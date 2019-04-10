Кадры: Сбербанк, МКБ, Райффайзенбанк, Deloitte

Еще пару лет назад об адвокате из городка Пезинок Зузане Чапутовой мало кто слышал, а сегодня знают все — это первая женщина-президент в истории Словакии. Мы не смогли пройти мимо такой политической сенсации и подобрали луки в стиле новой главы государства.

Сбербанк назначил куратора проектов в сфере здравоохранения, МКБ — операционного директора, Райффайзенбанк — главу нового подразделения в розничном блоке, экс-руководитель АКРА стала партнером Deloitte.

Юрий Крестинский

Главным исполнительным директором Сбербанка по индустрии здравоохранения назначен Юрий Крестинский. Он будет подчиняться первому зампреду правления организации Льву Хасису и руководителю блока «Управление благосостоянием» Наталье Алымовой. Крестинский станет отвечать за развитие бизнеса группы в сфере здравоохранения и курировать соответствующие компании экосистемы Сбербанка. До нынешнего назначения он возглавлял Центр развития здравоохранения бизнес-школы «Сколково» и был председателем правления группы компаний «Бионика», в 2007 году руководил одним из департаментов Минздрава РФ.

Екатерина Трофимова

Бывший руководитель АКРА Екатерина Трофимова стала партнером Deloitte в СНГ, заняв должность заместителя гендиректора по исследованиям и вопросам интеллектуального лидерства. Она будет отвечать за консультирование в сферах управления кредитным риском, моделирования, корпоративного управления и взаимодействия с рейтинговыми агентствами. Трофимова возглавляла АКРА с момента его создания в 2015 году, до этого была первым вице-президентом и членом правления Газпромбанка, а также руководила в нем Центром экономического прогнозирования.

Татьяна Зыкова

Должность операционного директора Московского Кредитного Банка (МКБ) заняла Татьяна Зыкова. Она возглавит создаваемый в организации операционный департамент. Зыкова начинала карьеру в отрасли в Мосстройэкономбанке, затем с 2006 года работала в Бинбанке, где прошла путь от начальника отдела сопровождения операций с пластиковыми картами до руководителя операционного блока.

Виталий Лавринец

Начальником управления развития розничных цифровых платформ Райффайзенбанка назначен Виталий Лавринец. Ключевой задачей этого подразделения, созданного в составе розничного блока, станет развитие онлайн-продаж. С 2016 года Лавринец работал в Mail.ru Group сначала директором по продуктам портала Am.ru, затем директором транспортной вертикали сервиса «Юла», ранее трудился в «МегаФоне».