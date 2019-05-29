Кадры: Минфин, «ВЭБ.РФ», Альфа-Банк, «Дом.РФ», «Банки.ру»

У главы Минфина появился новый заместитель, «ВЭБ.РФ» назначил руководителя международного блока, «Дом.РФ» — куратора взаимодействия с регионами, назначения произошли в Альфа-Банке и холдинге «Банки.ру».
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Андрея Круглова замминистра финансов РФ. Как
К команде «ВЭБ.РФ» присоединился Чезаре Мария Рагальини. В должности заместителя председателя он будет курировать международный блок. Рагальини почти 40 лет посвятил дипломатической службе Итальянской Республики. В 2013—2017 годах он был послом в России, в 2008—2013 годах — постоянным представителем страны при ООН, до этого работал в Иране, Канаде, Индии, Ираке, занимал внешнеполитические должности в Министерстве иностранных дел и Совете министров Италии.
Заместителем генерального директора «Дом.РФ» назначен Олег Говорун. На этом посту он займется вопросами взаимодействия с региональными органами власти, в том числе решением проблем обманутых дольщиков. С 2013 года Говорун был начальником управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией (сейчас — управление по приграничному сотрудничеству), в 2012 году занимал пост Министра регионального развития РФ.
В правление Альфа-Банка включен Андрей Чулак в качестве заместителя председателя. При этом он сохранит за собой должность руководителя корпоративно-инвестиционного блока, которую занимает с прошлого года. В 2008—2016 годах Чулак возглавлял инвестиционно-банковский и корпоративный бизнес Дойче Банка в России и СНГ. Ранее руководил группой M&A по развивающимся рынкам в команде Deutsche Bank в Лондоне, а также работал в Merrill Lynch управляющим директором в группе M&A.
Департамент развития цифровых продуктов и сервисов «Банки.ру» возглавил Сандип Шарма. Он будет отвечать за продуктовую стратегию компании и обеспечение лучшего клиентского опыта. С 2013 по 2019 год Шарма трудился в Альфа-Банке, где прошел путь от главного специалиста до руководителя центра развития электронных продуктов и сервисов для розничных клиентов, ранее работал в Zed-Tema.
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