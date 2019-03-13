Кадры: Сбербанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, «Велес Капитал»

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Как до свадьбы понять, что у вас разные подходы к деньгам

Сбербанк назначил куратора экосистемы для юрлиц, ЮниКредит Банк — главу департамента по управлению данными, «Велес Капитал» — заместителя гендиректора по электронному бизнесу, Райффайзенбанк — начальника отдела технологических исследований.

Андрей Ванин

Вице-президентом Сбербанка по экосистеме юридических лиц назначен Андрей Ванин. С 2017 года он руководил дочерней структурой кредитной организации — компанией «Деловая среда», оператором одноименной интернет-платформы для предпринимателей. До этого работал в Сбербанке: был региональным директором по Сибири и Дальнему Востоку, затем возглавлял розничный блок Московского банка в должности заместителя председателя. На новом посту Ванин будет отвечать за интеграцию банковских и небанковских бизнесов Сбербанка для корпоративных клиентов.

Сергей Яковлев

Департамент по управлению данными ЮниКредит Банка возглавил Сергей Яковлев. В кредитной организации он работает более 15 лет, в разное время руководил отделами поддержки пользователей и поддержки приложений. В прошлом году Яковлев был также назначен заместителем начальника управления инфраструктуры и поддержки IТ-сервисов, которое входит в департамент информационных технологий.

Евгений Поляков

«Велес Капитал» сообщил о назначении Евгения Полякова заместителем генерального директора по электронному бизнесу. В его задачи будет входить развитие онлайн-продаж продуктов группы компаний. В 2015—2018 годах Поляков трудился директором по электронному бизнесу «Альфа-Капитала», руководил направлением дистанционных каналов в НПФ Сбербанка, до этого порядка десяти лет занимался связями с общественностью и развитием служб клиентского сервиса в Агентстве по страхованию вкладов.

Евгения Овчинникова

Начальником отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка стала Евгения Овчинникова. В сообщении кредитной организации отмечается, что она работает в IT-отрасли более семи лет, в 2017 году создала в банке систему быстрой проверки бизнес- и технологических гипотез. Возглавляемое Овчинниковой подразделение отвечает за исследования, тестирование и реализацию перспективных технологических решений, в том числе с привлечением финтех-стартапов.