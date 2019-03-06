Кадры: Мособлбанк, Абсолют Банк, «Велес Менеджмент», Allianz, PwC

Изучив, что дарят любимым женщинам щедрые и обеспеченные мужья, мы обнаружили, что набор этот банален, просто караты больше и размах шире. Но некоторые богатые мужчины включают фантазию, и тогда на свет появляются золотые ванны, акции крупных компаний и жемчуг стоимостью в дом.

26 февраля Альфа-Банк пригласил клиентов и партнеров на вечеринку, посвященную расширению ипотечного бизнеса. Все в этот вечер было связано с высоким уровнем: лофт в башне «Меркурий», космическая молекулярная кухня и даже обстановка как в первом классе самолета.

В Мособлбанке сменился председатель правления, в Абсолют Банке назначен зампред правления, в УК «Велес Менеджмент» — глава управления. Кадровые изменения произошли в дочерних компаниях PwC и БКС, Allianz в России и СК «Д2 Страхование».

В Мособлбанке сменился председатель правления, в Абсолют Банке назначен зампред правления, в УК «Велес Менеджмент» — глава управления. Кадровые изменения произошли в дочерних компаниях PwC и БКС, Allianz в России и СК «Д2 Страхование».

Ирина Морозова

Пост председателя правления Мособлбанка занял Владимир Морсин. С 2017 года он руководил проектами в департаменте мониторинга корпоративных отношений банка, в том же году стал советником СМП Банка и членом совета директоров «СМП-Страхования». Ранее работал в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, с 2004-го был председателем правления Гута-Банка.

Ирина Морозова, с декабря 2015 года занимавшая пост предправления Мособлбанка, продолжит работу в кредитной организации в качестве первого зампреда и руководителя операционного блока.

Александр Чухланцев

Заместителем председателя правления Абсолют Банка назначен Александр Чухланцев. Он будет курировать операционный блок и блок информационных технологий. Чухланцев пришел в кредитную организацию из Россельхозбанка, где более четырех лет занимал должность директора по IТ. Ранее работал в ВТБ 24, КМБ Банке, Барклайс Банке, «Ренессанс Кредите», порядка десяти лет трудился в Ситибанке.

Денис Горев

Управление доверительных операций УК «Велес Менеджмент» возглавил Денис Горев. Он будет развивать новое для компании направление бизнеса, связанное с индивидуальным доверительным управлением активами состоятельных частных лиц. С 2015 года Горев работал директором по инвестициям в General Invest, ранее трудился в «Финаме», фонде Quorum Asset Management, «Тройке Диалог».

Анастасия Яновская

Членом правления и директором по продажам СК «Альянс» и СК «Альянс Жизнь» утверждена Анастасия Яновская. С марта 2014 года она занимала должность директора по развитию бизнеса eBay Inc. в регионе «Развивающиеся рынки Европы, Россия и страны Африки», до этого работала в PayPal и страховой группе «Уралсиб». Начинала карьеру в компании AIG.

Крис Браун

Глава акселерационной программы 500 Startups Крис Браун присоединился к команде Strategy& в Москве — лаборатории корпоративных инноваций PwC. Он будет отвечать за запуск инновационных цифровых продуктов и бизнесов корпоративными клиентами в столичном представительстве Strategy& в кооперации со стартапами и независимыми командами. В разное время Браун работал в IBM, Evol8tion, NYU Data Future Lab, Starta Accelerator и других компаниях.

Мария Меркулова

Мария Меркулова заняла должность директора по персоналу BCS Global Markets. Она будет курировать HR-составляющую в российских и международных структурах инвестиционного банка. Меркулова более десяти лет является бизнес-партнером в области управления персоналом, ранее работала на руководящих должностях в Sberbank CIB, «Тройке Диалог» и «ВымпелКоме».

Артем Леконцев

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СК «Д2 Страхование», мажоритарным акционером которой выступает бизнесмен Игорь Ким, возглавил Артем Леконцев. С 2011 года он входит в правление компании и является ее акционером. Ранее Леконцев курировал направление продаж в должности заместителя генерального директора. Юрий Вавилов, покинувший пост гендиректора, сфокусируется на вопросах стратегии, финансовой устойчивости и корпоративного управления страховой компании.