Кадры: Минфин, «Согласие», «МетЛайф», Deloitte, «Рокетбанк»

В «МетЛайфе» и «Рокетбанке» будут новые руководители, из Минфина уходит замглавы департамента финансовой политики, об изменениях в командах объявили компании «Согласие» и Deloitte.
Президент страховой компании «МетЛайф» Александр Зарецкий покинет свой пост 1 апреля. По
Новым президентом компании «МетЛайф» будет назначен Георге Димитру. Карьеру в группе MetLife он начал в 2000 году в Греции, в дальнейшем работал в различных ее подразделениях в Афинах и Дубае. В последние годы занимал пост вице-президента, руководителя направления корпоративного страхования и центра экспертизы по выплатам работникам (Employee Benefits & Pensions Center of Expertise) в регионе EMEA.
Свой пост покидает заместитель директора финансовой политики Минфина Вера Балакирева. Эту информацию она
Генеральным директором проекта «Рокетбанк», работающего на базе Киви Банка, утверждена Анастасия Ускова. До этого в течение трех лет она занимала должность операционного директора сервиса. Помимо прочего, Ускова отвечала за его интеграцию в группу компаний QIWI и миграцию клиентской базы из банка «Открытие»,
Руководителем блока розничных продаж страховой компании «Согласие» стал Руслан Сатюков, его заместителем назначен Сергей Вакульченко. Ранее оба они работали в «Росгосстрахе». Сатюков с 2011 года был вице-президентом и руководил департаментом развития агентского канала, до этого занимал в компании другие должности. Вакульченко с 2012 года являлся директором управления агентских продаж «Росгосстраха».
К команде юридической практики Deloitte в СНГ присоединилась Екатерина Портман в качестве директора. Более 20 лет она работала корпоративным юристом и руководителем в международных компаниях в России и за рубежом, в частности трудилась в подразделениях Electrolux, Bridgestone и Honda. Портман является экспертом в области договорного, корпоративного и трудового права, а также обладает опытом оптимизации бизнес-процессов и построения юридической функции с нуля, отмечается в сообщении.
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