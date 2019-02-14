Кадры: Сбербанк, НПФ «Открытие», БКС, Русфинанс Банк, МТС

В преддверии дней обмена поздравлениями по гендерному принципу мы составили подборку презентов, которые подходят для друзей и любимых на 23 Февраля. В фокус нашего внимания попали коробочные наборы — много сюрпризов ведь лучше, чем один.

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Сбербанк объявил о нескольких кадровых изменениях, у НПФ «Открытие» будет новый руководитель, БКС назначил главного операционного директора, МТС — двух вице-президентов, Русфинанс Банк — начальника управления, РБК определился с главой своего рейтингового агентства.

Сбербанк объявил о нескольких кадровых изменениях, у НПФ «Открытие» будет новый руководитель, БКС назначил главного операционного директора, МТС — двух вице-президентов, Русфинанс Банк — начальника управления, РБК определился с главой своего рейтингового агентства.

Константин Круглов

Старшим управляющим директором Сбербанка, руководителем департамента управления данными (SberData) стал Константин Круглов. До этого он занимал должность директора по экспериментальным продуктам в «Яндексе», был руководителем проекта «умной» колонки «Яндекс.Станция», работал в Тинькофф Банке, Deutsche Bank и «Тройке Диалог», в компаниях Data-Centric Alliance и I-Sys.

Сергей Малышев

На должность главного исполнительного директора по логистическим сервисам Сбербанка назначен Сергей Малышев. С 2014 года он являлся заместителем генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке, ранее занимал различные посты в Sun Interbrew, «Гласс Трейдинге» и «Евросеть-Ретейле».

Андрей Курпатов

Научным руководителем лаборатории нейронаук и поведения человека, формируемой Сбербанком, назначен Андрей Курпатов. Это подразделение будет проводить исследования в области нейрофизиологии, социальной психологии и когнитивистики и внедрять результаты своих разработок в практику компаний группы. Курпатов является врачом-психотерапевтом, возглавляет созданную им «Высшую школу методологии», в 2007—2015 годах входил в руководство производителя телепрограмм и сериалов «Красный квадрат», в начале 2000-х был ведущим телевизионных ток-шоу.

Генеральным директором компании «Диалог», входящей в группу Сбербанка, стал Дмитрий Козлов. С прошлого года он работал управляющим директором в дирекции развития цифрового бизнеса кредитной организации. «Диалог» специализируется на создании коммуникационной платформы для корпоративных клиентов и органов госвласти, а также является разработчиком одноименного мессенджера.

Михаил Моторин

С 20 февраля Михаил Моторин возглавит НПФ «Открытие» в ранге временно исполняющего обязанности генерального директора. С 2009 года он являлся первым заместителем гендиректора — финансовым директором «ВТБ Страхования», до этого в разное время был замминистра финансов РФ, главой департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина, руководил аппаратом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам, а также департаментом финансового планирования и финансирования Минобороны. Денис Рудоманенко, с 2016 года руководивший НПФ «Открытие» (до переименования — «ЛУКОЙЛ-Гарант»), назначен заместителем Моторина.

Сергей Прусаков

Главным операционным директором БКС стал Сергей Прусаков, уже занимавший эту должность в 2012—2013 годах. В числе его ключевых задач — разработка и внедрение операционной и IT-стратегий группы, создание единой модели управления предоставляемыми сервисами, оптимизация процессов и затрат. В течение 2018 года Прусаков работал в Бинбанке — курировал операционный блок и IT, построение Банка непрофильных активов на базе «Траста», а также интеграцию с «Открытием». Ранее в разное время трудился в Citigroup, Barclays, Сбербанке и PwC.

Кристина Куренкова

Должность начальника управления страховых и сервисных продуктов Русфинанс Банка заняла Кристина Куренкова. В организацию она пришла в 2012 году, начинала карьерный путь старшим специалистом отдела платежных систем. В качестве начальника управления Куренкова будет отвечать в том числе за платежные сервисы банка.

Кирилл Дмитриев

Вице-президентом МТС по цифровым решениям для дома назначен Кирилл Дмитриев, возглавлявший в компании блок по продажам и обслуживанию. До 2016 года он был директором регионального подразделения МТС по Москве, в 2011—2014 годах занимал аналогичную должность в «МТС Северо-Запад», до этого руководил западным территориальным управлением в «МТС Украина» и работал в BBH Group.

Инесса Галактионова

Новым вице-президентом МТС по продажам и обслуживанию стала Инесса Галактионова. До нынешнего назначения она более пяти лет проработала заместителем генерального директора Почты России, в период с 2009 по 2013 год являлась коммерческим директором «Tele2 Россия», в 1996—2009 годах трудилась в Philips.

Кирилл Лукашук

Новое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), входящее в холдинг «РБК», возглавил Кирилл Лукашук. Помимо него членами совета директоров организации стали президент ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский, заведующий лабораторией структурных исследований ИПЭИ Алексей Ведев, гендиректор группы «ЕСН» Борис Красновский и гендиректор РБК Николай Молибог. Лукашук в 2015—2018 годах возглавлял группу рейтингов финансовых институтов в АКРА, до этого работал в московском офисе S&P и Центре рейтингового консультирования Газпромбанка.