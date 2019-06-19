Кадры: МЭР, ЦБ, Газпромбанк, МТС, Альфа-Банк, Русфинанс Банк

30 лет на рынке — прекрасный повод вспомнить о достижениях и встретиться в кругу друзей. Банк «Уралсиб» посвятил своему юбилею торжественные мероприятия по всей России, а завершающим аккордом стало мультимедийное шоу в Москве.

У главы Минэкономразвития появился новый заместитель, в ЦБ меняется директор департамента финмониторинга, Альфа-Банк сообщил о назначениях в подразделении private banking, кадровые изменения произошли в Газпромбанке, МТС, Русфинанс Банке и компании «Солид».

У главы Минэкономразвития появился новый заместитель, в ЦБ меняется директор департамента финмониторинга, Альфа-Банк сообщил о назначениях в подразделении private banking, кадровые изменения произошли в Газпромбанке, МТС, Русфинанс Банке и компании «Солид».

Михаил Бабич

Заместителем министра экономического развития назначен Михаил Бабич. С 2018 года он был послом России в Белоруссии и спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений, до этого с 2011 года — полпредом президента в Приволжском федеральном округе. В 2003—2011 годах Бабич являлся депутатом Госдумы, в 2002—2003 годах возглавлял правительство Чечни. По данным СМИ, в Минэкономразвития он будет курировать в том числе взаимодействие с Белоруссией и другими странами СНГ.

Вадим Кулик

Заместитель председателя правления Газпромбанка Вадим Кулик покинул организацию. В начале июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что он может перейти в ВТБ. В Газпромбанке Кулик работал с 2017-го, до этого несколько месяцев был первым заместителем председателя правления в «Открытие Холдинге», в 2008—2017 годах занимал руководящие должности в Сбербанке, ранее трудился старшим вице-президентом ВТБ 24.

Юрий Полупанов

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Юрий Полупанов покинул свой пост «в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России». Исполняющим обязанности главы подразделения назначен его первый заместитель Игорь Дворянчиков. Полупанов руководил департаментом с конца 2013 года. По данным РБК, до прихода в ЦБ он в течение десяти лет был помощником министра экономического развития, также имеет опыт работы в силовых структурах.

Евгений Галушко

Руководителем розничной сети МТС стал Евгений Галушко. С 2016-го он занимал в компании должность директора по региональному развитию, в 2014—2016 годах трудился директором объединенного филиала МТС в Ульяновске, Пензе и Саранске, до этого с 2004-го возглавлял филиал в Кировской области. В течение последних трех с половиной лет розничной сетью МТС руководил Александр Мосякин.

Вадим Ярош

В подразделении Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом «Альфа Private» произошло два назначения. Вадим Ярош возглавил дирекцию инвестиционного консультирования. Он обладает 17-летним опытом работы на финансовом рынке, до прихода в Альфа-Банк занимал руководящие должности в «Сбербанк Управление активами», ИФД «Капиталъ» и «Капиталъ Управление активами».

Александр Хенкин

В свою очередь Александр Хенкин будет отвечать за развитие бизнеса в сети private banking Альфа-Банка в должности дивизионального руководителя. Ранее он занимал различные позиции в БКС Банке, «ФК Открытие» и Промсвязьбанке. В зону ответственности Хенкина войдет организация обслуживания действующих клиентов и привлечения новых, развитие внутренних каналов продаж и сети в целом.

Русфинанс Банк сообщил о назначении Дениса Дьяченко директором департамента защиты бизнеса. С 2008 года он работал в банке «ДельтаКредит» (в июне присоединен к Росбанку), где прошел путь от руководителя службы безопасности до директора департамента по управлению просроченной задолженностью. Ранее трудился в сфере экономической безопасности в холдинге «Евразмет» и рекламной группе «АДВ».

Виталий Фурман

К команде ИФК «Солид» присоединился Виталий Фурман в качестве директора департамента клиентских отношений. В 2017—2019 годах он работал в компаниях «ЭРГО Жизнь» и «Росгосстрах Жизнь», занимался организацией продаж продуктов страхования через агентский канал, в 2003—2016 годах трудился в БКС, в том числе был начальником управления продаж и возглавлял Московский филиал. На нынешней должности Фурман будет курировать продажи и сопровождение клиентов.