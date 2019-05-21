Кадры: «Траст», «Открытие», Плюс Банк, «Ренессанс Капитал»

17 мая в банкетном комплексе «Шелк» состоялась церемония награждения победительниц конкурса «Деловые женщины — 2019», организованного EY. Одной из них стала исполнительный директор холдинга «Банки.ру» Елена Ищеева.

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В банке «Траст» будет новый куратор работы с «токсичными» активами, в «Открытии» — новый глава блока private banking, сменился предправления Плюс Банка, «Ренессанс Капитал» сообщил о назначении в аналитическом управлении.

В банке «Траст» будет новый куратор работы с «токсичными» активами, в «Открытии» — новый глава блока private banking, сменился предправления Плюс Банка, «Ренессанс Капитал» сообщил о назначении в аналитическом управлении.

Михаил Хабаров

Главным исполнительным директором банка непрофильных активов «Траст» утвержден Михаил Хабаров. В 2006—2010 годах он являлся генеральным директором «Альфа-Капитала», затем в течение четырех лет был президентом входящей в «Альфа-Групп» инвесткомпании А1, в 2015 году приобрел долю в транспортном операторе «Деловые линии» и возглавил его совет директоров. Хабаров будет курировать работу с непрофильными активами и деятельность дочерних предприятий, входящих в периметр «Траста». Также он будет участвовать в стратегическом и оперативном управлении банком.

Виктория Денисова

Руководителем «Открытие Private Banking», бизнес-направления банка «Открытие» по обслуживанию состоятельных частных клиентов, назначена Виктория Денисова. Анна Хаустова, в последнее время исполнявшая обязанности главы блока, станет ее заместителем. Денисова с 2013 года занимала пост генерального директора УК «Открытие», до этого на протяжении четырех лет возглавляла розничный бизнес инвестиционной группы «Атон», ранее управляла сетью московских отделений Ситибанка.

Кантар Орынбаев

Новым председателем правления Плюс Банка назначен Кантар Орынбаев, с начала 2019 года занимавший пост зампреда правления казахстанского Цеснабанка (в апреле переименован First Heartland Jýsan Bank). Последний является единственным акционером Плюс Банка. Ранее Орынбаев в разное время трудился в ряде финансовых структур Казахстана, в том числе был председателем правления банка Qazaq Banki, Нурбанка и накопительного пенсионного фонда «Атамекен».

Александр Венгранович

«Ренессанс Капитал» сообщил о назначении Александра Венграновича директором в аналитическом управлении в Москве, аналитиком сектора телекоммуникаций. Он уже работал в компании в 2007—2008 годах в качестве аналитика, специализировался на секторе недвижимости. До нынешнего назначения Венгранович занимал должность директора в Sova Capital (ранее — «Открытие Капитал») и отвечал за аналитическое покрытие сферы телекоммуникаций, медиа, IT, а также компаний рынка недвижимости.