Кадры: Минфин, «Согласие», «МетЛайф», Deloitte, «Рокетбанк»

Молекулярный биолог Джон Медина изучает гены, влияющие на развитие мозга и нашу психику. Его талант — рассказывать о сложном просто. Приводим несколько интересных мыслей из книги ученого «Правила мозга», вышедшей в издательстве «Манн, Иванов и Фербер».

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В «МетЛайфе» и «Рокетбанке» будут новые руководители, из Минфина уходит замглавы департамента финансовой политики, об изменениях в командах объявили компании «Согласие» и Deloitte.

В «МетЛайфе» и «Рокетбанке» будут новые руководители, из Минфина уходит замглавы департамента финансовой политики, об изменениях в командах объявили компании «Согласие» и Deloitte.

Александр Зарецкий

Президент страховой компании «МетЛайф» Александр Зарецкий покинет свой пост 1 апреля. По данным «Коммерсанта», он может занять должность генерального директора НПФ Сбербанка, которая остается вакантной после ухода из фонда Галины Морозовой. Зарецкий пришел в «МетЛайф» в России в 1997 году в качестве операционного директора, в 2003-м стал президентом и совмещал эту работу с членством в совете директоров. В 2010—2018 годах одновременно возглавлял Ассоциацию страховщиков жизни.

Георге Димитру

Новым президентом компании «МетЛайф» будет назначен Георге Димитру. Карьеру в группе MetLife он начал в 2000 году в Греции, в дальнейшем работал в различных ее подразделениях в Афинах и Дубае. В последние годы занимал пост вице-президента, руководителя направления корпоративного страхования и центра экспертизы по выплатам работникам (Employee Benefits & Pensions Center of Expertise) в регионе EMEA.

Вера Балакирева

Свой пост покидает заместитель директора финансовой политики Минфина Вера Балакирева. Эту информацию она подтвердила АСН. До 2004 года Балакирева была начальником отдела методологии страхования и перестрахования в департаменте страхового надзора Минфина, в дальнейшем занимала указанную должность.

Анастасия Ускова

Генеральным директором проекта «Рокетбанк», работающего на базе Киви Банка, утверждена Анастасия Ускова. До этого в течение трех лет она занимала должность операционного директора сервиса. Помимо прочего, Ускова отвечала за его интеграцию в группу компаний QIWI и миграцию клиентской базы из банка «Открытие», уточняет портал Банки.ру. Между тем основатели «Рокетбанка» Алексей Колесников, Олег Козырев и Михаил Провизион покинули проект.

Руслан Сатюков

Сергей Вакульченко Руслан Сатюков 1 /2

Руководителем блока розничных продаж страховой компании «Согласие» стал Руслан Сатюков, его заместителем назначен Сергей Вакульченко. Ранее оба они работали в «Росгосстрахе». Сатюков с 2011 года был вице-президентом и руководил департаментом развития агентского канала, до этого занимал в компании другие должности. Вакульченко с 2012 года являлся директором управления агентских продаж «Росгосстраха».

Екатерина Портман

К команде юридической практики Deloitte в СНГ присоединилась Екатерина Портман в качестве директора. Более 20 лет она работала корпоративным юристом и руководителем в международных компаниях в России и за рубежом, в частности трудилась в подразделениях Electrolux, Bridgestone и Honda. Портман является экспертом в области договорного, корпоративного и трудового права, а также обладает опытом оптимизации бизнес-процессов и построения юридической функции с нуля, отмечается в сообщении.