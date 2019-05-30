Команда «Открытие Research» готова к работе

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Банк «Открытие» завершил формирование нового аналитического управления — «Открытие Research». Команду аналитиков в составе корпоративного и инвестиционного блока возглавила Анна Морина.

«Открытие Research» является единым центром экспертизы по макроэкономике, рынкам и отраслям, а также отвечает за инвестиционные рекомендации клиентам, находящимся на брокерском обслуживании группы. Работа подразделения направлена как на внутренних, так и на внешних потребителей. В число задач входит в том числе выпуск качественных аналитических исследований и построение средне- и долгосрочных прогнозов.

Структурно «Открытие Research» состоит из трех блоков:

«Макроэкономика и рынки»;

«Отраслевой анализ»;

«Открытие Брокер».

Эти направления возглавляют, соответственно, старший экономист Максим Петроневич, начальник отдела отраслевой экспертизы Наталья Куртасова и руководитель управления анализа рынков компании «Открытие Брокер» Константин Бушуев.

Анна Морина

Начальником аналитического управления банка «Открытия» с ноября прошлого года является Анна Морина. До этого назначения она четыре года руководила аналитическим хабом Сбербанка по работе с сырьевыми секторами, который осуществлял поддержку двух департаментов — глобальных рынков и кредитования.

С 2006 по 2014 год Морина была начальником кредитного отдела банка BNP Paribas и занималась сложноструктурированными сделками с компаниями энергетического и сырьевого секторов. Ранее трудилась на различных должностях в аналогичных отделах Банка Сосьете Женераль Восток (впоследствии присоединен к Росбанку) и Международного Московского Банка (сейчас — ЮниКредит Банк). Также она имеет опыт работы в казначействе и подразделениях по операциям с ценными бумагами.

Максим Петроневич

До прихода в «Открытие» Максим Петроневич с 2012 года работал в Газпромбанке заместителем начальника Центра экономического прогнозирования. На этой должности он занимался анализом российской экономики и зарубежных рынков, а также создал ряд аналитических продуктов для нужд внутренних подразделений и клиентов организации.

В 2002—2012 годах Петроневич трудился аналитиком, а затем руководителем направления прогнозирования в фонде экономических исследований «Центр развития». Является членом Экспертного совета Госдумы по денежно-кредитной политике.

Наталья Куртасова

Наталья Куртасова имеет 20-летний опыт работы в банковской сфере. Она занимала руководящие позиции в ЮниКредит Банке, ВТБ, Сведбанке, Societe Generale и Банке Москвы. Специализировалась в области корпоративного кредитования крупных клиентов из различных отраслей, включая нефтегазовый сектор, металлургию, транспорт и логистику.

Куртасова выстраивала работу подразделений, отвечающих за выдачу кредитов и финансовый анализ. Также она участвовала в разработке стратегий по управлению кредитным портфелем, занималась подготовкой и внедрением ключевых критериев корпоративного кредитования.

Константин Бушуев

Константин Бушуев последние 11 лет работает в компании «Открытие Брокер», где с нуля организовал для клиентов аналитическую поддержку по финансовым рынкам, занимался развитием этого направления, отвечал за анализ мировой экономики и формировал стратегию аллокации клиентских активов.

До прихода в компанию Бушуев руководил аналитическим отделом в департаменте управления частным капиталом крупного российского банка, говорится в сообщении «Открытия». Он является кандидатом экономических наук, защитил диссертацию по нейросетевым методам в экономике. Входит в индексный комитет Московской биржи, а также в экспертный совет по листингу.