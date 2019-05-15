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Кадры: ВТБ, МКБ, «Газпромбанк — Управление активами», ОКБ, Yota

В компаниях Yota, «ВТБ Недвижимость» и Объединенном кредитном бюро сменились руководители, назначены заместитель гендиректора УК «Газпромбанк — Управление активами» и глава розничной сети Московского Кредитного Банка.

Олег Телюков
Олег Телюков

Генеральным директором Yota утвержден Олег Телюков. Саид Мунаев, исполнявший обязанности руководителя компании с января, продолжит работу в качестве операционного директора. С 2012 года Телюков трудился в Tele2 гендиректором макрорегиона «Северо-Запад», до этого занимал руководящие должности в МТС, в частности был коммерческим директором по работе с розничным рынком макрорегионов «Центр» и «Москва».

Вадим Сосков
Вадим Сосков

«Газпромбанк — Управление активами» объявила о назначении Вадима Соскова заместителем генерального директора. Он будет курировать работу с НПФ, страховыми компаниями, СРО, эндаумент-фондами и корпоративными клиентами. С 2008 года Сосков возглавлял УК «Капиталъ», осенью 2018-го перешел на пост советника в АФК «Система», в последние месяцы был управляющим директором УК «Система Капитал».

Максим Урес
Максим Урес

Директором розничной сети Московского Кредитного Банка (МКБ) стал Максим Урес. Его основной задачей станет формирование стратегии развития сети, стандартов обслуживания клиентов, а также повышение эффективности работы офисов. Ранее Урес трудился заместителем директора департамента розничных продаж в Промсвязьбанке, руководил направлением «Волга — Урал» в розничном блоке Сбербанка, занимал различные должности в ВТБ 24, «ВТБ Капитале» и других организациях финансовой сферы.

Олег Барков
Олег Барков

Должность генерального директора компании «ВТБ Недвижимость», входящей в группу ВТБ, занял Олег Барков. В строительной сфере он начал работать в 2000-м, в 2006—2016 годах являлся гендиректором группы компаний «Ханса». Как отмечается в сообщении банка, Барков выступал генеральным консультантом таких знаковых девелоперских проектов в Санкт-Петербурге, как «Охта-центр» (в настоящее время известен как «Лахта-центр»), «Набережная Европы» и «Невская ратуша».

Артур Александрович
Артур Александрович

Новым генеральным директором Объединенного кредитного бюро (ОКБ) назначен Артур Александрович. Исполнявший обязанности главы компании Николай Мясников станет его заместителем и будет отвечать за развитие бизнеса, взаимодействие с ключевыми клиентами и партнерами. Александрович последние несколько лет занимался развитием платформы медицинских услуг «Докторс Некст Дор», в 2005—2016 годах возглавлял основанную им коллекторскую компанию «Национальная служба взыскания».

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