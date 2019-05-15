Кадры: ВТБ, МКБ, «Газпромбанк — Управление активами», ОКБ, Yota

В компаниях Yota, «ВТБ Недвижимость» и Объединенном кредитном бюро сменились руководители, назначены заместитель гендиректора УК «Газпромбанк — Управление активами» и глава розничной сети Московского Кредитного Банка.
Генеральным директором Yota утвержден Олег Телюков. Саид Мунаев, исполнявший обязанности руководителя компании с января, продолжит работу в качестве операционного директора. С 2012 года Телюков трудился в Tele2 гендиректором макрорегиона «Северо-Запад», до этого занимал руководящие должности в МТС, в частности был коммерческим директором по работе с розничным рынком макрорегионов «Центр» и «Москва».
«Газпромбанк — Управление активами» объявила о назначении Вадима Соскова заместителем генерального директора. Он будет курировать работу с НПФ, страховыми компаниями, СРО, эндаумент-фондами и корпоративными клиентами. С 2008 года Сосков возглавлял УК «Капиталъ», осенью 2018-го перешел на пост советника в АФК «Система», в последние месяцы был управляющим директором УК «Система Капитал».
Директором розничной сети Московского Кредитного Банка (МКБ) стал Максим Урес. Его основной задачей станет формирование стратегии развития сети, стандартов обслуживания клиентов, а также повышение эффективности работы офисов. Ранее Урес трудился заместителем директора департамента розничных продаж в Промсвязьбанке, руководил направлением «Волга — Урал» в розничном блоке Сбербанка, занимал различные должности в ВТБ 24, «ВТБ Капитале» и других организациях финансовой сферы.
Должность генерального директора компании «ВТБ Недвижимость», входящей в группу ВТБ, занял Олег Барков. В строительной сфере он начал работать в 2000-м, в 2006—2016 годах являлся гендиректором группы компаний «Ханса». Как отмечается в сообщении банка, Барков выступал генеральным консультантом таких знаковых девелоперских проектов в Санкт-Петербурге, как «Охта-центр» (в настоящее время известен как «Лахта-центр»), «Набережная Европы» и «Невская ратуша».
Новым генеральным директором Объединенного кредитного бюро (ОКБ) назначен Артур Александрович. Исполнявший обязанности главы компании Николай Мясников станет его заместителем и будет отвечать за развитие бизнеса, взаимодействие с ключевыми клиентами и партнерами. Александрович последние несколько лет занимался развитием платформы медицинских услуг «Докторс Некст Дор», в 2005—2016 годах возглавлял основанную им коллекторскую компанию «Национальная служба взыскания».
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