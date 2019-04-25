Кадры: Альфа-Банк, Росгосстрах Банк, БКС

19 апреля банк пригласил журналистов в свой обновленный офис в экологичном стиле — одном из самых трендовых в современном дизайне. Здесь все направлено на то, чтобы сотрудники работали эффективно и без стресса.

25 апреля столичный городской велопрокат официально возобновил работу после зимнего перерыва. По прогнозу, в этом сезоне жители и гости Москвы воспользуются его услугами более 5 млн раз.

Произошли изменения в топ-менеджменте Альфа-Банка, в Росгосстрах Банке назначен предправления, в БКС — руководители двух департаментов.

Алина Назарова

Руководителем департамента по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка станет Алина Назарова. Она будет отвечать за разработку и внедрение стратегии private banking, формирование команды, продуктовую линейку для состоятельных клиентов, а также за территориальное развитие бизнес-блока, уточняет «Коммерсант». К исполнению своих обязанностей Назарова приступит 13 мая. Ранее она курировала аналогичное направление в Номос-Банке, а затем в объединенном банке «Открытие». До февраля текущего года подразделением по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка руководила Катерина Милеева.

Максим Першин

Альфа-Банк покидает член правления, соруководитель корпоративно-инвестиционного блока Максим Першин. Он проработал в организации больше десяти лет, в разное время курировал клиентский бизнес упомянутого блока, московскую и региональную сеть, отвечал за взаимодействие с рядом VIP-клиентов, за развитие расчетных услуг, работу с проблемной задолженностью, а также обслуживание корпоративных клиентов в целом. После ухода Першина у направления останется один руководитель — Андрей Чулак.

Сергей Шевченко

Директор по управлению и развитию сети Альфа-Банка Сергей Шевченко назначен членом правления организации. Его кандидатура уже прошла согласование в ЦБ. До прихода в Альфа-Банк в начале текущего года Шевченко в разное время занимал пост президента — председателя правления Бинбанка (присоединен к «Открытию»), возглавлял в нем и в банке «Открытие» временную администрацию, руководил службой текущего банковского надзора ЦБ. В 2014—2017 годах был председателем правления Балтийского Банка, входящего в группу Альфа-Банка.

Алексей Токарев

Главный исполнительный директор Росгосстрах Банка Алексей Токарев назначен президентом — председателем правления кредитной организации. Он займется реализацией новой бизнес-стратегии, в которой фокус делается на комплексном обслуживании автолюбителей и компаний из сферы автобизнеса, отмечается в сообщении. Токарев присоединился к команде Росгосстрах Банка осенью прошлого года, в январе был избран членом совета директоров. До этого он более 13 лет проработал в группе ВТБ.

Ирина Блинова

Департамент маркетинга инвестиционного и страхового бизнеса «БКС Капитала» возглавила Ирина Блинова. В числе ее задач — реализация единой маркетинговой стратегии блока и развитие новых каналов продаж. В разное время Блинова работала в «МегаФоне», «ВымпелКоме» и компаниях сектора FMCG. С 2018 года трудилась в Альфа-Банке, где курировала маркетинг в сегменте состоятельных массовых клиентов и развитие направления дебетовых карт.

Юрий Скоркин

Руководителем департамента инвестиционных стратегий «БКС Брокера» назначен Юрий Скоркин. В группе «БКС» он работает с 2010 года, начинал финансовым советником, затем руководил отделом продаж в одном из филиалов, с 2013 года занимался развитием услуг на международных рынках и направлением инвестиционных стратегий.