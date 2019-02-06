Кадры: «ВЭБ.РФ», ЦБ, «Ренессанс Капитал», Veon, «ПСА Финанс Рус»

У председателя «ВЭБ.РФ» появился новый заместитель, ЦБ назначил главу департамента, кадровые перестановки произошли в «Ренессанс Капитале», банках «ПСА Финанс Рус», «Александровский» и компании «РСХБ — Страхование жизни».
Заместителем председателя «ВЭБ.РФ» назначен Вячеслав Шуленин. Он будет отвечать за взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти, в том числе по вопросам развития городской экономики и внедрения электронных сервисов. С 2017 года Шуленин был первым замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, до этого с 2011-го работал в департаменте территориальных органов исполнительной власти столичной мэрии — был заместителем руководителя, а затем главой этого подразделения.
Директором департамента кадровой политики ЦБ РФ утвержден Павел Панкин. С января прошлого года он занимал эту должность в ранге исполняющего обязанности. Напомним, что предыдущий руководитель департамента кадровой политики Александр Осипов покинул свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России.
Банк «ПСА Финанс Рус», работающий под брендом PSA Bank, объявил о назначении председателем правления Николя Деруссо. В группе PSA он трудится почти 23 года, начинал карьеру в ее головном офисе в Париже, затем перешел в южноамериканское подразделение, был финансовым директором «Пежо Ситроен Рус» в Москве. В 2013-м Деруссо вернулся в головной офис группы, в 2016-м был назначен директором новых проектов мобильности во французском банке PSA Finance, а в августе 2018 года возглавил департамент по развитию бизнеса «ПСА Финанс Рус».
Главой управления инвестиционно-банковских услуг «Ренессанс Капитала» в России и СНГ стал Петр Молчанов. В 2017—2018 годах он уже занимал в компании должность руководителя инвестбанковского управления в России, затем переходил в торговую сеть «Магнит» на пост директора департамента по работе с рынками капитала. Ранее Молчанов трудился в «ВТБ Капитале», Goldman Sachs и «Интерросе».
Также в «Ренессанс Капитале» произошли другие назначения. Нэнси Адель Фахми стала вице-президентом по сектору финансовых услуг аналитического управления в каирском офисе компании. Метин Есендал будет отвечать за аналитику по сектору здравоохранения в лондонском подразделении. Артем Ямщиков, работающий в Москве, возьмет на себя аналитическое покрытие компаний из сферы транспорта и инфраструктуры. Также помимо этого он будет временно отвечать за аналитику по телекоммуникациям.
Заместителем председателя правления банка «Александровский» назначен Илья Кокарев. В сферу его ответственности войдет взаимодействие с корпоративными клиентами — компаниями среднего и крупного частного бизнеса. В 2017—2018 годах Кокарев был советником в банке «Уралсиб», занимал должность вице-президента, затем советника зампреда правления банка «Россия», ранее с 2007 года трудился заместителем председателя правления в Банке БФА.
Заместителем генерального директора компании «РСХБ — Страхование жизни» стал Андрей Чепурин,
Новую должность директора по стратегии холдинга Veon, в который входит «ВымпелКом», занял Александр Казбеги. К своим обязанностям в компании он приступит 18 февраля. Казбеги 17 лет проработал в аналитическом подразделении «Ренессанс Капитала», в последнее время был управляющим директором, отвечал за исследования в области телекоммуникаций, транспорта, инфраструктуры и здравоохранения по региону EMEA.
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