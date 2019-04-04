Кадры: Societe Generale, Сбербанк, «КИТ Финанс», АКРА

Каждый из нас обладает не только индивидуальными чертами лица и отпечатками пальцев, но и уникальной совокупностью эмоциональных параметров, которые определяют наши реакции на различные события. Зная их, мы можем улучшить качество жизни и стать успешнее.

Основательница ювелирного дома Darvol, гемхантер Дарья Волкова рассказывает о тонкостях и заблуждениях, связанных с инвестированием в драгоценные камни.

Societe Generale меняет координатора в России, банк «Дом.РФ» расширяет правление, Сбербанк провел назначение в блоке «Управление благосостоянием», кадровые изменения произошли в компаниях «Сбербанк Страхование жизни», «КИТ Финанс» и АКРА.

Societe Generale меняет координатора в России, банк «Дом.РФ» расширяет правление, Сбербанк провел назначение в блоке «Управление благосостоянием», кадровые изменения произошли в компаниях «Сбербанк Страхование жизни», «КИТ Финанс» и АКРА.

Джанлука Сома

Societe Generale объявила о назначении Джанлуки Сомы главным региональным координатором в России. К новым обязанностям он приступит 1 июля. Сома также продолжит работать главным региональным координатором в сфере международных банковских сетей Societe Generale в Европе. На эту должность он был назначен в 2013 году, до этого занимал в группе другие посты. Нынешний главный региональный координатор Societe Generale в России Дидье Огель решил полностью посвятить себя работе в фонде по борьбе с раком у детей Imagine for Margo, отмечается в сообщении.

Сергей Щепилов

Старшим управляющим директором блока «Управление благосостоянием» Сбербанка назначен Сергей Щепилов. Также он занял новую должность главного инвестиционного директора — Chief Investment Officer, CIO. Щепилов будет отвечать за организацию процесса инвестирования и формирование линейки продуктов для физических лиц. До прихода в Сбербанк он работал в Райффайзенбанке, в частности в течение последних шести лет возглавлял управление продаж и торговых операций на рынках капитала.

Совет директоров банка «Дом.РФ» утвердил кандидатуры Игоря Демина и Михаила Громова для назначения на должности заместителей председателя правления. Решение вступит в силу после согласования Банком России. Другие детали «Дом.РФ» не раскрыл.

Алексей Леоненко

Новым генеральным директором компании «Сбербанк Страхование жизни» стал Алексей Леоненко. В страховой сфере он работает более 20 лет, с 2007 года и до нынешнего назначения занимал пост заместителя председателя правления в «СОГАЗе» и отвечал за развитие крупного корпоративного бизнеса. Ранее Леоненко возглавлял Северо-Западное бюро компании «Транссиб Ре».

Юрий Сычев

Должность генерального директора брокера «КИТ Финанс» занял Юрий Сычев. В разное время он трудился старшим вице-президентом Альфа-Банка, заместителем генерального директора по торговым операциям УК «Атон-Менеджмент», директором департамента торговли акциями «Атон Брокера». Юрий Лазаренко, руководивший «КИТ Финансом» с 2017 года, покинул компанию.

Илона Дмитриева

Управляющим директором — руководителем группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА назначена Илона Дмитриева. В последние годы она занималась анализом суверенных рисков в европейском рейтинговом агентстве Scope и макроэкономическим анализом в лондонском офисе американского рейтингового бюро Dun & Bradstreet, до этого более восьми лет трудилась в Moody’s и Fitch. В АКРА Дмитриева будет курировать работу по присвоению суверенных рейтингов, а также подготовку макроэкономических исследований и прогнозов.