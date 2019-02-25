Кадры: ЦБ, «ЖилФинанс», БКС, Allianz в России, «Телеком-Союз»

19 февраля в отеле «Марриотт» на Новом Арбате «БКС Капитал» провел для клиентов конференцию «Российский рынок: инвестиции в зоне турбулентности». На ней эксперты объяснили, почему на отечественные ценные бумаги следует смотреть с оптимизмом.

В преддверии Дня защитника Отечества в коллективах происходил предпраздничный переполох: девушки готовили коллегам-мужчинам сюрпризы, подарки и угощения. О том, как отмечали 23 Февраля в банках и финансовых компаниях, — в нашей подборке.

В ЦБ РФ назначен новый главбух, в банке «ЖилФинанс» — предправления, НПФ «Телеком-Союз» и компании группы Allianz сообщили о смене гендиректоров, БКС укрепил инвестбанковскую команду.

В ЦБ РФ назначен новый главбух, в банке «ЖилФинанс» — предправления, НПФ «Телеком-Союз» и компании группы Allianz сообщили о смене гендиректоров, БКС укрепил инвестбанковскую команду.

Филлип Гронемайер

Генеральным директором страховой компании «Альянс» назначен Филлип Гронемайер. На этом посту он сменил Николая Клековкина, возглавлявшего организацию с 2017 года. Гронемайер пришел в группу Allianz в 2004 году, занимал различные позиции в ее представительствах в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в штаб-квартире в Мюнхене. В конце 2015 года вошел в правление СК «Альянс», в 2016-м стал директором по андеррайтингу Allianz в России.

Одновременно сменился гендиректор страховой компании «Альянс Жизнь», которой также руководил Николай Клековкин. Новым главой организации стала Светлана Амшанникова. С прошлого года она входит в состав правления Allianz в России в должности операционного директора. До прихода в эту страховую группу в 2016 году Амшанникова была операционным директором и членом совета директоров AIG в России.

Ирина Асланова

Председателем правления банка «ЖилФинанс» утверждена Ирина Асланова. В организацию она пришла в ноябре прошлого года и занимала должность вице-президента по операционным вопросам. В 2011—2018 годах Асланова была заместителем председателя правления банка «ДельтаКредит», до этого работала в Америкэн Экспресс Банке.

На должность главного бухгалтера — директора департамента бухгалтерского учета и отчетности Центрального банка РФ назначена Ирина Грановская. Ранее она работала заместителем главбуха, говорится в сообщении регулятора. Грановская находится в подчинении у заместителя председателя Банка России Андрея Кружалова.

Мария Калинкина

НПФ «Телеком-Союз» сообщил о назначении Марии Калинкиной новым генеральным директором. С 2003 года она занимала различные должности в «Стальфонде», а после его присоединения к НПФ «Будущее», состоявшемуся в 2016 году, продолжила работать в объединенном фонде заместителем генерального директора. Сейчас Калинкина является старшим вице-президентом НПФ «Будущее» по бизнес-направлению.

Виктор Долженко

БКС провел ряд назначений в инвестиционном банке BCS Global Markets. Так, директором департамента продаж стал Виктор Долженко, возглавлявший филиал «БКС Ультима» в Екатеринбурге. Ранее он занимал должность замминистра инвестиций Свердловской области, работал в подразделениях «Атона» и «Тройки Диалог». Предыдущий глава департамента продаж Александр Икрянников назначен заместителем Долженко.

Александр Бобряшов, Марина Мироненко

Также к команде BCS Global Markets присоединились новые директора по продажам — Александр Бобряшов, Владимир Волков, Марина Мироненко и Петр Нечаев. Бобряшов в разное время трудился в «Атоне», Ситибанке, затем в филиале «БКС Ультима» в Екатеринбурге, Волков — в «ФК Открытие», Сведбанке, МДМ-Банке и «Райффайзенбанк Австрия». Мироненко работала в Росбанке и Контрольно-счетной палате Москвы, Нечаев — в «Уралсибе», Номос-Банке, Ситибанке и ANM-Capital.