015 год он был директором по управлению клиентским опытом в «МегаФоне».