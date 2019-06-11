Кадры: ЦБ, Альфа-Банк, Росбанк, Райффайзенбанк, БКС, «МегаФон»

Сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев рассуждает о том, нужны ли роботу руки (а также волосы с кожей), и объясняет, что такое «эффект зловещей долины».

В «МегаФоне» сменился финансовый директор, Росбанк назначил главу ипотечного филиала, ЦБ покидает руководитель операционного департамента, кадровые изменения произошли в Райффайзенбанке, Альфа-Банке, Русфинанс Банке, БКС, АКРА и РНПК.

Денис Ковалев

Руководителем ипотечного филиала Росбанка, образованного в результате присоединения к нему банка «ДельтаКредит», стал Денис Ковалев. Возглавляемое им подразделение получило название «Росбанк Дом». С 2002-го Ковалев работал в «ДельтаКредите», в 2011 году возглавил его кредитный департамент, затем стал руководителем кредитно-операционного блока. С 2012 года являлся членом правления банка, на рубеже 2014—2015 годов исполнял обязанности председателя правления.

Никита Орлов

Новым финансовым директором «МегаФона» утвержден Никита Орлов. Также он войдет в состав правления оператора. С 2013 года Орлов возглавлял департамент казначейства в «Норильском никеле», до этого работал финансовым директором компании «Атомредметзолото», в 2009—2012 годах руководил казначейством «Росатома», в 2008—2009 годах занимал аналогичную должность в СУЭК.

Директор операционного департамента ЦБ РФ Марина Алехина покинет свой пост 14 июня. Ее уход связан с решением продолжить карьеру вне Банка России, сообщила пресс-служба регулятора. Исполняющим обязанности главы подразделения станет Андрей Попов, первый заместитель директора операционного департамента.

Светлана Савинова

К команде «Альфа Private», подразделения Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом, присоединилась Светлана Савинова. Она возглавила управление сопровождения клиентов по операционной работе. Савинова будет отвечать за внедрение целевой модели операционно-сервисной поддержки, совершенствование каналов дистанционного обслуживания, обеспечение высокого уровня сервиса при проведении клиентами повседневных операций. Ранее Савинова трудилась в банке «Открытие», Барклайс Банке (сейчас — Экспобанк), Ситибанке.

Георгий Коннов

Руководителем направления электронной коммерции в управлении корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка назначен Георгий Коннов. Последние восемь лет он работал в группе QIWI, где дорос до роли директора по развитию продуктов e-commerce, в 2010 году основал IT-стартап «ИнноТрио», с 2006-го являлся разработчиком приложений и сайтов для частных и государственных компаний. В Райффайзенбанке задачей Коннова станет развитие новых клиентских сервисов и технологий, а также поддержка существующих направлений в сфере электронной коммерции.

Наталья Русова

Русфинанс Банк сообщил о назначении Натальи Русовой на должность коммерческого директора. В организацию она пришла в 2008 году в качестве руководителя отдела по работе с федеральными партнерами, спустя шесть лет стала начальником управления продаж департамента автокредитования, с 2015 года возглавляла этот департамент. На новом посту Русова будет курировать работу коммерческих подразделений банка — центра потребительского и нецелевого кредитования, департаментов автокредитования и маркетинга, управления страховых и сервисных продуктов.

Яков Яковлев

К команде BCS Global Markets, инвестиционно-банковского подразделения БКС, присоединился Яков Яковлев. В должности старшего аналитика он будет отвечать за кредитный анализ эмитентов на развивающихся рынках с фокусом на облигации Турции, Мексики и Бразилии. С 2016 по 2019 год Яковлев работал старшим аналитиком по облигациям в инвесткомпании «Атон», специализировался на евробондах. До этого трудился в Газпромбанке, «Ренессанс Капитале» и банке «Зенит».

Наталья Ермолицкая

Еще одно назначение произошло в лондонском офисе BCS Global Markets. Международный бизнес департамента по работе с долговыми инструментами будет развивать Наталья Ермолицкая, занявшая должность директора по продажам. До прихода в БКС она работала в Exotix Capital, где отвечала за расширение присутствия компании на развивающихся рынках, трудилась в российском подразделении BNP Paribas, Barclays Capital и МДМ Банке.

Лариса Лознова

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сообщило о назначении Ларисы Лозновой управляющим директором — руководителем международной практики нефинансовых рейтингов. До этого она работала в Альфа-Банке, более шести лет была вице-президентом Moody’s, занимала различные должности в ЕБРР и BNP Paribas. Задачей Лозновой станет усиление присутствия компании на европейском, азиатском рынках и в странах СНГ.

Николай Галушин

Президент — председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин покинет свой пост 1 июля. Как говорится в сообщении организации, это связано «с успешным выполнением задач по запуску и развертыванию деятельности национального перестраховщика, предусмотренных стратегией развития». Галушин возглавлял РНПК с момента ее создания в 2016 году, до этого работал на руководящих позициях в страховой группе «СОГАЗ».