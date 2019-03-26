Кадры: ВТБ, БКС Банк, АКРА

20 марта в головном офисе Росбанка состоялась пресс-конференция, на которой его топ-менеджеры рассказали о развитии бизнеса, а также представили новый сайт.

Считается, что заниматься бизнесом вместе с родственниками — это двойной риск: можно потерять и дело, и семью. Тем интереснее примеры братьев-предпринимателей, которым семейные отношения не мешают быть деловыми партнерами.

БКС Банк усилил команду финансовой дирекции, АКРА назначило главу дочерней компании и руководителей двух подразделений, из ВТБ ушел директор по маркетингу.

Илья Зорин

К команде БКС Банка присоединился Илья Зорин в качестве финансового директора. Он будет участвовать в разработке стратегии организации и отвечать, в частности, за выстраивание систем управленческой отчетности, распределение капитала, анализ финансовой и операционной эффективности бизнес-направлений, продуктов и проектов. До нынешнего назначения Зорин был заместителем председателя правления и финансовым директором в Икано Банке (группа компаний IKEA).

Борис Гинзбург

В составе финансовой дирекции БКС Банка создан департамент активно-пассивных операций, который возглавил Борис Гинзбург. На этом посту его приоритетными задачами будут увеличение доходности и качественное управление активами и пассивами организации. С 2015 года Гинзбург работал в Росгосстрах Банке, где занимал должность финансового директора, а затем стал исполнительным директором по инвестиционному бизнесу и казначейству. До этого он 13 лет трудился в компании «Уралсиб Кэпитал», в частности руководил департаментом по операциям с долговыми инструментами.

Виктор Шкипин

Директор по маркетингу ВТБ Виктор Шкипин, занимавший этот пост с начала прошлого года, покинул кредитную организацию. Информацию о своем уходе он подтвердил порталу AdIndex. В 2016—2018 годах Шкипин был директором по развитию финансовых продуктов и сервисов «ВымпелКома», до этого с 2007 года работал в Альфа-Банке, с 2008-го — директором по маркетингу. Одновременно в 2013—2018 годах являлся генеральным директором фестиваля Alfa Future People.

Андрей Королев

Аналитическое кредитное рейтинговое агентств (АКРА) сообщило о формировании новой команды компании «АКРА РМ», которая предоставляет нерейтинговые услуги, и о назначении ее руководителем Андрея Королева. Ранее он возглавлял юридический департамент московского офиса TMF Group. Также к команде «АКРА РМ» присоединятся Виктория Пожарская и Анна Голикова, занимавшиеся сопровождением сделок секьюритизации и проектного финансирования в TMF Group.

Сергей Собчук

Департамент по информационным технологиям АКРА возглавил Сергей Собчук, а руководителем службы комплаенса и внутреннего контроля станет Александр Кузьмин после согласования его кандидатуры ЦБ. Собчук ранее отвечал за IТ-направление в группе компаний Finteca Holdings. Кузьмин более 12 лет работал в области управления операционными рисками, руководил подразделениями риск-менеджмента в российских и международных банках, а также трудился в Банке России, сообщили в АКРА.