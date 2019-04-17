Кадры: Московская биржа, Банки.ру, Альфа-Банк, Россельхозбанк

Московская биржа объявила о смене предправления, назначен главный редактор Банки.ру, в Альфа-Банке и Россельхозбанке появились новые зампреды правления, в «АльфаСтраховании» — куратор GR.
Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев покинет свой пост 15 мая, его сменит Юрий Денисов после согласования назначения в ЦБ. Оценка потенциальных преемников велась набсоветом в течение года с привлечением консультантов, отмечается в сообщении. Денисов в 2010—2011 годах работал заместителем председателя правления ММВБ (ныне — Московская биржа), до этого возглавлял казначейство ВТБ, занимал различные должности в банке «Еврофинанс». В 2008—2011 годах и с 2013-го по настоящее время — член наблюдательного совета Мосбиржи.
Руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач утвержден заместителем председателя правления кредитной организации. Его кандидатура уже прошла согласование в ЦБ. Тач присоединился к команде Альфа-Банка в 2017 году и возглавляет блок, в который помимо розничного бизнеса входит подразделение private banking. В 2016 году он занимал должность исполнительного директора «М.Видео», до этого работал в группе «Связной», с 2013-го был ее генеральным директором.
Главным редактором портала Банки.ру назначен Владислав Коваленко. В 2000—2004 годах он прошел путь от корреспондента до заместителя главного редактора в журнале «Компания», затем работал заместителем главного редактора в журнале «Все ясно». В 2007—2013 годах Коваленко был редактором отдела — первым замом главного редактора журнала «Секрет фирмы», в 2014—2016 годах возглавлял информационный центр РБК, в дальнейшем до 2018 года руководил проектом Quote.ru. До нынешнего назначения являлся руководителем контент-проектов инвесткомпании «Фридом Финанс».
Новым заместителем председателя правления Россельхозбанка стал Денис Константинов. Он будет курировать департамент управления и развития региональной сети, а также работу региональных филиалов. Ранее Константинов трудился в Сбербанке: в 2010—2016 годах был заместителем председателя в Московском банке, затем в департаменте клиентского менеджмента занимал должность старшего управляющего директора — начальника управления государственных и муниципальных проектов и программ.
Вице-президентом компании «АльфаСтрахование» назначен Алексей Артамонов. Он возглавил новый департамент по взаимодействию с органами государственной власти, в котором будут сосредоточены функции по работе с министерствами и ведомствами, руководством субъектов РФ, ЦБ и Госдумой. С 2006 года Артамонов трудился в НАУФОР и прошел путь от начальника отдела международных связей до первого вице-президента. Входит в рабочую группу по созданию Международного финансового центра при президенте РФ.
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